Del próximo 24 de marzo Los partidos políticos «no tendrán cabida» en la Marcha por la Vida Medio millar de asociaciones convocan una manifestación el próximo 24 de marzo en Madrid «para demostrar que la defensa de la vida no pasa de moda»

Pese a que la defensa de la vida lleva varios años en vía muerta en la agenda política, las asociaciones pro vida no quieren que esta causa termine siendo un arma arrojadiza entre los partidos políticos en plena campaña preelectoral, como ya sucedió con la reivindicación feminista de la semana pasada.

Por ello, recordaron que la próxima Marcha por la Vida, que tendrá lugar el próximo 24 de marzo en Madrid es «aconfesional y apolítica». Así se encargó de aclararlo este martes, Alicia Latorre, presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, una de las 500 asociaciones convocantes de esta manifestación, que se celebra todos los años con motivo del día internacional de la Vida.

«Las formaciones políticas no tienen cabida», explicó Latorre, quien a renglón seguido aclaró que «pueden participar todos los que quieran, incluso políticos, pero de modo particular».

Durante la presentación de la Marcha por la Vida, Latorre saludó la propuesta del PP de promulgar una ley de apoyo a la maternidad si llega a La Moncloa. «Cualquier paso adelante en defensa de la vida le daremos la bienvenida y nos alegramos. Es la causa más justa y que más puede hacer progresar a una sociedad», advirtió.

Sin embargo, recordó que tal como está la legislación en España, queda mucho por hacer en relación a los cuidados paliativos y a una visión correcta sobre la educación sexual en los colegios. «Hay mucha ignorancia en los partidos políticos sobre la cultura de la vida. Les pedimos que no tengan miedo de dar la cara por la vida. No hay causa más urgente ni más necesaria que ésta. La defensa de la vida no pasa de moda», indicó.

Ante las amenazas que sigue teniendo la vida en nuestro país, Latorre recordó que «no vale quedarse en casa lamentándose de lo mal que van la cosas, hay que formar parte de esta manifestación, que parte de la sociedad que no acepta las imposiciones de la cultura de la muerte». «No vamos a descansar hasta que la cultura de la vida sea una realidad en las leyes, en la vida de cada uno y también a nivel institucional», remarcó.

La manifestación, que tendrá lugar la víspera del día internacional de la vida, partirá a las 12 horas por la calle Serrano (en la esquina Ortega y Gasset) hasta la Puerta de Alcalá, donde tendrá lugar «una gran fiesta» con actuaciones musicales, testimonios, y una suelta de globos en recuerdo de los no nacidos.