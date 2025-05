Sanidad no logra seducir con su ‘semáforo Covid’ a las comunidades

Cuando el pasado 27 de diciembre Araceli Hidalgo, de 96 años , se convirtió en la primera española en recibir la vacuna contra el coronavirus, comenzaba el principio del fin de la pandemia. O al menos la vida tal y como era hasta entonces. Ahora, casi once meses después, el 90,6% de los españoles mayores de 12 años –para quienes está autorizada de momento– ha recibido al menos una dosis de la vacuna, la incidencia acumulada a 14 días, que por aquel entonces se situaba en 255 casos por cada cien mil habitantes, ahora está en los 88, y las UCI que a finales de 2020 soportaban una ocupación por pacientes con Covid del 21,05%, ahora reportan una situación mejor, con las camas de pacientes críticos ocupadas al 4,68% .

Con estos datos sobre la mesa, la Ponencia de Alertas propuso el lunes a la Comisión de Salud Pública una actualización del documento de Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de Covid-19, popularmente conocido como ‘semáforo Covid’. Este sirve para que las comunidades autónomas tomen decisiones sobre el control de la pandemia en base a unos parámetros homogéneos y unificados en todo el territorio español. El borrador propuesto, que seguirá en estudio por parte de los equipos de las comunidades tras no llegar a acuerdo este martes , establece nuevos umbrales para valorar la incidencia de la enfermedad, así como una flexibilización de las medidas no farmacológicas recomendadas, especialmente para los territorios que se encuentren en los niveles de alerta 1 y 2 (sobre 4).

De entrada, los presidentes autonómicos se mostraron divididos ante esta nueva modificación de criterios. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero , destacó que «no tiene ningún sentido» esta modificación. Según argumentó, «este documento no ha tenido una visión nunca de la realidad de donde se mide el pulso de esta pandemia que, además de los contagios, es sobre todo con la respuesta asistencial y sobre todo contando con un factor extra que es la vacunación», subrayó el consejero.

En cambio, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo , sí que se mostró favorable a modificar el semáforo para que refleje mejor la relación entre el nivel de infecciones y los ingresos hospitalarios tras la llegada de la inmunización. «La vacuna ha disminuido los ingresos y por lo tanto me parece en principio que hay que subir la incidencia de Covid porque no produce los mismos ingresos que sin ella», dijo en declaraciones a los medios este martes en Bruselas.

Los expertos, por su parte, también han recibido divididos el posible cambio. «Está claro que la situación no es la misma que hace un año, ha cambiado la tipología de casos y la gravedad de los mismos. Seguir considerando solo la incidencia acumulada y dándole una mayor importancia a ese indicador frente a otros, ya no basta», cuenta Óscar Zurriaga , vicepresidente de la Sociedad Española de Epidemiología. Sin embargo, para Joan Carles March , profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, este nuevo semáforo «no aporta nada», y puede generar «una situación no adecuada en la visión que tiene la ciudadanía de los niveles existentes».

Sobre la tendencia al alza en el número de positivos observada en las últimas jornadas, Zurriaga expone que, pese a que «la vacuna ha demostrado ser eficaz para controlar la pandemia», esto no significa «que no se vayan a congestionar los hospitales», ya que el virus ha demostrado en los últimos meses que «es imprevisible». «Nos podemos precipitar si la incidencia sigue creciendo en Europa y también como estamos viendo en España», añade March, que pide «seguir tomando medidas en función de los datos» y poner en foco en los cuatro millones de españoles que aún quedan sin vacunar.

«Es momento de ser muy prudentes y limitar nuestras relaciones sociales a esos grupos de amigos que sabemos que aplican medidas de prevención igual que nosotros», añade Juan Jesús Gestal Otero , Profesor Emérito de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Santiago de Compostela. En opinión de este experto, lo importante es «promover la vacunación de los que aún no lo han hecho».

Nuevos cambios

Una de las novedades que establece el documento es que, a partir de ahora, el riesgo bajo se situará ahora entre los 50 y los 100 casos de incidencia acumulada en los últimos 14 días, cuando hasta ahora este se situaba en los 50. Por debajo de ese parámetro, la circulación se entenderá como «controlada», antes denominada «nueva normalidad». El riesgo medio estaría fijado entre los 100 y los 300 casos; el alto entre los 300 y los 500 y el muy alto estará por encima de los 500.

Nueva propuesta para la valoración del riesgo Actual Anterior Valoración de riesgo Circulación controlada Muy alto Indicadores Bajo Medio Alto Evaluación del nivel de transmisión Incidencia Acumulada (IA) en 14 días ≤50 >50 a ≤100 >100 a ≤300 >300 a ≤500 >500 ≤25 >25 a ≤50 >50 a ≤150 >150 a ≤250 >250 ≤25 >25 a ≤50 >50 a ≤150 >150 a ≤250 >250 IA en 14 días en 65 o más años ≤10 >10 a ≤25 >25 a ≤75 >75 a ≤125 >125 ≤25 >25 a ≤50 >50 a ≤150 >150 a ≤250 >250 IA en 7 días ≤20 >20 a ≤50 >50 a ≤100 >100 a ≤150 >150 ≤10 >10 a ≤25 >25 a ≤75 >75 a ≤125 >125 IA en 7 días 65 o más años ≤10 >10 a ≤25 >25 a ≤50 >50 a ≤75 >75 Positividad global de las pruebas por semana ≤4% >4% a ≤7% >7% a ≤10% >10% a ≤15% >15 ≤4% >4% a ≤7 >7% a ≤10% >10% a ≤15% >15% % de casos con trazabilidad (desaparede) >80% ≤80% a >65% ≤65% a >50% ≤50% a >30% ≤30% Nivel de utilización de servicios asistenciales por Covid-19 ≤2% >2% a ≤5% >5% a ≤10% >10% a ≤15% >15% Ocupación de camas de hospitalización por casos de Covid-19 ≤2% >2% a ≤5% >5% a ≤10% >10% a ≤15 >15% Tasa de nuevas hospitalizaciones por Covid, por 100.000 habitantes en 7 días ≤5 >5 a ≤15 >15 a ≤30 >30 a ≤50 >50 >10 a ≤15 ≤5% >5% a ≤10% >15% a ≤25% >25% Ocupación de camas de cuidados críticos por casos de Covid-19 >10% a ≤15% ≤5% >5% a ≤10% >15% a ≤25% >25% Tasa de nuevas hospitalizaciones en UCI por Covid, por 100.000 habitantes en 7 días ≤1 >1 a ≤2 >2 a ≤3 >3 a ≤4 >4 (*) Para alcanzar un nivel, se deben cumplir al menos dos parametros de transmisión y uno de la capacidad asistencial Fuente: Consejo Internacional Sistema Nacional de Salud / ABC Nueva propuesta para la valoración del riesgo Actual Anterior Valoración de riesgo Circul. control. Muy alto Indicadores Bajo Medio Alto Evaluación del nivel de transmisión >50 a ≤100 >100 a ≤300 >300 a ≤500 ≤50 >500 Incidencia Acumulada (IA) en 14 días >25 a ≤50 >50 a ≤150 >150 a ≤250 ≤25 >250 >25 a ≤50 >50 a ≤150 >150 a ≤250 IA en 14 días en 65 o más años ≤25 >250 >10 a ≤25 >25 a ≤75 >75 a ≤125 ≤10 >125 >25 a ≤50 >50 a ≤150 >150 a ≤250 ≤25 >250 IA en 7 días >20 a ≤50 >50 a ≤100 >100 a ≤150 ≤20 >150 >10 a ≤25 >25 a ≤75 >75 a ≤125 ≤10 >125 IA en 7 días 65 o más años >10 a ≤25 >25 a ≤50 >50 a ≤75 ≤10 >75 >4% a ≤7% >7% a ≤10% >10% a ≤15% Positividad global de las pruebas por semana ≤4% >15 >4% a ≤7 >7% a ≤10% >10% a ≤15% ≤4% >15% % de casos con trazabilidad (desaparece) ≤65% a >50% ≤80% a >65% ≤50% a >30% >80% ≤30% Nivel de utilización de servicios asistenciales por Covid-19 >2% a ≤5% >5% a ≤10% >10% a ≤15% ≤2% >15% Ocupación de camas de hospitalización por casos de Covid-19 >2% a ≤5% >5% a ≤10% >10% a ≤15 ≤2% >15% Tasa de nuevas hospitalizaciones por Covid, por 100.000 hab. en 7 días >5 a ≤15 >15 a ≤30 >30 a ≤50 ≤5 >50 Ocupación de camas de cuidados críticos por casos de Covid-19 >5% a ≤10% >10 a ≤15 >15% a ≤25% ≤5% >25% >5% a ≤10% >10% a ≤15% >15% a ≤25% ≤5% >25% Tasa de nuevas hospitalizaciones en UCI por Covid, por 100.000 hab. en 7 días >1 a ≤2 >2 a ≤3 >3 a ≤4 ≤1 >4 (*) Para alcanzar un nivel, se deben cumplir al menos dos parametros de transmisión y uno de la capacidad asistencial Fuente Consejo Internacional Sistema Nacional de Salud ABC

En los niveles de alerta más bajos, el nuevo semáforo sugiere a las comunidades suprimir la restricción de aforos en el nivel 1 si en los interiores se puede asegurar el correcto uso de la mascarilla. En el nivel 2 sí que se mantendrán los aforos del 75%, y en el 3 y 4 del 50%. En función de la situación, las autoridades de cada región podrán valorar incluso el cierre de los establecimientos o locales.

Con respecto a la presión hospitalaria , el borrador mantiene los indicadores de ocupación para cada nivel, pero incorporan otros dos indicadores, que son la tasa de nueva hospitalización por Covid y la tasa de nuevos ingresos por el virus en UCI. Se establece, además, que para bajar del nivel de alerta 1 al nivel al de circulación controlada es necesario que todos y cada uno de los parámetros se sitúen por debajo del valor mínimo.