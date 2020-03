VIDEO: El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de ley de libertad sexual - AT

La nueva norma que prepara Igualdad, en claves: el consentimiento se deja al albur de interpretaciones ¿Se puede telefonear al 016 para denunciar violencias sexuales? y otras preguntas

¿Cuándo estará lista la nueva norma?

Fuentes de Igualdad aseguran que la ley, aunque su intención sería tenerla lista «a la mayor brevedcad posible», no estará lista antes de un año. También asumen que en la tramitación parlamentaria sufrirá diversas modificaciones, enmiendas y cambios aportados por otras formaciones políticas. El borrador del anteproyecto, tal y como está formulado, no verá la luz.

¿Cómo se acredite el consentimiento ante un juez o la falta del mismo?

La llamada «ley del solo sí es sí» requiere un consentimiento o permiso expreso. La ministra Irene Montero dijo ayer en La Moncloa que «no es necesario que esa autorización sea verbal». El anteproyecto de ley recoge que «se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores (incluso con su expresión corporéa), concluyentes e inequívocos, conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto». Según las mismas fuentes de Igualdad, «ya no se trata de que las mujeres pongan resistencia cuando hay una agresión, sino de que la mujer pueda decir “no” a tener relaciones sexuales. Es un giro copernicano y feminista al Código Penal», agregan esas fuentes.

No obstante, otras fuentes jurídicas interpretan que en todo caso esta cuestión va a ser difícil de acreditar ante un tribunal. Como ocurre en Suiza y Reino Unido, donde el consentimiento ya está regulado, se crea cierto embrollo jurídico y que es claramente improbable que mujeres violadas en el ámbito de la pareja puedan acreditar que no hay consentimiento. O a la inversa: puede dar origen a denuncias falsas en conflictos sentimentales. El juez deberá determinar siempre si hubo o no tal consentimiento.

¿Las víctimas de violación recibirán más ayudas?

Sí, siempre que arrastren secuelas graves. La novedad que contempla esta ley en su afán de «equiparar»a las víctimas de violencias sexuales con las violencias machistas es que el Estado costeará su recuperación en tal caso y podrán entrar a ser beneficiarias de cupos de vivienda de protección social, entre otras ayudas de asistencia psicosocial y económica. No hay cuantía económica prevista ni estimación por parte de Igualdad de cuánto repercutiría en las arcas públicas. .

¿Se telefonea al teléfono 016 para denunciar violencia sexual?

Por el momento, sí. Igualdad está contemplando la oportunidad de habilitar otro número de teléfono, aunque no lo ha decidido.

¿Todo acto sexual sin consentimiento será agresión? ¿O abuso?

Esta ley unifica los términos y ya no existirá ni se usará más en el ámbito penal el término abuso sexual. Y sí, todo acto sexual con una mujer sin su consentimiento expreso, será considerado una agresión.