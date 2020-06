Los nuevos brotes cuestionan la seguridad de los aeropuertos y ponen a prueba el sistema de detección Focos como los de Galicia o Murcia fueron importados desde América y los contagios entre temporeros de Aragón preocupan en Sanidad

El doctor Fernando Simón volvió ayer, después de más de tres meses, a ofrecer su rueda de prensa desde el Ministerio de Sanidad. Muchas cosas han cambiado desde el último día. En la calle casi todo el mundo lleva mascarilla, nos lavamos más las manos y la pandemia ha matado a 28.324 personas, al menos según los datos oficiales. Lo peor parece que ha pasado, pero el propio Simón advirtió de que a partir de ahora los problemas llegarán con unos rebrotes que irán surgiendo poco a poco. A día de hoy, según los datos de Sanidad, hay 12 que están activos de los 36 detectados por el Ministerio desde el 11 de mayo.

«Es lo que nos va a tener en jaque», avisó el director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias (CCAES), quien también indicó que estos brotes pueden surgir en dos ámbitos: o mediante cadenas de contagio locales o por casos importados de terceros países. Los brotes de temporeros en Aragón responden al primer tipo y aunque preocupan, Simón espera poder controlarlos.

A su juicio, el sistema sanitario español está más preparado que cuando estalló la pandemia para evitar que se descontrolen. «Se pueden cometer errores en cualquier momento, pero la capacidad de detección y la conciencia social son muy superiores que entonces. Ahora conocemos mejor al virus y tenemos muchas rutinas que antes no existían», suscribió Simón, que insistió: «Lo que hacemos ahora puede parecerse a lo que hacíamos antes, pero no es igual. Estamos mejor preparados. Pueden pasar cosas, pero es muy difícil que pasen».

Del control del Ministerio es más fácil que se escapen, sin embargo, los casos importados, como los que han provocado brotes en Murcia o Galicia. En este punto surgen las dudas sobre el grado de control que hay en los aeropuertos que pueden convertirse en canales de entrada de casos desde otros países de mayor riesgo. Por el momento, sólo se realiza un triple control: documental, se toma la temperatura al viajero y también recibe una inspección ocular.

«Son medidas simples, básicas y fáciles de implementar», valora Antoni Trilla, catedrático y jefe del servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología del Clínic de Barcelona, informa E. Armora. Ildefonso Hernández, catedrático de Salud Pública en la Universidad Miguel Hernández, considera también que pueden ser unas medidas «suficientes» en el caso de aquellos viajeros que accedan a España desde otros territorios con una evolución epidemiológica similar, pero que podrían quedarse cortas si llegaran contingentes de otros países en los que la pandemia estuviera desbocada. «Nos preocupa el continente americano pero, no podemos dejar de mirar lo que ocurre en Asia», reconoció Simón sobre la llegada de viajeros de estos territorios.

Desde América

Sin ir más lejos y, según los últimos datos de la consejería de Sanidad de Murcia, un caso importado desde Bolivia ya ha afectado a 16 personas, entre la capital de la Región y Cartagena. De ellas, 13 han dado positivo por coronavirus fruto del contacto con tres personas que aterrizaron a principios de mes en el aeropuerto de Barajas. Hay 60 personas en cuarentena.

De igual modo, Galicia encara su primer rebrote. Se trata, según apuntan todos los indicios, de un contagio ocasionado por una persona que llegó el pasado 1 de junio desde Portugal, donde aterrizó desde Brasil. El hombre dio negativo en la PCR y se mostró asintomático, pero su hija evidenció signos leves de la enfermedad, lo que puso en marcha el protocolo. Por el momento son nueve las personas con Covid-19, todas del entorno del viajero.

Simón, al ser preguntado por ABC por si considera oportuno incluir más pruebas en aeropuertos, reconoció que «siempre se puede hacer más», pero insistió en la ecuación entre recursos a movilizar y los beneficios que se obtendrían a la hora de imponer más exigencias y aumentar el control en los con otras medidas, como haber pasado una prueba PCR con resultado negativo en el país de origen. «¿Puede ser útil? Algún caso podría evitarse, sí, pero una PCR negativa una semana antes de viajar no implica que no te hayas podido infectar antes de llegar a España», explicó el director del CCAES, que dejó en manos de la Unión Europea (UE), como hizo horas antes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, la alternativa a hacer cierres selectivos a países de riesgo.

Sobre la mesa

El pasado 5 de julio, en una reunión por teleconferencia, los ministros de Interior de la UE decidieron que las fronteras exteriores de la zona Schengen permanecerían cerradas al menos hasta el 1 de julio. Sin embargo, la Comisión Europea aprobó hace diez días un paquete de recomendaciones para que los países consideren la posibilidad de permitir que los ciudadanos de países terceros puedan entrar en la UE «gradual y parcialmente», esencialmente en función de la situación epidemiológica en cada país, pero también teniendo en cuenta la reciprocidad, es decir, si las autoridades de ese país permiten a su vez que viajen allí los ciudadanos europeos.

Para ello, sugirió a los gobiernos europeos que elaborasen una lista de esos países que cumplen condiciones objetivas de control de la pandemia «similares a las que se dan en la UE» para decidir cuáles son los que podrán abrir los vuelos hacia Europa. Estando todas las fronteras interiores abiertas, la decisión de qué países pueden enviar viajeros a la UE ha de tomarse conjuntamente. Ayer precisamente se celebró una videoconferencia informal del grupo de trabajo sobre Schengen, en el que los técnicos avanzaron en la elaboración de esa lista de países, pero por ahora no se ha informado de su resultado.

La Comisión insiste en su política de limitar al máximo los daños financieros producidos por la congelación de la actividad económica y es partidaria de reanudar, siquiera parcialmente, cuanto antes la movilidad con los países no europeos con los que sea posible hacerlo. Por ello también ha recomendado que los consulados reanuden cuanto antes -o no los cierren del todo- los servicios de expedición de visados en los 105 países a cuyos nacionales se les requiere, entre ellos China. Entre los que no lo necesitan, el caso más emblemático de esta lista será sin duda saber si se incluye o no a EE.UU., cuyas condiciones sanitarias son difíciles de comparar con las europeas, pero con el que se va a cooperar en materia de elaboración de vacunas.