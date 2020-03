«No llevo mal la tercera cuarentena, es nuestra obligación» Repatriado de Wuhan y tras 14 días aislado en el Gómez Ulla, el entrenador Antonio Sevillano inicia su tercer aislamiento

Antonio Sevillano llegó por primera vez a Wuhan, la ciudad china donde se originó el brote de coronavirus, el pasado 4 de octubre. Allí trabajó con normalidad como entrenador de la cantera Shangwen del equipo de fútbol local Wuhan Three Towns hasta que el nuevo virus empezó a propagarse y a paralizar el país tal como lo hace ahora en España.

Pasadas las vacaciones de Navidad en Gines (Sevilla) regresó a Wuhan el día 8 de enero, y tan solo 14 días después su vida cambiaría para siempre. Al estallar allí la epidemia del coronavirus, empezó la cuarentena con otros ocho entrenadores que estaban trabajando como él en un proyecto que nació en Barcelona por iniciativa de un enamorado del fútbol, Ma Dong, que se llevó a Wuhan a varios formadores para que transmitan en la capital de la provincia de Hubei lo que para él es el mejor fútbol del mundo: el español. El primer aislamiento de Sevillano duró hasta el día 31 de enero, cuando fue repatriado (junto a sus ocho compañeros de equipo y 12 españoles más) por el Gobierno de Pedro Sánchez. «La primera cuarentena la viví con mucha incertidumbre porque aún no podía medir la magnitud del problema, y además no sabía cuánto se prolongaría. Volver a la casa se volvió en ese momento la mejor solución».

Sevillano no lo sabía pero su aislamiento no hacía más que empezar. Al aterrizar en la base de Torrejón de Ardoz fue conducido directamente al Hospital militar Gómez Ulla, donde permaneció completamente aislado hasta el 13 de febrero. «La cuarentena en el Gómez Ulla fue difícil pero aprendí a resistir mucho más de lo que pensaba».

Desde el hospital se trasladó a Sevilla donde, desde el pasado domingo empezó su tercera cuarentena. Por ello, para Sevillano el aislamiento se volvió casi una costumbre, al punto de que no mostró apenas sorpresa cuando Sánchez declaraba el estado de alerta el pasado domingo. De hecho, asegura estar bien. «Lo vives de forma diferente al resto: ni con sorpresa ni incertidumbre. Estoy en casa, con mi familia, y continúo trabajando para el equipo de Wuhan de forma telemática desde hace tres semanas; eso te hace estar más tranquilo, más sereno». Al final, el hogar siempre es mejor que una ciudad lejana o que un hospital. «No me hace mal la suma de aislamientos», sentencia. Pero sobre todo porque lo considera un deber. «No llevo mal la cuarentena, es nuestra obligación».

Responsabilidad

Sevillano sabe que la situación que actualmente está atravesando España se va a revertir, «aunque todo depende de la responsabilidad de la ciudadanía y de la actuación del Gobierno». Preguntado por cómo ve a Sevilla (y a España en general) respecto al aislamiento de Wuhan, el entrenador señala que nuestro país es más flexible en cuanto a la movilidad de las personas. «En cualquier caso, son escenarios diferentes pero evidentemente cuanta más gente haya en movimiento e interactuando será más difícil detener al nuevo virus», reflexiona.

De acuerdo con su propia experiencia, Sevillano apunta que los ciudadanos chinos llevaron el aislamiento con mucha responsabilidad y entereza: «No dudo que los españoles estarán a la altura».