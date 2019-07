La OCU pide no usar colchonetas y figuras hinchables en la playa y alerta sobre sus peligros La Organización de Consumidores y Usuarios recomienda que los niños aprendan a nadar cuanto antes

En los últimos años, las playas se han visto invadidas además de por las colchonetas tradicionales, por grandes figuras hinchables. Sin embargo, aunque a simple vista pueden parecer un simple juego, esconden peligros. Así lo advierte la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que recomienda no confiar en estos juguetes acuáticos y vigilar a los niños en todo momento cuando los utilizan, pues pueden llevar más de un susto.

La OCU advierte que las figuras hinchables, los barcos y la mayoría de colchonetas y flotadores se consideran juguetes acuáticos y no son elementos de seguridad, por lo que no están obligados a cumplir unas normas básicas de flotabilidad. Por tanto, recuerdan que solo deben usarse en las zonas donde los niños puedan apoyar las plantas de los pies. El mar, por tanto, no es el lugar adecuado donde deben utilizarse, pues la corriente podría arrastrarlos hacia dentro. La organización de consumidores alerta también sobre el peligro de quedarse dormidos sobre las colchonetas, pues se puede acabar en zonas profundas.

Respecto a las piscinas, la OCU advierte que no se debe permitir que los niños se tiren sobre los juguetes acuáticos cerca del borde, ya que pueden golpearse contra el bordillo o contra el propio fondo de la piscina.

Además de recomendar que los niños aprendan a nadar cuanto antes para poder evitar cualquier susto en el agua, la organización de consumidores ofrece cinco consejos:

1. El socorrista, siempre cerca: En el mar o en la piscina la presencia de un socorrista es imprescindible, por eso, la OCU recomienda evitar las playas sin servicio de socorrista. En piscinas públicas, privadas, en comunidades de vecinos de más de 30 viviendas o en piscinas de más de 200 m2 de superficie, su presencia es obligatoria.

2. Respetar las banderas: las playas con bandera verde señalan un mar tranquilo, sin corrientes ni olas grandes, al contrario que la bandera roja, que prohíbe el baño. La bandera amarilla, por su parte, indica condiciones poco favorables para el baño: precaución y mucha atención a los menores.

3. Embarcar de forma segura: Si se va a navegar en una embarcación de recreo o a practicar algún deporte náutico, como el esquí acuático, hay que usar chaleco salvavidas y asegurarse de que los más pequeños van siempre protegidos.

4. Cuidado con los saltos: se debe evitar bucear o saltar en aguas turbias, podría haber rocas u otras personas nadando que no son visibles. En la piscina, evitar jugar en los bordillos y no dejar que los niños corran y jueguen cerca de los bordes. También hay que tener cuidado cuando salten y asegurarse de que no hay nadie sumergido en ese momento justo debajo.

5. Si hace falta, pedir ayuda: si estando en el mar se siente pérdida de fuerzas, se debe intentar conservar la calma. No nadar contra la corriente. Es conveniente ponerse de espaldas e impulsarse sólo con las piernas, en paralelo a la playa. Si el agua está muy fría, se deben extremar las precauciones. Y si se bebe alcohol, esperar a que se pasen los efectos.