Pedro Sánchez: «Si la evolución lo permite, a finales de junio estaremos en la nueva normalidad»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este martes por la tarde para explicar cómo se desarrollará el «Plan para la Transición hacia una nueva normalidad» , un documento organizado en cuatro fases destinadas al desconfinamiento hasta llegar a esa «nueva normalidad». El proceso comienza el próximo día 4 de mayo y se estima que dure un mínimo de seis y un máximo de ocho semanas. El Gobierno ha planteado como horizonte «finales de junio».

«Hemos logrado doblegar la curva», ha expresado Sánchez, aunque ha subrayado que «ahora toca lo más complejo para recuperar espacios de movilidad y actividad social». El Consejo de Ministros ha aprobado el plan de desescalada después de haber estado reunidos desde las 10.30 hasta las 16 horas. Las autoridades competentes llevan un mes trabajando en el documento. Según ha expresado el presidente del Gobierno, la desescalada «será asimétrica, gradual y coordinada» .

La transición se realizará en cuatro fases , cada una de ellas durará dos semanas , porque, según ha explicado Sánchez, «es el tiempo de incubación del virus». Se irá avanzando en cada una de ellas si se cumple con los requisitos de las autoridades sanitarias y si la enfermedad sigue controlada en cada territorio. Sánchez ha señalado que los tiempos serán adaptables a las circunstancias de cada lugar.

«Si la evolución de la enfermedad lo permite, a finales de junio estaremos en la nueva normalidad », ha expresado el presidente del Gobierno. La fase Cero (o Fase de Preparación para la desescalada) empezará en todos los territorios el próximo 4 de mayo, y si los territorios van cumpliendo con los objetivos avanzarán en la Fase Uno (o Fase de Inicio), Fase Dos (o Fase Intermedia) y Fase Tres (o Fase Avanzada), sucesivamente.

Asimismo, Sánchez ha apostillado que «en la desescalada no avanzaremos todos a la misma velocidad , por lo que no hay un calendario uniforme ». Esto significa que puede haber regiones que salten a una fase y otras que no la superen y tengan que mantenerse hasta cumplir con los objetivos sanitarios que permitan avanzar.

Además, ha señalado, «la unidad territorial es la provincia», pero cabrán excepciones si así lo sugiere Sanidad. Es decir, que podrían confinarse territorios que no respeten los lindes conocidos. «Al concluir las fases, habrá concluido la desescalada y habremos accedido a la situación de nueva normalidad», ha explicado el presidente.

Algunas islas de Canarias y de Baleares, donde la incidencia del virus no ha sido tan grave, serán una excepción en el calendario de desescalada . «Entraríamos en la fase Cero todos los territorios, y dada la incidencia mínima de contagios y si la evolución lo permite, Formentera, en Baleares, y la Gomera, el Hierro y la Graciosa, en Canarias, se establecerán en la Fase Uno desde el 4 de mayo», ha expresado el presidente.

Las cuatro fases

La fase Cero recogerá las medidas de alivio para el desconfinamiento de menores de 14 años ya aprobadas o la orden anunciada para poder salir a hacer ejercicio de forma individual y pasear con la persona con la que convives. En esta etapa se empezará a permitir la actividad económica en establecimientos con cita previa. Por ejemplo, la apertura de restaurantes con servicio de comida para llevar . Además, se irán acondicionando los locales para la Fase Uno.

En la Fase Uno se permitirá la apertura de los pequeños y medianos comercios. También, respecto a la restauración, se procederá a la apertura de terrazas con la limitación del 30 por ciento . Por su parte, los lugares de culto estarán abiertos a un tercio de su aforo.

Luego, en la Fase Dos si se cumplen con las condiciones, por ejemplo, se abrirán los locales de restauración, los cines, teatros, exposiciones, museos, ... con la limitación de un tercio de su aforo. En espacios cerrados se podrán celebrar actos y espectáculos también con un tercio de aforo. Al aire libre, se podrán celebrar si congregan a menos de 400 personas y están sentadas. Los lugares de culto pueden aumentar su aforo hasta el 50 por ciento.

La última es la Fase Tres, donde se flexibilizarán las medidas de movilidad en general , aunque habrá que seguir utilizando mascarilla en la calle y en el transporte público. Además, los comercios se reabrirán con un límite del 50 % de su aforo y se irán levantando las medidas restrictivas de aforo en el sector de la restauración. Aunque siempre siguiendo las medidas sanitarias para la prevención de contagio.