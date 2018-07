Angustiosa espera delante de la morgue Familiares de los fallecidos se agolpan ante el laboratorio de Medicina Forense donde han llegado 88 cuerpos, muchos aún sin identificar

El desfile es silencioso. Familiares de las personas que desaparecieron en los violentos incendios del pasado lunes han estado viniendo al Laboratorio de Medicina Forense y Toxicología de la Universidad de Atenas en el centro de la capital. Su objetivo es dar detalles médicos de sus personas queridas y muestras de ADN. Entre ellas Evita Fritu, la niña deportista de 13 años, fallecida al saltar al vacío sobre las rocas, mientras se le quemaban las piernas.

El laboratorio confirma la identificación y les entrega el certificado de defunción, para poder tramitar el entierro. El señor Yanópulos, muy serio, cuenta: «Mi casa de Mati se quemó. La de mi madre, Angelikí, de 88 años, estaba muy cerca, pero con las llamas no pude ir a rescatarla, hablábamos por teléfono hasta que se cortó. Luego, silencio. Fui al día siguiente y no vi su cuerpo, menos mal. Los servicios de rescate lo encontraron carbonizado. Nosotros tuvimos suerte porque la pudimos identificar, estaba en su casa, encontramos su pasaporte. Pero se podía haber muerto de otra cosa, no así». Se aleja con lágrimas en los ojos, diciendo que si encuentra con alguna autoridad, no responde de sus actos.

Aun peor está Filió Vrikioti, de 28 años, llorando, esperando a su padre en la puerta. Pasó sus vacaciones en su casa familiar de Mati hace dos semanas y el día de los incendios ahí estaba su padre con su acompañante, Stella Jristofidi, de 58 años. Salieron juntos de la casa en llamas y corrieron hacia el mar. Él llegó a la playa, estuvo ahí horas hasta que ayudó a los guardacostas a evacuar a la gente en sus embarcaciones. Pero Stella no aparecía. El señor Vrikioti se salvó y ayudó a muchos más, y ahora colabora con las autoridades para tratar de identificarla.