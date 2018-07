Ninguna dimisión en Grecia por los incendios… hasta ahora Esta semana han anunciado su renuncia tres concejales, sin embargo el alcalde sigue sin pronunciarse al respecto

Begoña Castiella

@bcastiella Seguir Atenas Actualizado: 29/07/2018 14:34h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los grandes fuegos que esta semana han asolado la zona de Ática no han provocado, como sucedería en otros países europeos, una ola de dimisiones dentro del gobierno. Un diputado radical, Yorgos Kiritsis, llegó incluso a afirmar por radio que «en todos lados siempre hay responsabilidades y las responsabilidades siempre recaen sobre el gobierno en el poder», añadiendo que «en la cultura griega esto no existe». Durante días no dimitió ningún ministro ni ningún alto cargo de protección civil y cuerpo de bomberos. Hasta el momento solo se conoce la dimisión que el Ministro de Protección al Ciudadano (antes Orden Público) Nikos Toskas presentó ante Tsipras, y que este rechazó. Fue el propio Primer Ministro quien finalmente asumió toda la responsabilidad política.

Esta semana se han presentado tres dimisiones de personas con puestos en la administración local. En el Ayuntamiento de Maratón, autoridad local responsable de Nea Vutsá -cerca de dónde se inició el incendio y de la mayor parte de la zona de Mati-, su alcalde, Ilias Psinakis, un conocido empresario relacionado con cantantes y favorito de las revistas de corazón, estuvo desparecido la noche de los violentos incendios del lunes. Y volvió a aparecer el pasado miércoles para una reunión de administración local, desapareciendo de nuevo.

De su junta municipal la primera en dimitir fue la vice alcalde y concejal de educación y cultura Dimitra Lambáru. Lo anunció hace dos días: «Ya que nadie dimite, lo haré yo», explicó ante las cámaras. Y se sinceró diciendo: «Estoy realmente avergonzada por todos aquellos que están en puestos de responsabilidad, acusando directamente a su alcalde, Ilias Psinakis, de no estar a la altura de las circunstancias», y añadió: «Estoy avergonzada porque ser alcalde no es solo el Ayuntamiento y la silla. Me avergüenza haber apoyado a un hombre que durante esta catástrofe ha sido tan arrogante».

Ahora lo ha hecho el vice alcalde y concejal de Desarrollo y obras Publicas, Vasilis Tsúbras. El político ha anunciado que presentará mañana «su renuncia total», y comentó: «Mi conciencia de que alguien podría haberlo hecho mejor que yo me lleva a dimitir de mi puesto como vice alcalde y concejal para volverme a casa», recordando que no era político y que solo quiso participar en la administración local para ayudar «al lugar donde me crié».

La tercera ha sido una concejala de su grupo municipal. Aspasía Papá tambiénha anunciado que abandonará su grupo y se convertirá en concejala independiente, solicitando la dimisión de Psinakis y de otros concejales con nombres y apellidos.

El glamuroso alcalde desaparecido

Se rumorea que Ilias Psinakis se encontraba en Mikonos durante la catástrofe, pues se le vio días antes en el restaurante más caro de la isla, Namos. Cuando regresó durante unas horas a la vida pública, afirmó a los medios que sintió alivio al comprobar que su casa, situada en la zona mas lujosa de Nea Vutsá, también se había quemado. «También se quemó mi casa afortunadamente... Cuando cientos de casas se queman, imagina qué pasaría si no se quemara también la mía», y añadió: «porque sino la gente afirmaría que fui yo quien provocó el incendio». Tras estas polémicas declaraciones, varios periodistas se acercaron a su casa de veraneo y vieron que efectivamente se había quemado parte del jardín y los toldos, pero poco más. La casa tan solo mostraba unas marcas superficiales debidas al fuego y al humo, pero desde luego no fue la ruina que sufrieron decenas de personas que lo perdieron todo durante el incendio.

Desde ese momento, Psinakis no se ha presentado a los consejos municipales de emergencia y evita circular por la zona. La mayoría de los que le votaron con más del 50% de los votos en la primera vuelta de las elecciones municipales del 2014, esperaban mucho de él y les ha defraudado. Le consideraban un empresario de éxito que tenía una casa en la zona y amigos influyentes. Esperaban que trajera inversiones y mejoras al ayuntamiento, de grandes dimensiones y que abarca desde parte de las montañas y la cosa. Ahora están arrepentidos. Pero Psinakis sigue sin dimitir...