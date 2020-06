Coronavirus Tres comarcas aragonesas en alerta por rebrotes de coronavirus: el Gobierno desaconseja viajar a ellas La Litera, Cinca Medio y Bajo Cinca han vuelto a la Fase 2, pero se puede entrar y salir de ellas libremente. Son tres comarcas de Huesca limítrofes con Cataluña, que suman 65.000 habitantes y más de 1.400 km2

Tres comarcas de Aragón se encuentran de nuevo en alerta sanitaria tras haberse detectado rebrotes de coronavirus en los últimos días. Eso ha llevado a las autoridades a retrotraer a esas tres comarcas a la Fase 2, es decir, dos fases menos de la que está vigente ahora con carácter general, que es la de «Nueva Normalidad».

Sin embargo, es una vuelta a la Fase 2 con limitadas consecuencias prácticas, porque la principal de las restricciones que llevaba aparejada esa Fase 2 no es de obligado cumplimiento en este caso: se permite libremente entrar y salir de esas tres comarcas aragonesas. Eso pese a que las autoridades sanitarias reconocen que no es conveniente visitar esa zona ni que sus habitantes viajen a otras.

Lo que sí se restringe son ciertas actividades dentro de ese territorio por volver a la Fase 2, según ha informado el Gobierno aragonés a través de un comunicado. Por ejemplo, el aforo máximo en el interior de bares y restaurantes es del 40%, y del 50% en las terrazas; no pueden abrir las discotecas ni bares de ocio nocturno; las celebraciones religiosas y las bodas pueden celebrarse con un aforo máximo del 50%; y se permite un máximo de 25 personas en entierros.

Esas tres comarcas son vecinas, por lo que forman una zona geográfica unitaria. Entre las tres suman 65.000 habitantes y unos 1.450 kilómetros cuadrados. Están situadas al este de la provincia de Huesca y limitan con Cataluña.

«Se han producido brotes en el entorno laboral de trabajadores agrícolas temporales, tanto en explotaciones como en industrias; siguen apareciendo casos relacionados con brotes previos en otras industrias; y, además, se están dando casos que indican transmisión comunitaria», indican desde el Ejecutivo regional. Es decir, se han detectado de nuevo cadenas de contagio que hacen necesario «poner de nuevo en marcha medidas de prevención y control extraordinarias para disminuir la transmisibilidad de la enfermedad en la población».

La aparición de casos en estas tres comarcas «ha multiplicado entre 10 y 20 veces» la incidencia del coronavirus en los últimos días en estas tres comarcas, según han indicado las mismas fuentes.

Pese a todo, la Consejería aragonesa de Sanidad ha lanzado también un mensaje de tranquilidad. Afirma que, de momento, «el aumento de casos y de la incidencia no son por ahora preocupantes en términos de gravedad o de capacidad del sistema sanitario».

Preocupa especialmente un brote detectado en la localidad de Zaidín. También se vigila estrechamente otro registrado en la localidad de Binéfar.

Pese a ese retroceso, el Gobierno de Aragón ha preferido no solicitar al Ejecutivo central el cierre de esas tres comarcas. Y, como no se ha restringido la libertad de circulación, se puede seguir entrando y saliendo de esos municipios sin limitación alguna, pese a que las autoridades aragonesas reconocen que es mejor no visitar esa zona de la región.

«Se recomienda a todos los ciudadanos que no tengan residencia habitual en la unidad territorial conformada por las comarcas de La Litera, Cinca Medio y bajo Cinca que eviten desplazamientos a la misma», indica una orden de la Consejería autonómica de Sanidad que publica este lunes el Boletín Oficial de Aragón (BOA). Y lo mismo «se recomienda» para los habitantes de esas tres comarcas, a los que se pide que, a ser posible, no viajen fuera de esa zona.

El Gobierno de Aragón no descarta que, «en función de la evolución epidemiológica», se tenga que pedir al Ejecutivo central que cierre esas tres comarcas y prohiba la entrada y salida de personas, salvo casos justificados.