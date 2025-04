Podemos impone su Ley de Protección Animal aunque matiza puntos clave para cazadores y ganaderos

El cazador extremeño José María Gallardo tiene 39 años y siempre ha tenido perros. «No he comprado uno en mi vida», reconoce. Ahora mantiene tres, tras haber criado e intercambiando cachorros con otros cazadores, una práctica habitual en el campo que les permite ... preservar razas con interés cinegético y mantener su instinto de caza. Pero la futura ley de Protección Animal le pondrá coto: «Está hecha para acabar con todos nosotros», asegura Gallardo.

El Ministerio de Derechos Sociales, dirigido por la líder de Podemos Ione Belarra, finalmente se ha impuesto en el Gobierno y mantiene en el texto a las mascotas en el hogar y a los animales de ganaderos y cazadores pese a vivir en diferentes condiciones. El Ministerio de Agricultura, en manos del socialista Luis Planas , quería excluir a los perros utilizados en el medio rural para darles una normativa propia, pero el proyecto de ley recibió este viernes el visto bueno del Consejo de Ministros incluyendo a todos, aunque con algunas modificaciones .

«No ha sido fácil llevarlo a cabo (...) ha habido quien ha intentado que haya diferentes tipos de gatos y de perros dentro de la norma», decía hace un par de semanas Sergio García Torres, director general de Derechos de los Animales, que concluía: «Hemos conseguido que el borrador se mantenga intacto en esta parte» .

El proyecto, que ahora debe pasar el trámite parlamentario y podría sufrir cambios, incluye medidas muy diferentes para intentar lograr el «sacrificio cero» de animales sanos y atajar el abandono de mascotas. Entre ellas, se incluyen medidas como la creación de un Sistema Estatal de Registros para la Protección Animal –en la que deben figurar todos los animales y los criadores–, o la limitación de la eutanasia a casos muy justificado s. Además, las tiendas de animales solo podrán tener peces y los dueños de los perros deberán hacer antes un curso de formación.

Esterilización

Pero entre las medidas más polémicas está la esterilización forzosa para aquellos propietarios que tengan animales de distinto sexo que puedan reproducirse, así como para aquellos que tengan acceso al exterior de las viviendas (como en el caso de los gatos), en un intento de evitar su reproducción incontrolada, uno de los principales motivos de abandono, según defiende el Gobierno.

«Consideramos en general que la esterilización debe ser decidida voluntariamente por el propietario tras una valoración responsable», opina Manuel Lazaro, portavoz del Colegio de Veterinarios de Madrid. La medida ha generado críticas entre el colectivo y, especialmente, en el mundo rural. «Parece incomprensible que el Gobierno obligue por ley a los veterinarios, principales veladores del bienestar de los animales, a practicar esterilizaciones y castraciones sin tener en cuenta su criterio profesional», valoraba la Fundación Artemisan.

Ahora, en caso de que los dueños de los canes quieran cruzar a sus animales tendrán que constituirse como criadores , lo que implicará contar con instalaciones adecuadas y otros requisitos, que en la práctica dificultará la praxis habitual del sector, según critican. Además, «en la caza no se usan nunca perros castrados», apunta Gallardo, quien preside la Federación Extremeña de Caza. El motivo no radica solo en la posibilidad de cría, sino en que «cambia 100% el carácter» de los animales , que engordan o necesitan alimentación especial. Lo mismo ocurre entre los animales de guarda de ganado, ya que como apunta la Fundación Artemisan, no tiene sentido esterilizar a animales que posteriormente tienen que servir de defensa ante el ataque de lobos.

La norma mantiene también la limitación a la tenencia de animales, con hasta cinco por hogar. En caso contrario es necesario estar registrado como núcleo zoológico , recoge EP. El cumplimiento de estos requisitos será controlado por las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Cambios en el texto

Pero la redacción que finalmente se ha aprobado en el Consejo de Ministros sí ha incluido modificaciones que recogen algunas de las reclamaciones que las entidades rurales y cinegéticas habían hecho, según pudo comprobar ABC. A los dueños de perros destinados a la caza o a aquellos de pastoreo o guarda del ganado no se les exigirá el curso de formación que se pide de forma general o la evaluación de sociabilidad del can.

Tampoco se aplicará la disposición general sobre no dejar solos más de 24 horas a los animales que «por su actividad se desenvuelven habitualmente de forma independiente sin la supervisión de su persona titular o responsable de su tenencia», aunque sí deberán contar con sistemas de localización y posicionamiento geográfico, cuyas características se desarrollarán reglamentariamente.

Y a los perros pastores o que lleven a cabo la guarda de ganado, se les exime de cumplir el requisito de no realizar tareas en actividades profesionales hasta haber cumplido los dieciocho meses de edad o la necesidad de que la edad de retiro la fije un veterinario, una de las principales peticiones del sector.

«Los perros de guarda de ganado y los dedicados a actividades cinegéticas están nutridas por ejemplares pertenecientes a las mismas razas que los perros de compañía, por lo que no es posible ni lógico excluirlos de la aplicación de la futura Ley . Sin embargo se ha configurado un régimen especial que atiende a las características del medio rural en que se desenvuelven, con obligaciones muy tamizadas con respecto a las exigidas para los animales de compañía», valoraron ayer desde Alma Rural. La asociación, que se había movilizado en los últimos meses contra el borrador, se ha congratulado de que «se haya iniciado un camino de redacción más razonable de la norma» , que ahora se orienta más a animales de compañía y por ahora excluye de su aplicación a los animales de producción.

Sin visones

Al margen de estos cambios, la norma pone coto a los circos, ya que prohíbe espectáculos con animales salvajes como leones o tigres. También a los zoológicos. «A partir de ahora los zoológicos y delfinarios se van a ir reconvirtiendo progresivamente en centros de recuperación de especies autóctonas donde los niños y las niñas podrán conocer nuestra fauna al mismo tiempo que aprenden el valor de la protección de los animales», dijo el viernes Belarra. Tampoco se permitiría criar animales que no sean autóctonos (como el visón americano, empleado en peletería), aunque el texto deja la posibilidad de determinar reglamentariamente más adelante las excepciones a este punto.