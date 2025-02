Ocho regiones superan la mortalidad de la primera ola de coronavirus

El comienzo del mes de noviembre fue el peor momento de la segunda ola en número de fallecidos en España. Desde abril no se superaban los 2.500 muertos a la semana por coronavirus, según los datos de exceso de mortalidad extraídos del Instituto Nacional ... de Estadística (INE). En concreto, en la semana 45, la primera de este mes, se registraron 2.546 decesos por encima de lo previsible si no hubiera pandemia, un dato que no se veía desde mediados de abril.

La segunda ola se ha llevado ya por delante la vida de más de 23.000 personas , lo que eleva el número total de fallecidos en la pandemia a 70.877, según la información del INE. La cifra oficial reconocida por el Gobierno baja hasta los 42.619. En esta segunda ola, cuya curva empezó a elevarse a principios de julio, las comunidades autónomas han tenido comportamientos diferentes en relación con la primera embestida del virus. Ahora mismo hay ocho regiones con un índice de mortalidad (muertos por cien mil habitantes) peor que en la primera ola. En toda España, la mortalidad ha bajado un 53,6 por ciento. La comunidad con el peor dato es Andalucía , donde han muerto en la segunda ola 4.439 personas, frente a los 1.202 fallecidos entre los meses de marzo y mayo. También están con un índice de mortalidad superior al de la primera ola las comunidades d e Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia , a las que habría que añadir Ceuta y Melilla. Destaca, en cambio, el caso de la Comunidad de Madrid . En la primera ola tuvo un índice de mortalidad de 240,28, mientras que en la segunda ola ese dato ha caído hasta los 38,98. Cataluña, por su parte, ha pasado de un índice de 167,93 a otro de 52,10.

