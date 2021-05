Un panel de expertos concluye que la pandemia del Covid se podría haber evitado con mejores alertas El informe apunta también a que la OMS debería haber declarado antes el brote de coronavirus en China

La pandemia del coronavirus se podría haber evitado si se hubiera actuado antes y si hubiera habido un mejor sistema de alertas. Es lo que concluye un panel independiente de expertos en un informe encargado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para analizar la primera respuesta ante el Covid. Se perdió un mes en la lucha contra la enfermedad. Por ello, piden un nuevo sistema global transparente para investigar los brotes de enfermedades. El objetivo es evitar que pueda volver a suceder lo mismo.

El informe del panel liderado por la ex primera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark, y la ex presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, se debatirá en la OMS el 24 de mayo. Asegura que se permitió que el virus SARS-CoV-2 evolucionara hasta convertirse en una «pandemia catastrófica» que ha matado a más de 3,4 millones de personas y devastado la economía mundial.

«La situación en la que nos encontramos hoy podría haberse evitado», ha asegurado Johnson Sirleaf. «Se debe a una gran cantidad de fallos, brechas y retrasos en la preparación y respuesta». Entre los principales hallazgos y recomendaciones del panel se encuentra:

1) La Organización Mundial de la Salud (OMS) debería haber declarado antes el brote de coronavirus en China como una emergencia internacional en lugar de esperar hasta el 30 de enero, dice el informe. En su lugar, debió hacerlo en su primera reunión, la del 22 de enero.

2) El Comité de Emergencia de la OMS no recomendó restricciones de viaje, maniatada por el Reglamento Sanitario Internacional de la OMS, que «sirve para restringir en lugar de facilitar una acción rápida» y necesita una reforma.

3) Los gobiernos no se dieron cuenta de que la declaración de emergencia del 30 de enero fue la «alarma más fuerte posible» de la OMS. Según sus normas, no tiene autoridad para declarar una pandemia. Muchos países no tomaron medidas enérgicas hasta que la OMS finalmente lo describió como una pandemia el 11 de marzo.

« Es muy obvio para el Panel que febrero de 2020 fue un mes perdido, cuando se podrían y debieron tomar medidas para reducir la epidemia y prevenir la pandemia», dice el informe. Pero en lugar de preparar sus hospitales para los pacientes con Covid-19, muchos países participaron en una lucha de «el ganador se lleva todo» por equipos de protección y medicamentos, critica el texto.

Por todo ello, el panel de expertos pide la creación de un nuevo sistema global para la vigilancia de los brotes de enfermedades que podrían desencadenar una pandemia. Defienden que la OMS debe estar facultada para enviar expertos para investigar brotes con poca antelación, obtener muestras de patógenos y publicar información sin la aprobación previa de los gobiernos.