El presidente de los cardiólogos españoles: «No hay nada mejor que una copa de vino con la comida»

Nunca una estrategia nacional de salud había sido tan polémica como la cardiovascular, el plan que el Ministerio de Sanidad ha aprobado para proteger el corazón de los españoles . Un titular con trampa y el tuit de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, bastaron para que corriera como la pólvora que el Gobierno quería prohibir el vino y la cerveza de los menús diarios de bares y restaurantes españoles. ¿Globo sonda o solo una mala interpretación del texto? El presidente de los cardiólogos, Julián Pérez-Villacastín y uno del centenar de profesionales que han participado en la estrategia, habla con ABC de la «falsa polémica».

¿Quieren desterrar el alcohol de los menús diarios o solo se han explicado mal?

No, absolutamente no. Nuestra intención siempre ha sido favorecer la dieta mediterránea y disminuir el consumo diario de bebidas alcohólicas. Nunca se planteó una prohibición . No hay nada mejor que una copa de vino con la comida. Los cardiólogos defendemos este mensaje.

Pero sí reclaman la obligación de que los bares tengan agua del grifo en la mesa y colaborar con la restauración para impulsar menús cardiosaludables sin alcohol. ¿Esto no es una regulación en la práctica?

No, se trataba de hacer una recomendación para evitar los excesos de consumo. Nosotros nos basamos en el conocimiento científico y es el que nos dice claramente que cantidades elevadas de alcohol son nocivas para la salud. No solo para la salud cardiovascular, también para la mental, para reducir el riesgo de cáncer, para no tener accidentes laborales, de tráfico... Debemos reducir el consumo de alcohol y creo que todo el mundo puede estar de acuerdo con este mensaje. Ahora bien, ¿cuáles son las cantidades necesarias para hacer daño a un organismo? No hay una respuesta para todos, depende de cada persona. Hay pacientes con el corazón muy deteriorado a los que tenemos que recomendar que se abstengan de tomar cualquier cantidad. Como regla general, se podría asumir dos copas diarias, en el caso de los hombres, y solo una en las mujeres. Esta cantidad puede ser hasta recomendable, desde un punto de vista del corazón.

¿Se pensó en recomendar que los restaurantes lanzaran menús más baratos sin vino o cerveza?

No, nunca lo pensamos. Nuestra intención es recomendar productos más saludables en los menús: más pescado, verduras y legumbres y menos carnes, grasas e hidratos de carbono.

«No se puede limitar la libertad individual, pero debemos empezar a responsabilizarnos de nuestra salud»

En el documento inicial sí se pedía que se regulara la presencia de bebidas alcohólicas de las cafeterías y máquinas expendedoras de las instituciones de la Administración pública y todos los centros educativos. Aquí no hay lugar a la interpretación

No se puede prohibir, pero creemos que se debería poner limitaciones para evitar el acceso de los menores. Lo veo bien como médico, como padre y ciudadano. Se incluyeron también los edificios e instituciones públicos porque pensamos que se debe predicar con el ejemplo. Lo pedíamos no solo para el alcohol, sino para la comida que se sirve en estos centros y otro tipo de bebidas. También se venden refrescos extremadamente azucarados o con estimulantes que tampoco son recomendables. Por la misma razón que no tendría sentido poner máquinas de tabaco en un hospital.

El término regulación puso nerviosas a muchas comunidades y el Ministerio de Sanidad decidió eliminar la referencia a las bebidas alcohólicas para evitar especulaciones. ¿Se consultó antes a la Sociedad Española de Cardiología?

No, no lo hicieron. Entiendo que fue una reacción a la defensiva. Uno puede pensar que cuando se exageran este tipo de noticias y llegan así a la opinión pública son revoluciones interesadas. Se difundió una noticia falsa. Todo se sacó de contexto.

Un buen vino como el que los señores del gobierno nos quieren prohibir. pic.twitter.com/akKR7NM54c — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 27, 2022

No ayudó mucho el tuit de la presidenta de Madrid. ¿Cómo les sentó?

Fue una demostración más de que algunos tienen intereses políticos y lo nuestro son solo intereses en salud. Los mensajes tal y como están establecidos en las recomendaciones son mensajes muy pensados, aunque se frivolicen políticamente. No está en nuestro ánimo y cerebro científico jugar con esto. El mensaje claro y transparente es que el exceso de alcohol es malo para la salud. Nunca quisimos promover una prohibición. Entendemos que no se pueden poner límites a las libertades individuales, pero nos tenemos que responsabilizar de nuestra propia salud. Va a ser imposible que la sanidad nos atienda a todos. El gasto sanitario es imparable.