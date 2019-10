Los «niños de la polio» piden tratamientos integrales y unas «pensiones dignas» Aseguran que la Ley de Dependencia «no es suficiente» y que los cuidadores «no están formados para tratar a los afectados»

Se definen como «víctimas de una negligencia del franquismo» y estiman que son unas 35.000 personas en España. Los «niños de la polio» se han manifestado este jueves frente al Congreso de los Diputados con motivo del Día Mundial de la Poliomielitis, una enfermedad que afectó a los niños nacidos entre 1950 y 1964 en España. Piden al Gobierno que se elabore un censo de afectados, «pensiones dignas» equiparables al salario mínimo interprofesional para aquellos que no pudieron trabajar, tratamiento integral de rehabilitación y la reducción del tiempo de espera para los certificados de discapacidad, entre otras medidas.

Ahora los supervivientes a este virus sufren el síndrome postpolio (SPP), que agrava sus síntomas, les genera más debilidad muscular, fatiga progresiva y reduce su movilidad. Hace dos décadas «la mayoría hacía vida normal porque andábamos con la ayuda de un bastón, pero ya no podemos», relata a ABC Rosa Hernanz, una de las afectadas.

Rosa contrajo el virus de la polio a los pocos meses de nacer, en 1961. No recibió la vacuna que hubiera evitado que enfermara y ahora sufre el SPP porque «el franquismo escondió que la enfermedad estaba presente en España y no distribuyó la medicación necesaria para frenarla», asegura.

Su cuerpo está tan debilitado que se ha visto obligada a utilizar una silla de ruedas eléctrica. Ahora recibe una ayuda gracias a la Ley de Dependencia, pero asegura que no es suficiente y que los cuidadores no están formados para tratar a los afectados por la polio y el SPP. «La asistente viene una vez por semana y a mis 58 años me dijo que no bebiese agua después de las siete de la tarde por si me hacía pis en la cama», denuncia.

Relata a ABC que muchos enfermos que sufren el síndrome han tenido que llamar a la Cruz Roja para poder salir de su casa ya que no tienen familia o no podían ayudarles. En la mayoría de los casos se trata de personas mayores de 55 años cuyos padres han muerto o son demasiado mayores para realizar esfuerzos físicos.

«La polio no es una enfemedad rara»

Además, explica que los enfermos por la polio necesitan rehabilitación diaria y solo la reciben 20 días y dos veces al año aquellas personas que tienen suerte. «Necesitamos médicos bien formados e informados sobre el SPP y que no se nos trate como una enfermedad rara, ya que no lo es», solicita.

Los afectados ya se han reunido con la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, y con Faustino Blanco, secretario general de Sanidad, pero, «no se han comprometido para mejorar nuestra situación, solo nos dicen que lo intentarán en el futuro», explica Rosa.

En sus reivindicaciones denuncian que, hasta el momento, todos los gobiernos les han dado la espalda y les han «escondido» como si fuesen una «vergüenza nacional». Dentro de sus peticiones también piden investigación sobre el desarrollo de la enfermedad y su posible tratamiento.

Con la movilización frente al Congreso de los Diputados también han pedido en su manifiesto «que no se olvide el sacrificio al que fueron sometidos más de 2.000 niños que murieron ni la tortura a la que nos condenó a los más de 35.000 enfermos que todavía hoy arrastramos nuestros cuerpos maltrechos en busca de Justicia».