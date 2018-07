Tsipras asume las responsabilidades de la tragedia en Grecia Se han encontrado indicios de incendios provocados

BEGOÑA CASTIELLA

Corresponsal en Atenas

Ayer tarde Alexis Tsipras, en una nueva comparecencia televisiva, asumió toda la responsabilidad ante la gestión de los incendios griegos afirmando: «Quiero tomar la responsabilidad política ante mi consejo de ministros y ante el pueblo de esta tragedia», insistiendo que su gobierno nunca pensó eludir sus responsabilidades. Asimismo afirmó que existían indicios de incendios provocados en la parte oriental de Atica,subrayando que no se trataba de una caza de brujas ni de guiones inventados. «Si el objetivo de los autores es dañar la cohesión social y crear una sensación de inseguridad para los ciudadanos, igual vuelven a intentarl». Prometió que se revisaría el plan urbanístico de la zona mas afectada.

Pero ahora los griegos afectados empiezan a enfrentarse a la dura realidad. El paisaje en blanco y negro (debido a los fuegos y ceniza) ahora tiene mas color: patrullas de policía, protección civil dejando agua y repartiendo alimentos, voluntarios varios, técnicos de las alcaldías haciendo inspecciones y los mas esperados, técnicos de la compañía eléctrica DEI recogiendo los postes de electricidad, intentando volver a instalar la corriente lo antes posible.

En el Puerto Rojo (Kokino Limanaki), al borde de Mati, sólo había un pequeño supermercado. Su dueño, Thodoros Kuris llora mientras cuenta cómo nació ahí, cómo la casa de sus padres que heredó así como su minimarket eran legales aunque no estaba en el plan urbanístico y como se le han quemado sus dos vehículos que utilizaba para este negocio (de mayo a octubre) y para su trabajo todo el año, vendedor en los mercados al aire libre de la zona. «No vea cuantas peras españolas he vendido en invierno» afirma con orgullo.

«Vi cambiar el viento»

Su casa y negocio están calcinados, como sus dos camiones. «Vi cambiar el viento y metí a mis tres hijos y a mi mujer en el coche y nos fuimos, conozco la zona bien y salimos a Rafina. Avisé a dos vecinas con sus hijos y así salvaron también la vida». Nadie les previno. «Han venido a inspeccionar las pérdidas y me piden el permiso de la casa y facturas desde los años sesenta… si se ha quemado todo ¿que les voy a entregar?». Los vecinos pasan a saludarle y a consolarle. Era amigo de la chica que se tiró por el acantilado y cuyo padre y hermano aparecieron abrazados a pocos metros de ahí: «Todos conocían la zona pero les cegó el humo. Murieron a pocos metros de la playa, se hubieran salvado…».

A poca distancia está el camping El Balcón y dos restaurantes, todos del mismo dueño, Yanis Korolis .«Lo he perdido todo. Tenía unas treinta personas al día en el camping, era mi negocio principal desde hace 35 años». Los restaurantes están destruidos y mis empleados en la calle». Aunque no quiso especificar cuantos era, sabe que ahora vuelve a empezar desde cero.«Y Mati está muerto. Tardará en resurgir, eso si es que la gente vuelve». En cuanto a la ayuda estatal, lo ve difícil: piden documentos que ya no tiene, no se aceptan las facturas escaneadas sino que se quieren los originales…

A menos de un kilómetro, dos de los hoteles de Mati están funcionando sin problemas. El grande, Ramadan, aloja a muchos periodistas extranjeros. Una directiva del hotel confirma que gracias a la inteligencia y la calma del director y de los empleados, el hotel se libró de las llamas (regaban sin cesar, tenían su propio generador) y sus huéspedes fueron trasladados por los guardacostas a Rafina y ahí llevados a otros hoteles de la misma cadena en Atenas. «Se fueron todos y no sabemos si se confirmarán las reservas de Agosto, tenemos cabida para 260 huéspedes. Pero dimos auxilio, comida, toallas a muchos más que se salvaron y nos siguen dando las gracias por Facebook. Muchas reservas se han anulado, pero permaneceremos abiertos».

Circuito clásico

A su vera el hotel Cabo Verde está también abierto y cuidado: la encargada explica que mantuvieron la calma y los huéspedes se quedaron en su hotel, sin moverse ni sufrir daños. «Estabamos llenos y teníamos la temporada completa de clientes. Ahora no sabemos que pasará».

Yorgos Kataras, de la agencia de viaje Athens Express, explica que esta zona de Atica no era destinación de españoles ni de hispanos: la mayoría de estos clientes «hacen el circuito clásico o van a Mykonos y Santorini» y confirma que han contestado a muchas preguntas pero no han tenido cancelaciones. El año pasado Grecia batió su record turístico con mas de 25 millones de turistas y este año todo indica que aumentará un 10%. La zona incendiada era la favorita de los griegos y de extranjeros que la habían conocido gracias a su proximidad al puerto de Rafina, a su belleza y a sus precios asequibles. Ahora salvo dueños hundidos y funcionarios y voluntarios intentando ayudarles, no hay mas gente y nadie en sus playas, aun llenas de ceniza y escombros.