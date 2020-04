La OCDE corrige su ranking de test y relega a España del puesto 8 al 17

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se ha visto forzada a rectificar tras descubrirse que los datos de España por los que aparecía en el «top ten» de los países que más test de coronavirus realizan no eran homologables con los de los demás.

Por tanto, pasa ahora de ocupar el octavo puesto por el que presumía este lunes el Gobierno de Pedro Sánchez al décimo séptimo.

REVISED NEW UPDATE: @OECD_Social Policy Brief “ #Testing for #COVID19 : A way to lift confinement restrictions” posted yesterday has now been revised & updated. For up-to-date version of brief, clarification & explanation see: https://t.co/12mVkQVhmu pic.twitter.com/TA6Sv3SKSR

El organismo internacional difundió este martes un comunicado en el que pide disculpas y explica que el Ejecutivo español le envió los datos desglosados por comunidades autónomas y diferenciando entre las pruebas PCR -las más fiables para determinar si una persona está infectada- y los test serológicos o de anticuerpos, junto con la suma de los dos tipos. Según la OCDE, fueron sus propios expertos quienes decidieron incluir el cómputo global en el gráfico difundido el lunes el cómputo global. Eso hacía que España obtuviera un resultado de 28,6 test por cada mil habitantes y figurara en octava posición, por delante de la media de los 36 miembrosd de la OCDE y de países como Alemania.

«No solo está entre los primeros diez del mundo en capacidad de test de diagnóstico, sino que también es el octavo, muy por delante de Alemania, Francia, Reino Unido y Estados Unidos», destacó el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en una rueda de prensa en La Moncloa.

Así mismo, el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Ángel Gurría, llegó a publicar el mismo lunes un mensaje en Twitter que mostraba a España en el puesto octavo del ranking y en el que felicitaba al Gobierno de Pedro Sánchez por el esfuerzo realizado a la hora de aumentar el número de pruebas.

We just updated our data on Diagnostic Testing for COVID-19, revealing significant scaling up of efforts in many @OECD countries. Good to see Spain among top10 testing countries. Increasing testing capacity is crucial for deconfinement strategies &to reduce risks of new outbreaks pic.twitter.com/l8TEkkZDSd