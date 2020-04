El Gabinete de la Presidencia del Gobierno, que dirige Iván Redondo, proporcionó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) unos datos para maquillar la posición de España en las estadísticas de realización de test de coronavirus, sumando las llamadas PCR y las serológicas (de anticuerpos). Gracias a ello, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, sacó pecho este lunes por la posición de España en el ranking de la organización internacional. «No solo está entre los primeros diez del mundo en capacidad de test de diagnóstico, sino que también es el octavo, muy por delante de Alemania, Francia, Reino Unido y Estados Unidos», destacó Illa en una rueda de prensa en La Moncloa.

Según ha podido comprobar ABC, la fuente original en la que basa su informe la OCDE, el portal de internet ourworldindata.org, solo recoge los datos de pruebas PCR, y no serológicos (de anticuerpos). Esta web la realizan investigadores de la Universidad de Oxford y la organización sin ánimo de lucro Global Change Data Lab.

En una primera versión de la estadística que la OCDE llegó a publicar en Twitter, no aparecía España, ya que no había facilitado oficialmente datos actualizados de sus pruebas. Esta es la imagen:

Posteriormente se actualizó el ranking de la OCDE, incluyendo esta vez a España y situándola en ese octavo lugar del que presumió Salvador Illa durante su comparecencia ante los periodistas.

Many countries are starting to ramp up their efforts in #TestingForCovid19 as part of their #deconfinement strategy. See the latest stats on country testing for #COVID19 , now including Spain ⤵️ https://t.co/Lv9ithaFOL #coronavirus pic.twitter.com/ILQpTsIozX

En el informe de la OCDE, tras la actualización con el dato facilitado por el Gobierno español, como fuentes del gráfico aparecen ahora ourworldindata.org y Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España, sin citar ningún otro organismo concreto de otro país:

Pero los datos enviados desde Moncloa inflan los números de España incluyendo los dos tipos de test, tanto PCR como serológicos, como se recoge la nota de prensa difundida por el Ministerio de Sanidad. De acuerdo con estos datos, se han realizado un total de 1.345.560 pruebas, de las que 1.035.522 son PCR y 310.038, test de anticuerpos.

Gracias a esta suma, a España le sale un resultado de 28,6 test por cada mil habitantes, mientras que si son los test de anticuerpos se quedaría con 22,29 por mil habitantes, según ha apuntado en Twitter Edouard Mathieu, gestor de datos de OurWorldinData, con lo que ocuparía el decimo séptimo lugar.

And to further clarify, the OECD graph (https://t.co/JFL2Hq79HN) shows Spain at 28 per 1,000 presumably because they are adding up PCR and antibody tests. We are only counting PCR tests in our time series, putting the Spanish total at 22.29 per 1,000 people.