Sanidad confirma la eliminación de las franjas horarias en la fase 2

España ha registrado 48 fallecidos en las últimas 24 horas . Se trata de la cifra más baja desde que se declaró el estado de alarma. Pero el dato, aunque optimista ya que sigue por debajo de la centena, tiene «trampa»: no se facilitaron los datos de fallecidos en Cataluña. La cifra total es de 27.940.

En el informe que diariamente publica el Ministerio de Sanidad se aclara que «Cataluña no ha podido actualizar los datos debido a problemas en la validación de los mismos». El número de positivos por PCR es de 344 (ascendiendo a 233.037 en total). También en esta cifra faltan los casos confirmados de Cataluña. «Hemos decidido no dar la información en este momento porque están validando algunos de los datos», justificó Fernando Simón , director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

En cualquier caso, el médico hizo una valoración de los datos que se podrían esperar de esta comunidad. « De las 18 comunidades y ciudades autónomas que dieron los datos hemos tenido 344 nuevos casos . Con esta comunidad que falta (Cataluña), estaríamos en torno a los 400 y poco más. Además, tenemos 48 fallecidos, que con los datos de esta comunidad que está terminando de validar la información, las cifras serían similares, en torno al medio centenar en total, lo cual es una cifra muy favorable».

Por otro lado, el número de hospitalizados es de 140 en las últimas 24 horas (124.521 en total) y 20 ingresos en UCI (11.454 en total).

El director del CCAES concluyó que «la evolución de la epidemia es favorable pero hay que ser prudentes porque siempre se detectan focos en algunos lugares que nos hacen dudar de cómo vamos, pero afortunadamente ahora se están resolviendo todos de forma muy buena».

Las playas abarrotadas de Barcelona y el paso a la fase 2 sin franjas horarias

En cuanto a las imágenes de las playas abarrotadas como se han visto este miércoles en Barcelona, Simón dijo que « son imágenes que no nos gusta ver, parece que no hay conciencia clara en la población del riesgo al que estamos potencialmente expuestos ». Sin embargo, aclaró que una decisión sobre un cambio de fase no se puede basar en una imagen puntual. «El uso de estas imágenes o de declaraciones para tratar de presionarnos solo generan ruido, creo que estamos siendo lo más objetivos posibles a la hora de dar nuestra propuestas», sentenció.

Respecto a la posibilidad de desaparición en la fase 2 de las franjas horarias para regular la salida de niños, mayores y jóvenes y adultos que practican deporte en la calle en la fase 2, Simón dijo que será así aunque « se ha propuesto que se mantenga una franja para los grupos vulnerables, los mayores, que tienen que delimitar la comunidad o ayuntamientos . No les puedo decir cómo quedará redactado en la orden», apuntó. En cualquier caso, el ministro de Sanidad, Salvador Illa , ya había avanzado este miércoles en su comparecencia semanal ante la Comisión de Sanidad del Congreso, que las franjas horarias desaparecerán para aquellos territorios que entren en la fase 2 del plan de desescalada.

Llegada de turistas a España

Preguntado si España está preparada para recibir turistas en julio, como señaló la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, Simón dijo que «en salud o en ciencia no se puede asegurar que exista el riesgo cero y tenemos que reducirlos al máximo. Pero estoy de acuerdo con la vicepresidenta, el mes de julio es dentro de mes y medio, tenemos un margen para ver cómo evoluciona la epidemia y para establecer medidas de prevención y control a medida que es necesario establecerlas. Aún así, admitió que no sabe « si en julio podremos aceptarlos sin riesgo ».

Los datos de curados y personal sanitario infectado siguen sin publicarse

En cuanto a los datos que no se están facilitando como el de curados (el día 17 fue la última vez que se facilitó) o el personal sanitario infectado , Simón dijo que «con el nuevo mecanismo de vigilancia en el que el objetivo es la detección precoz, nos centramos en la detección diaria de esos nuevos casos. Las evolución de las cifras de los sanitarios infectados y curados tienen más interés si se trabajan con más detalle» y, por lo tanto, ha señalado que esa información se facilitará de forma semanal, «y mañana sí se darán ambos datos».

Simón agregó que los casos sobre sanitarios tienen problemas de interpretación porque se están haciendo muchos cribados, es decir, «se está buscando masivamente entre los sanitarios para evitar riesgos de transmisión y, por lo tanto, se está haciendo una detección masiva entre personas sintomáticos y asintomáticos con diferentes medios diagnósticos y esto genera algún riesgo de malinterpretación de los datos « y preferimos, de acuerdo con las comunidades, hacer una información semanal más sólida ».

En cuanto a los nuevos infectados de las últimas tres semanas, Simón dijo que «vienen de varios colectivos, como los sanitarios o las residencias de mayores o centros sociosanitarios». Simón dijo que los cribados están detectando personas asintomáticas, que se curaron hace tiempo o a algunos con alguna sintomatología, pero que llevaban algún tiempo de evolución y que con los cribados se han detectado ahora. «Si bien tienen PCR positiva en su mayoría, hay estudios que indican que a partir del día 14-15 de infección la posibilidad de transmisión posterior es mínima o cercana a cero» . Por tanto, tras esas PCR que se detectaban positivas «hemos visto posteriormente que los virus en algunos pacientes del estudio no crecían en un cultivo y, por lo tanto, eran no viables, no podían infectar. Es un estudio, hay que esperar que surjan otros porque un solo estudio nunca es concluyente, pero lo cierto es que hay cada vez más evidencia que las PCR tardías que son positivas no implican capacidad de infección».

Aún así, reconoció que «sigue habiendo un número pequeño donde no se ha podido detectar el origen de la infección, ni se ha identificado un contacto con un caso previamente diagnosticado y además tienen sintomatología reciente. Pero la gran mayoría son brotes localizados o cribados en los ámbitos mencionados».

Secuelas psicológicas o cambios de carácter

Preguntado por efectos secundarios del Covid-19, Simón dijo que los efectos secundarios inmediatos agudos son posiblemente valorables; las secuelas a medio largo y plazo son más complicados. Aún así, dijo que « hay estudios que hablan de efectos psicológicos, con cambios de carácter , aunque no son estudios concluyentes; sabemos que hay efectos relacionados, no tanto con el virus, sino con la gravedad de la patología que produce: por ejemplo, hay pacientes en UCI durante un tiempo largo que han necesitado diálisis por un fallo renal; además, el hecho de estar en camas durante mucho tiempo con movilidad eliminada puede generar, aunque pueda ser tratada, problemas locomotores y trombosis».