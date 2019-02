El PSOE propone ahora reconocer el género no binario Rectifica y no plantea una X en el DNI para quien no se sienta ni hombre, ni mujer

El PSOE ha dado marcha atrás en su intención de proponer una X en el DNI a aquellas personas que no se sientan ni hombre, ni mujer. Esta polémica medida, adelantada ayer por ABC, había sido remitida por los socialistas a los grupos parlamentarios para su debate e incorporación al informe de la Proposición de Ley sobre la rectificación registral de la mención relativa al sexo de los menores transexuales, según confirmaron a este periódico fuentes socialistas.

La iniciativa del Grupo Socialista no ha llegado a ser debatida, ya que el PSOE, consciente del rechazo mayoritario que suscitaba, ayer llegó a la reunión con otra propuesta. Esta nueva medida involuvra al Gobierno, ya que quieren que, en el plazo de un año, remita a la Cámara un informe «sobre las eventuales modificaciones normativas a emprender, en su caso, para el reconocimiento del género no binario».

El género no binario se aplica a las personas que no se sienten ni hombre, ni mujer, y ya había sido introducido en el debate parlamentario por Podemos en febrero de 2018. Concretamente, lo plasmaron en el texto, registrado en el Congreso, de la primera ley integral de transexualidad que reconoce en España el tercer género o género no binario. Por tanto, los socialistas, con esta propuesta, quieren hacer un guiño a la formación de Pablo Iglesias, para que apoyen su proyecto de ley.

Disposición adicional

Pero no es ésta la única novedad del giro dado por los socialistas a su inicitiva. Si la que hacía referencia a la X la presentaban dentro del articulado de la ley, esta segunda opción, que alude al género no binario, se plantea como una disposición adicional.

La propuesta no se ha votado ni ha habido un acuerdo con los grupos, según las fuentes parlamentarias consultadas. La medida se incorporará al informe de la ley que tiene que ser votado, previsiblemente, la semana que viene. Entonces se conocerá cuál es la posición de los diferentes grupos políticos. A día de hoy, no se sabe si esta iniciativa saldrá adelante, aunque algunos de los miembros de la ponencia apuntan a que, al ser la petición de un informe al Gobierno y no tener un carácter ejecutivo, a priori no representa un gran problema para el consenso.

La tramitación de esta proposición de ley de los socialistas ha estado envuelta en la polémica. El texto legislativo que fue tomado en consideración en noviembre de 2017, permite que los menores transexuales puedan cambiarse de nombre en el Registro Civil sin aportar ningún informe médico y sin permiso paterno. Una circunstancia que fue puesta en cuestión por algunos grupos políticos, como el Partido Popular, que votó en contra de su toma en consideración. Los populares advirtieron de la «inseguridad jurídica» de la propuesta. Además, alertaron de errores en el texto como, por ejemplo, que legitima a los menores mayores de 16 años a solicitar el cambio registral de forma autónoma.

Actualmente, según el Código Civil, estos menores «no gozan de capacidad plena para obrar, porque están sujetos a la patria potestad de sus progenitores». El PP entiende que el interés superior del menor no se recoge con «las suficientes garantías».