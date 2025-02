Médicos y expertos en Bioética dudan de que el 72% de los españoles apoyen la eutanasia como dice el CIS

El 72,3 por ciento de los españoles se muestra a favor de la eutanasia , según el barómetro elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicos (CIS), que dedicó el pasado mes de enero un apartado a analizar la opinión de los ciudadanos sobre ... esta práctica. Sin embargo, el dato no convence ni siquiera a los propios socios del Gobierno de coalición.

La semana pasada en la Comisión de Justicia del Senado, el médico intensivista Koldo Martínez , portavoz del Grupo de Izquierda Confederal (Geroa Bai, Compromís, Más Madrid, Catalunya en Comú Podem), puso en duda la estadística oficial.

«Parece que el 72 por ciento de los españoles está de acuerdo con la eutanasia pero ¿qué entiende ese 72 por ciento que dice estar de acuerdo con la eutanasia por eutanasia? Esa es la duda que tengo porque si hoy en día hay una gran confusión entre los propios profesionales sanitarios sobre términos como la sedación paliativa o limitación de los tratamientos vitales, ¿cómo no la va a haber entre la sociedad?», afirmó el senador.

La presidenta del Instituto Borja de Bioética de la Universidad Ramón Llull, la doctora Margarita Bofarull, comparte esa opinión. «Se ha jugado mucho con la confusión terminológica. Detrás de la palabra eutanasia cada uno pone una cosa distinta», señala esta médica a ABC.

«Si por eutanasia se entiende que no queremos que nos conecten a un respirador porque es obstinación terapéutica es un 'no' a la obstinacion terapéutica pero no un 'sí' a la eutanasia. Si no quiero que me den tratamientos fútiles es un 'no' a la futilidad de los tratamientos, pero no es un 'sí' a la eutanasia. Si lo que quiero es no sufrir esto puede ser un 'sí' a unos tratamientos paliativos de calidad pero no un 'sí' a la eutanasia. No ha habido en ningún momento un interés por una clarificación terminológica. Jugamos todo el rato a la confusión», apuntó.

El barómetro del CIS arroja, sin embargo, un dato muy interesante. La aceptación de la eutanasia va cayendo progresivamente a medida que aumenta la edad de los encuestados. Mientras el 84,3 por ciento de los jóvenes entre 25 y 34 años aprueba «el derecho a morir», ese porcentaje se desploma hasta el 56,4 por ciento entre los mayores de 65 años.

En las unidades de cuidados paliativos, la práctica médica demuestra que «cuidando bien, el deseo de morir realmente es excepcional». Así lo señala a ABC José Carlos Bermejo, director del Centro San Camilo. En esa unidad de cuidados paliativos cuidan a más de 500 personas al final de sus vidas al año.

«La gente, lo que realmente quiere, es no sufrir. Desgraciadamente hay mucha confusión con los términos cuidados paliativos, sedación, eutanasia, encarnizamiento terapéutico... y esto lleva a que sean cada vez más los que queriendo decir que no quieren que haya una colonización tecnológica que prolongue sin sentido el final, queriendo decir que desean que el sufrimiento evitable sea evitado, se expresan a favor de la eutanasia, pero en realidad, lo que se pide es aliviar el sufrimiento humano y acompañar con competencias adecuadas», apunta.