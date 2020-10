Puente de Todos los Santos: ¿A dónde se puede ir y qué se puede hacer? Para poder cambiar de comunidad tienen que darse dos circunstancias: que no le hayan encerrado en la suya y que la comunidad a la que quiera ir le «acepte»

La declaración del estado de alarma y los anuncios de diferentes comunidades, decididas a limitar los movimientos ante la evolución del coronavirus, están afectando de forma directa a los planes de los españoles de cara al puente de Todos los Santos. Esto es lo que se sabe hasta ahora:

¿A dónde puedo viajar?

Para poder cambiar de comunidad tienen que darse dos circunstancias: que no le hayan encerrado en la suya y que la comunidad a la que quiera ir le «acepte». Por ahora, esto ocurre en Canarias, Baleares, Galicia, Cantabria, Extremadura, Cataluña y Comunidad Valenciana, aunque no se descartan nuevos anuncios los próximos días. Las comunidades confinadas como Castilla-León, Castilla-La Mancha, Aragón, Navarra, La Rioja, Andalucía, Murcia, País Vasco o Asturias, están cerradas a los visitantes y solo permiten desplazamientos a sus habitantes dentro de su propia región. Por ejemplo, si vive en Alcañiz (Teruel), sí podría visitar el Pirineo aragonés, pero no el catalán. En el caso de Madrid, queda pendiente de la resolución política, ya que Isabel Díaz Ayuso quiere cerrar la región solo durante el puente y no durante los siete días a los que la obliga el decreto del estado de alarma.

Además, en algunos casos, al cierre perimetral de la comunidad se han añadido también los cierres de algunas ciudades, cuyos habitantes tampoco podrán salir. Es el caso de quienes vivan en Zaragoza, Huesca y Teruel, en Aragón. De Gijón, Oviedo y Avilés, en Asturias. De Granada, Sevilla y Jaén en Andalucía. O de las localidades de Miranda de Duero, Burgos, Salamanca, León, Palencia, Miranda de Ebro, Íscar, Valladolid o Ponferrada, en Castilla y León.

¿Quién tiene los movimientos más limitados?

Por ahora, País Vasco y Murcia. Además del cierre perimetral autonómico, el Gobierno vasco decretó el confinamiento de todos los pueblos y ciudades de la comunidad, de forma que los vascos solo pueden salir de sus municipios para realizar actividades «socioeconómicas», no pudiendo desplazarse ni siquiera dentro de la comunidad, el mismo modelo que ha adoptado este miércoles Murcia.

¿Qué comunidades estudian el cierre?

Cantabria, Cataluña y Comunidad Valenciana.

¿Se puede cruzar «de paso» una comunidad cerrada?

Sí. El decreto del estado de alarma contemplaba como excepción los supuestos en los que un no residente necesite pasar de largo por un territorio cerrado para llegar hasta otro no confinado. Por ejemplo, hoy podría viajar de Córdoba a Barcelona sin problema pese a cruzar autonomías perimetradas. Es lo que se han llamado la excepción de la «circulación en tránsito».

¿Qué ocurre si tenía una reserva hecha?

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), las personas tienen derecho a reclamar las devoluciones de los viajes y actividades asociadas que sea necesario cancelar por las nuevas restricciones. «El artículo 36 del Real Decreto-Ley 11/2020 establece que el viajero puede elegir entre el reembolso del importe del servicio contratado o un bono canjeable que, en caso de no hacerse efectivo en un plazo de 12 meses, implicará la devolución del dinero», ha explicado la organización. Algo aplicable a los billetes para el desplazamiento, la agencia de viajes o la empresa titular de la actividad.

¿Puedo coger un avión y marcharme al extranjero?

Sobre el papel, sí, porque las fronteras exteriores siguen abiertas. Pero si su región está cerrada perimetralmente, solo lo podrá hacer por motivos laborales o sanitarios, citando algunas excepciones que normalmente contemplan las autonomías. Es decir, si se cierra Madrid, un madrileño solo podría ir a Barajas y pasar el puente en un tercer país si el viaje está justificado y siempre que ese país tenga sus fronteras abiertas a los españoles. Si la comunidad, en cambio, no decide su cierre perimetral, sí podrá viajar al extranjero.

Por otra parte, si procede de una región sin limitaciones, pero el vuelo sale desde una zona confinada, también podrá acceder a él, ya que «los pasajeros en tránsito no se verán afectados» por las resctricciones, según Aena.