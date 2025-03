«El poder político estrecha la educación concertada»

-¿Qué es Orvalle?

-Un colegio femenino que ayuda a los padres a educar a sus hijas.

-Los hijos son de los padres.

-Los padres son los primeros y principales educadores de sus hijos. Nosotros les ayudamos en la educación académica y ... en la maduración de sus virtudes cristianas. Familia y colegio vamos siempre de la mano.

-Un colegio del Opus Dei.

-Un colegio basado en el humanismo cristiano. La prelatura es responsable de esta formación cristiana.

-¿En qué consiste?

-Los sacerdotes enseñan las oraciones a las niñas, las profesoras las preparan para la Primera Comunión. Además de la formación académica, el cristianismo impregna las vivencias cotidianas del colegio.

-¿Por qué la izquierda es sectaria cuando ideologiza y ustedes son la libertad cuando evangelizan?

-Los padres han elegido libremente este colegio para sus hijas.

-También eligen libremente el colegio público.

-A veces ‘les toca’ y no pueden realmente elegirlo. Y no sé si los padres saben la ideología concreta del centro público que les ha tocado. Además, el poder político cada vez estrecha más la oferta concertada. La pluralidad enriquece el sistema educativo. Orvalle es un colegio privado y la elección de se basa en la libertad.

-La libertad de los padres.

-No querrá usted que decida una niña el colegio al que tiene que ir.

-Las niñas crecen. ¿Dónde queda entonces su libertad?

-También la tienen. Nosotros fomentamos el espíritu crítico.

-¿Y si una no tiene fe?

-No pasa nada. No obligamos a nada a nadie. La Primera Comunión depende más de los padres, pero tenemos alumnas que no se confirman.

-La segregación.

-No es una palabra neutra.

-Separar niños y niñas en los colegios tampoco lo es.

-Prefiero educación diferenciada.

-¿No éramos todos iguales?

-Iguales en derechos y en dignidad.

-¿En qué somos distintos?

-En el ritmo de maduración de chicos y chicas. Ser un colegio femenino nos permite atender a las alumnas de un modo más personalizado.

-Los clubes sólo para blancos también pueden atender a sus clientes de un modo más personalizado.

-Las chicas maduran antes, son más trabajadoras. Su rendimiento es más elevado. Luego tiende a compensarse, pero pensamos que en este momento de sus vidas es interesante poder atenderlas en su particularidad.

-El contenido académico.

-Es el que sigue el currículo oficial y preparamos a las alumnas para la Selectividad y otros exámenes oficiales.

-Los datos.

-Los informes PISA confirman que las escuelas de educación diferenciada obtienen con más frecuencia lo mejor de sus alumnas.

-La diferencia entre otras escuelas religiosas y una del Opus Dei.

-Tenemos una misma base cristiana, y somos distintas en que ponemos el foco en el carisma del fundador.

-San Josemaría.

-Y su llamada a la santidad en el trabajo. Hacerlo bien y ofrecérselo a Dios.

-Y protegerse entre miembros.

-Hacer grupitos con consignas por ser del Opus Dei es lo más alejado de lo que querría San Josemaría.

-Y lo más parecido a la realidad.

-En el trabajo hay que buscar la excelencia y estar abiertos a todos.

-La insistencia crea luego rechazo.

-Esto era antes, lo hemos superado.

-Pederastas.

-Creo en la presunción de inocencia y me abruma la desolación cuando las acusaciones se demuestran ciertas. Hacen mucho daño a la Iglesia.

-Y a los niños.

-Por supuesto.

-¿Qué medidas toma?

-Las mismas que los otros colegios.

-¿Por qué es mejor estudiar religión que educación con valores?

-España es un Estado aconfesional, pero el cristianismo es la base de nuestra cultura occidental.

-La fe es libre.

-No sólo el creyente tiene que estudiar religión. Aunque no tengas fe, aporta conocimiento de tu cultura.

-La innovación.

-Innovar por innovar no conduce a ninguna mejora. A veces incluso se pierde contenido. Hay que saber aprovechar lo mejor de las nuevas tecnologías sin que se pierdan las bases culturales. En Orvalle creamos alumnas sólidas.