Estas son las medidas que han tomado los países para frenar el contagio del coronavirus entre sus ciudadanos

Corresponsales ABC Actualizado: 11/03/2020 08:14h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El Estado pagará las bajas por coronavirus desde el primer día

Los gobiernos de los países afectados por el coronavirus se afanan por frenar la epidemia que se expande al mismo ritmo de la gran movilidad de personas a lo largo del planeta.

Estados Unidos

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció este martes la imposición de un «área de contención» de un kilómetro y medio en torno a la localidad de New Rochelle, en el condado neoyorquino de Westchester, donde se encuentra el mayor «foco de infección del país» del coronavirus. La Administración Trump, a la que se le está criticando con dureza por una gestión dubitativa de la crisis, mantiene además cerradas desde hace semanas la frontera con China e Irán.

El Gobernador de Nueva York decreta un «área de contención» de un kilómetro y medio en torno a la localidad de New Rochelle, en el condado neoyorquino de Westchester, donde se encuentra el mayor «foco de infección del país» del coronavirus.

El martes fue el octavo día consecutivo en el que se contabilizaron más casos que en la jornada anterior. El recuento llegaba a 732 contagios repartidos en 36 estados del país y 26 muertes. El martes estaba previsto que Donald Trump anunciara medidas económicas extraordinarias para paliar el golpe que ha supuesto la epidemia, con uno de los peores desplomes de la bolsa en toda la historia.

El grueso de las medidas de precaución, sin embargo, se están tomando desde las entidades estatales -como muchos estados ya en situación de emergencia-, locales y privadas. Además del cierre de colegios en lugares de brotes, varias universidades en todo el país han anunciado el cierre de los campus y la transición a clases ‘online’ cuando ea posible, desde prestigiosos centros privados como Harvard y Columbia, hasta grandes instituciones públicas como Ohio State. También se han cancelado grandes eventos anuales, como el festival South by South by Southwest en Austin (Texas) o el célebre desfile de San Patricio en Boston. Mientras tanto, muchas grandes compañías y organizaciones desarrollan planes de contingencia para que sus empleados puedan trabajar desde casa, informa Javier Ansorena (Nueva York).

China, Corea del Sur y Japón

Mientras el coronavirus hace ya estragos por toda Europa y Estados Unidos, China canta victoria después de casi siete semanas de «guerra total» contra la epidemia. Para ello, no solo ha hecho falta cerrar desde el 23 de enero su epicentro en la ciudad de Wuhan y el resto de la provincia de Hubei, sino paralizar por completo la nación más poblada del mundo con cuarentenas masivas, restricciones de movimientos y estrictos controles. Después de tan titánica lucha, China empieza a respirar y, poco a poco, las ciudades van recobrando el pulso. Pero aún de forma gradual y con la vida social limitada al trabajo y a lo imprescindible, sin ocio en restaurantes ni cines ni centros comerciales y las clases todavía interrumpidas.

China canta victoria sobre el coronavirus, mientras el presidente Xi Jinping visita por primera vez Wuhan, epicentro de la epidemia.

Con la enfermedad Covid-19 acotada en Wuhan, el número diario de contagiados y fallecidos lleva semanas disminuyendo y ya son solo una veintena. Para celebrar estos logros, que ya permiten ver la luz al final del túnel, el presidente Xi Jinping visitó ayer la ciudad de Wuhan por primera vez desde que estalló la epidemia. Tras recorrer uno de los dos hospitales construidos en diez días, donde vio a los enfermos a través de videoconferencia para no contagiarse, alabó el sacrificio de los 60 millones de habitantes de Hubei, que siguen encerrados en sus casas. Tras dejar 80.000 contagiados y más de 3.100 fallecidos, ahora empieza en China otra batalla igual de dura: la lucha por recuperar la normalidad y reactivar la economía, muy dañada, mientras la epidemia golpea al resto del planeta.

Con esta misma estrategia de «guerra total», el segundo país más afectado de Asia Oriental, Corea del Sur, también ha cercado al coronavirus en su brote al sudeste del país, propagado por las misas multitudinarias de la secta cristiana Shincheonji. Con más de 10.000 pruebas diarias, aislamiento y prevención, las autoridades han frenado en dos semanas la epidemia, que ya suma más de 7.500 contagiados y 54 fallecidos, pero ayer apareció un nuevo foco con 50 casos en un centralita telefónica de Seúl.

Japón, que también ha suspendido las clases y actos públicos al tener ya más de 500 infectados y otros 700 de la cuarentena del crucero Diamond Princess, ha preparado una ley para declarar el estado de emergencia si la epidemia empeora, ya que las próximas semanas son cruciales para contenerla. Además de vidas humanas, en peligro están los Juegos Olímpicos de Tokio, que deberían inaugurarse el 24 de julio, informa Pablo M. Díez (Shanghái).

Portugal

Portugal tiene 41 casos confirmados de coronavirus en todo su territorio, una cifra baja. Las medidas de contención, sin embargo, se han puesto en marcha de una forma más rápida que en España y, sobre todo, a tiempo.

Las universidades de Lisboa y Coimbra decretaron el martes la suspensión de las clases presenciales hasta el 26 de marzo, en principio, y la ministra de Sanidad, Marta Temido, avanzó que se anularán todas las concentraciones con más de mil personas. De hecho, los partidos de la Liga portuguesa van a disputarse a puerta cerrada.

Además, Lisboa ha cerrado sus museos por precaución y la ciudad norteña de Braga, cerca de Galicia, ya ha anunciado que no se celebrarán las procesiones de la inminente Semana Santa, informa Francisco Chacón (Lisboa).

Alemania

Alemania registra ya dos muertes y 1,112 contagios confirmados, de los cuales casi 500 corresponden a Renania del Norte-Westfalia, el estado más poblado del país. El ministro de Sanidad ha recomendado cancelar cualquier evento al que asistan más de mil personas, aunque hay equipos de la Bundesliga que se resisten, y acudir al trabajo o al colegio a pie, en bici o en coche, para evitar en lo posible el transporte público. Ha ordenado a hospitales y clínicas que se preparen para recibir muchos pacientes a la vez en las próximas semanas.

La Oficina Federal de Empleo asumirá un 60% del sueldo neto que dejen de percibir los empleados de las empresas que deban recurrir a la reducción de la jornada como consecuencia del coronavirus.

También se realizan controles de fiebre en pasos fronterizos del sur y el este del país y se están cerrando puntos turísticos, como la cúpula del Reichstag de Berlín. Un pueblo de Brandemburgo, Neustadt/Dosse, con unos 5.000 habitantes, permanece en cuarentena. Las cajas del seguro médico han recibido orden de asumir las bajas laborales por cuarentena.

Además, y después de que la bolsa de Frankfurt cayese un 8%, una caída como la del 11S, el gobierno ha anunciado una inyección de 12.400 millones de euros en ayudas a las empresas, para subvencionar la jornada reducida.

La Oficina Federal de Empleo asumirá un 60 % del sueldo neto que dejen de percibir los empleados de las empresas que deban recurrir a la reducción de la jornada como consecuencia del coronavirus. El régimen de jornada reducida se podrá implantar en cuanto el virus afecte a un 10 % del total de trabajadores de una empresa, informa Rosalía Sánchez (Berlín).

Grecia

En Grecia hay 89 casos de coronavirus, de los que 26 están hospitalizados y los restantes en sus domicilios. El Ministerio de Sanidad anunció ayer el cierre de forma preventiva de todos los colegios y universidades del país por dos semanas.

Según el doctor Diamandís Plajouras, del Centro Europeo para la prevención y el control de enfermedades infecciosas, ”en Grecia hay contagio por zonas, como era de esperar y el objetivo es detener, o al menos ralentizar la transmisión”.

La ceremonia de este jueves donde se encenderá en Olimpia la llama olímpica para los Juegos de este verano en Tokio se limitará a tener 100 invitados y no habrá público.

Este experto griego considera que las próximas semanas serán cruciales. El Organismo Nacional de Salud Pública ha comenzado desde hace días una campaña de información para tranquilizar a la población, para que las personas mas vulnerables (ancianos, pacientes con enfermedades cardiovasculares y respiratorias crónicas, con diabetes, afecciones crónicas, cáncer etc.)sepan que deben quedarse en casa y evitar aglomeraciones y con que síntomas acudir al médico o al hospital.

Asimismo el Ministro de Sanidad Vasilis Kikilias ha anunciado que se cancelan actos culturales y artísticos tanto en espacios cerrados como en el exterior con mas de 1.000 personas. Por ello la ceremonia de este jueves donde se encenderá en Olimpia la llama olímpica para los Juegos de este verano en Tokio se limitará a tener 100 invitados y no habrá público, informa Begoña Castiella (Atenas).

Reino Unido

El gobierno de Boris Johnson es probablemente uno de los que menos medida extremas está tomando ante la amenaza del coronavirus. Con 373 enfermos y seis muertos (a media tarde de este martes), el Ejecutivo espera que el pico más alto de infecciones se produzca durante las próximas dos semanas. El secretario de Salud, Matt Hancock, aseguró en la Cámara de los Comunes que Reino Unido está preparado para el «peor de los casos».

Por el momento, todo funciona más o menos igual: las imágenes de supermercados vacíos como en otras partes del planeta no son aún la norma y la gente sigue yendo a sus trabajos. Muchos colegios están preparados para poner en marcha un sistema de “educación a distancia” con ordenadores, pero las clases aún no han sido suspendidas. También se retrasado la cancelación de importantes eventos al aire libre, como partidos de fútbol.

El jefe de los servicios médicos británicos, Chris Whitty, sostiene que si se adoptan medidas fuertes antes del pico de la epidemia, se corre el riesgo de que los ciudadanos se cansen y luego no se las tomen en serio cuando sean más necesarias.

Quienes lleguen desde el norte de Italia tendrán que estar 14 días en cuarentena, y el gobierno ha recomendado a quienes tengan síntomas que se pongan voluntariamente en cuarentena una semana. El jefe de los servicios médicos británicos, Chris Whitty, sostiene que si se adoptan medidas fuertes antes del pico de la epidemia, se corre el riesgo de que los ciudadanos se cansen y luego no se las tomen en serio cuando sean más necesarias, informa Ivannia Salazar (Londres).

Israel

El Estado judío ha decretado la cuarentena obligatoria de dos semanas a todo aquel que llegue al país desde cualquier parte del mundo, sea israelí, turista o residente extranjero. En el país hay 58 casos confirmados y más de 20.000 personas están en cuarentena. Israel recomienda a sus ciudadanos no viajar a otros países.

La alarma sanitaria ha obligado a israelíes y palestinos a trabajar juntos y el presidente Mahmud Abás ha declarado el estado de emergencia. Los turistas no pueden entrar en los territorios ocupados en un plazo de dos semanas. Los palestinos han confirmado ya 25 casos y Belén es el foco principal, informa Mike Ayestarán (Jerusalén).

Francia

Con 1.412 casos y 30 muertos, en el país galo están prohibidas las reuniones de más de 1.000 personas; se han cerrado las clases de 165.000 alumnos en el departamento del Oise y 127.000 en el departamento del Haut-Rhin.

La Filarmónica de París ha anulado todos sus conciertos

Los partidos de fútbol solo se pueden celebrar a puerta cerrada. La Filarmónica de París ha anulado todos sus conciertos. El museo del Louvre y otros grandes museos solo autoriza la entrada a visitantes que hayan comprado la entrada a través de medios electrónicos, informa Juan Pedro Quiñonero (París).

Italia

Toda Italia es zona de seguridad hasta el 3 de abril. No se pueden realizar desplazamientos ni salir de casa, salvo que sean inaplazables por «comprobados motivos de trabajo» o «graves exigencias familiares o sanitarias».

Para salir de casa se debe justificar con un autocertificado, cuyo modelo se obtiene de la web del ministerio del Interior. Lombardía y Véneto cierran durante 15 días absolutamente todo, salvo las farmacias y tiendas en las que se vendan comestibles. Los líderes de la derecha han pedido al gobierno que esta medida se extienda a todo el país, informa Ángel Gómez Fuentes (Roma).

Bélgica

El presidente del Parlamento Europeo, el italiano David Sassoli, se ha declarado en cuarentena por haber estado este fin de semana en Italia, pero sigue trabajando desde su domicilio. En cuanto a la cámara, después de haber decidido que no se celebrarán las sesiones plenarias de Estrasburgo, en Bruselas también se han retrasado los plenos pendientes a la espera de que se remodelen salas suficientes para albergar a los eurodiputados a una distanmcia de seguridad durante las votaciones imprescindibles para que no se paralice la actividad legislativa.

En cuanto a las reuniones de ministros, ya se ha suspendido una de los de Comercio y es probable que las siguientes también sean anuladas. En la OTAN, el comandante supremo de las fuerzas norteamericanas en Europa, el teniente general Christopher Cavoli, así como otros altos mandos militares de casi todos los países europeos, han sido puestos en cuarentena porque asistieron a una reunión en la que pudieron haberse infectado, informa Enrique Serbeto (Bruselas).

Irán

Las estadísticas ofrecidas por las autoridades elevan a 237 el número de muertos, entre ellos varios altos cargos del régimen, y a más de 7.000 los infectados, el cuarto del mundo por detrás de China, Corea del Sur e Italia. El foco inicial fue la ciudad santa de Qom, pero ahora se ha expandido a Teherán. Después de varias semanas de inacción, las autoridades han cerrado centros educativos y pedido a los ciudadanos que eviten los viajes internos, pero no han tomado medidas para bloquear los principales focos y se han convertido en el país que ha extendido el virus a toda la región, informa Mikel Ayestarán (Jerusalén).

Rusia

Las cifras facilitadas por las autoridades rusas hablan de 20 casos detectados de coronavirus, sobre una población total de 145 millones de habitantes, de los que 17 son rusos llegados de Italia, dos chinos ya restablecidos y un estudiante italiano ingresado en San Petersburgo. No ha habido hasta la fecha ninguna muerte. No obstante, y con la intención de evitar contagios, Rusia está adoptando medidas sin precedentes hasta el momento.

La más llamativa es la posibilidad de pasar cinco años en la cárcel para quienes, tras llegar de países afectados por el COVID-19, España, Francia, Italia y Alemania entre ellos, no se hayan autoaislado en sus domicilios en una cuarentena de 14 días y tal comportamiento haya conducido a la muerte de alguien. Esta es una de las medidas adoptadas en la directiva anunciada por el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin.

Así que en la capital rusa hay ya varios españoles, entre ellos periodistas y diplomáticos recién llegados desde España, que se han tenido que confinar en sus casas junto con sus familias. Además, continúan los controles sanitarios en transportes y escuelas y se están cancelando eventos, uno de ellos el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. La caza de ciudadanos chinos en la capital rusa por parte de la Policía para enviarlos a centros sanitarios en donde se compruebe si padecen la enfermedad ha llegado a provocar una protesta de la Embajada de China en Rusia.

Las autoridades sanitarias rusas siguen recomendando a la población abstenerse de viajar fuera de Rusia, sobre todo a los países más afectados (China, Corea del Sur, Irán e Italia). Las conexiones aéreas con estos países están suspendidas completamente o restringidas. La frontera con China sigue cerrada y ante un eventual repunte de la epidemia, en Moscú han sido habilitados varios sanatorios para atender a los posibles contagiados.

El alcalde de Moscú ordenó anoche la prohibición, hasta el 10 de abril, de todos los eventos de todo tipo (deportivos, sociales, políticos, etc) que reúnan más de 5.000 personas.

Se aconseja también evitar los transportes en hora punta, aunque no se ha explicado de qué forma se pueden entonces efectuar los traslados al trabajo. Hay algunas, muy pocas, empresas que han enviado a sus empleados a casa, aunque se trata de negocios que permiten trabajar desde casa. Hay también escuelas que han cerrado, no porque se haya detectado ningún foco de coronavirus, sino porque los padres han decidido que sus hijos no vayan por el momento a clase por miedo a la enfermedad, informa Rafael Mañueco (Moscú).

Irak

El ministerio de Salud iraquí ha confirmado siete muertes hasta el momento y asegura que hay 60 personas infectada. La mayor parte de los casos están vinculados a Irán, por lo que Bagdad ha ordenado el cierre de la frontera y todos aquellos que llegan de la república islámica deben respetar dos semanas de cuarentena. Se han cancelado las oraciones públicas de los viernes en lugares emblemáticos como Kerbala y Nayaf. La inestabilidad en el país provoca serias dudas sobre la capacidad del sistema sanitario de hacer frente a una pandemia, informa Mikel Ayestarán (Jerusalén).

África

Con casos del virus Covid-19 en al menos 10 países africanos, una de las primeras medidas que adoptaron la mayoría de los gobiernos al estallar la crisis del coronavirus fue establecer estrictos controles en los principales puntos de entrada, especialmente en los aeropuertos: toma de temperatura –una práctica habitual en muchos aeropuertos- y escáner de calor corporal. Además, la mayoría de aerolíneas africanas -excepto Ethiopian Airlines-, cancelaron sus rutas a China.

Las medidas adoptadas por las administraciones africanas difieren en función de su afectación y capacidad de respuesta ante una epidemia como la actual. Lesoto, por ejemplo, ha optado por cancelar sus vuelos internacionales mientras que Zimbabue amenaza con deportar a todo aquel que entre al país sin certificado médico de sus respectivos países. Por su parte, la República Democrática del Congo anunció que pondría en cuarentena de 14 días a ciudadanos de Italia, Francia y Alemania y de China; además, aquellos que tengan síntomas serán aislados. Egipto, donde se produjo la primera muerte en el continente africano por el virus COVID-19, suspendió los ferries al norte de Italia y habilitó una terminal separada en el aeropuerto de Túnez para los vuelos que provienen de la zona de Italia más afectada.

En lo deportivo, al igual que en Italia y España, se ha aconsejado disputar los partidos a puerta cerrada. Por su parte la federación de fútbol de Tanzania (TFF) ha prohibido los apretones de manos entre jugadores antes del comienzo de un partido, siguiendo el ejemplo de su presidente, John Magufuli, quien la semana pasada protagonizó una curiosa instantánea al intercambiar un saludo de pie con un líder de la oposición. La crisis del coronavirus ha retrasado el inicio de la Liga de baloncesto de África –con el apoyo de la NBA-que debía comenzar la próxima semana en Senegal.

Con siete casos en Sudáfrica confirmados y al menos un colegio cerrado en Johannesburgo, desde el lunes se pueden realizar pruebas para el SARS-CoV-2 en los laboratorios Lancet al módico precio de 1.400 rands (menos de 80 euros) siempre y cuando el paciente sea referido por un médico. Las pruebas de diagnóstico para el virus se realizan mediante una técnica llamada reacción en cadena de la polimerasa o PCR. Todos los resultados se compartirán con el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles (NICD).

En Nigeria, su presidente , Muhammadu Buhari, ha anunciado la creación de un grupo de trabajo sobre coronavirus con el objetivo de ayudar a controlar el virus que «requerirá un enfoque intergubernamental multisectorial como lo aconseja la Organización Mundial de la Salud, OMS, similar al adoptado para la epidemia de VIH en el últimas dos décadas», reza su comunicado. La primera potencia africana cuenta, además, con una donación por valor de 200 millones de nairas (cerca de 500.000 euros) del hombre más rico de África, Aliko Dangote, para la preparación del país ante el brote de COVID-19.

También hay medidas drásticas para luchar contra las “fake news”: el gobierno de Kenia anunció que difundir bulos podría estar castigado con hasta 43.000 euros o dos años de cárcel, informa Alba Amorós (Johannesburgo).

México

México ha confirmado siete casos de coronavirus. Ante estas cifras, el gobierno no considera todavía a la epidemia como una emergencia en su territorio, según informó la semana pasada Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México. La Secretaria (Ministerio) de Salud no ha separado una cantidad de fondos para comprar nuevos medicamentos destinados específicamente para el coronavirus, aunque sí que ha lanzado una campaña de prevención.

Sin embargo, López-Gatell indicó que el país debe prepararse ante la llegada masiva de turistas de Canadá y Estados Unidos en los próximos meses para las 'vacaciones de primavera' (Spring Break). México recibe al año más de 40 millones de turistas y, durante las ‘vacaciones de primavera’, miles de jóvenes copan las cálidas playas de Cancún, Puerto Vallarta y Los Cabos en búsqueda de sol y diversión.

De los siete mexicanos infectados, cuatro se han recuperado, tres continúan enfermos y un paciente está en condición crítica. El caso grave es el de un hombre de 71 años que sufre hipertensión y que actualmente se encuentra en el Estado de México, en el centro del país. Las otras personas que han sido afectadas residen en los estado de Coahuila (norte), Sinaloa (oeste) y Chiapas (sur), mientras que hay tres casos en Ciudad de México, la capital del país mesoamericano, informa Adrián Espallargas (Ciudad de México).

Perú

El pasado 6 de marzo, el presidente Martín Vizcarra anunció el primer caso del coronavirus coronavirus COVID-19, de un hombre de 25 años que estuvo en España, Francia y República Checa. Este hombre contagió a seis miembros de su familia.

Hoy la ministra de salud, Elizabeth Hinostroza confirmaron que el caso de personas infectadas subió a 11, todos ellos de personas que llegaron de Europa. La única recomendación de todos los infectados es ponerlos en cuarentena en sus casas. Aún no hay ninguna medida que cancele actos públicos similar a las ocurridas en Italia o China, informa Pao Ugaz (Lima).