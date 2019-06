Palma pone por vez primera una multa a un comprador del «top manta» La Policía Local impuso una sanción de 100 euros a un turista alemán, en cumplimiento de la Ordenanza Reguladora del Uso Cívico de los Espacios Públicos

La Policía Local de Palma ha interpuesto por vez primera una multa a un comprador del «top manta». La sanción ha sido impuesta, en concreto, a un turista alemán, por un importe de 100 euros, en la zona turística conocida como la Playa de Palma. La noticia ha sido avanzada este martes por el diario «Última Hora» y confirmada por ABC.

La multa le fue impuesta al citado turista al ser sorprendido comprando a un vendedor ambulante. La posible cuantía de la sanción podría haber sido de entre 100 y 750 euros, al tratarse de una infracción leve, si bien por ser la primera vez en que se aplicaba la nueva normativa municipal en relación a este asunto se impuso en esta ocasión la cantidad más baja. El turista sancionado recibió de la Policía Local el acta de la falta cometida, pero no pagó aún la multa.

Los agentes actuaron en cumplimiento de lo establecido por la Ordenanza Reguladora del Uso Cívico de los Espacios Públicos, que fue actualizada en noviembre del pasado año por el equipo de gobierno municipal, conformado por el PSOE, MÉS y Podemos. Con la citada actualización se deseaba, esencialmente, favorecer un consumo responsable del alcohol, frenar las conductas incívicas, mejorar la seguridad ciudadana, proteger a los menores e intentar preservar el descanso de los vecinos.

Una de las principales medidas contempladas en la mencionada ordenanza es que cada una de las cinco principales zonas de ocio de la capital balear ha pasado a ser considerada Zona de Especial Interés Turístico (ZEIT), lo que supone que no se puede publicitar alcohol en ninguna de ellas en temporada alta. Dicho periodo abarca un total de seis meses, desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre. La declaración de ZEIT afecta a la Playa de Palma, el Paseo Marítimo, el centro de la ciudad, Cala Major y la Avenida Joan Miró.

En estas cinco zonas ya no se puede incitar a consumir alcohol, lo que significa que está prohibido exponer bebidas alcohólicas en los escaparates de los comercios y que no se permiten las ofertas pensadas para propiciar un mayor consumo de bebidas alcohólicas, como por ejemplo las «happy hour» o los «2x1». Además, sigue vigente la prohibición de la venta de alcohol a menores. En cuanto a las sanciones previstas, las faltas consideradas muy graves pueden ser sancionadas con multas de entre 2.200 y 3.000 euros. En ese contexto, habrá además una tramitación preferente de los expedientes sancionadores.

Precisamente, en el inicio de la actual campaña turística la Policía Local ha levantado ya 60 actas a locales por no respetar la normativa sobre las ZEIT. En concreto, se han denunciado 45 establecimientos por promoción o incitación al consumo de alcohol, 10 locales por no exhibir los carteles informadores, dos por no tener el cierre perimetral requerido y uno por publicidad de contenido sexual.

La Playa de Palma tiene, por su parte, unas prohibiciones específicas más allá de las medidas concretas ya reseñadas. Así, no se permite la publicidad dinámica en esa zona, es decir, la propaganda comercial que se entrega en la calle mediante folletos. De ese modo, se quiere evitar que los folletos que se pudieran repartir por la Playa de Palma quedasen en el suelo y ensuciasen la vía pública.

Por lo que respecta a los «biergarden» situados en la llamada «Calle del Jamón» de la Playa de Palma y en otras vías adyacentes, tienen que aislarse físicamente de la vía pública con cristaleras o sistemas semejantes. Con esta medida se quiere evitar que los clientes de un «biergarden» puedan, como hasta ahora, beber indistintamente en el interior y en el exterior del local. Con el citado aislamiento físico se pretende también controlar la venta ambulante en la zona, evitar robos y mejorar las condiciones de seguridad de cada establecimiento.

Por otro lado, en algunos enclaves de la primera y la segunda línea de la Playa de Palma no se permite que se puedan consumir alimentos y bebidas en la vía pública entre las cinco y las ocho de la madrugada, para intentar evitar así ruidos y molestias a los residentes.