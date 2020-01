Malestar en el PSOE por la cesión de Igualdad a Unidas Podemos Las socialistas consideran un desprecio hacia el feminismo que Sánchez entregue por completo una cartera «emblemática» para el partido

Elena Calvo Madrid Actualizado: 15/01/2020 09:08h

No ha sentado bien en las filas socialistas que un área como Igualdad haya caído íntegramente en manos de Unidas Podemos. Según ha podido saber este periódico a través de fuentes socialistas, hay «un gran enfado» entre las mujeres del PSOE, que no entienden cómo Pedro Sánchez se ha desprendido por completo de un Ministerio que consideran «emblemático» para el partido, olvidándose del «bagaje interno» que supone y «entregándolo» a sus socios de Gobierno.

«A Sánchez le ha dado igual la Igualdad. Muchas piensan que esta apuesta supone liquidar un área fundamental en el ámbito de la socialdemocracia. Es un error mayúsculo que el partido va a pagar muy caro. Sánchez no debería olvidar que ha ganado las elecciones en buena parte gracias a los votos de las mujeres y el compromiso del partido con las políticas de Igualdad», explican desde sectores del PSOE.

«No se admite la crítica»

La preocupación es grande, explican, pero no nueva. Ya van varios meses en que las voces discrepantes por este asunto suenan, pues el feminismo que defienden los socialistas —y cuyos logros se ha atribuido con frecuencia— dista del que promueve Unidas Podemos en algunos puntos, hecho que se ha dado a conocer al núcleo duro del partido en varias ocasiones. «Conocen el malestar, se les ha transmitido todo. Pero callan y no contestan. Hay diputadas del PSOE muy enfadadas, pero no comentan nada porque desde que llegó Sánchez no se admite la crítica pública. Antes, había una estructura que funcionaba, con canales de participación centrados en feminismo, pero todo eso ya no existe», lamentan.

Nombramientos polémicos

Los últimos nombramientos en el Ministerio que ya dirige Irene Montero han sentado especialmente mal, sobre todo por el significado que conllevan. Al frente del Instituto de la Mujer estará desde ahora Beatriz Gimeno, que fue la presidenta de la FELGTB (Federación Española de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales) hasta 2007 y responsable del área de Igualdad de Podemos en la Comunidad de Madrid. Pero además, la cartera de Montero incluirá un nuevo departamento de Diversidad Sexual y LGTBI, cuya directora general será Boti García, expresidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales y ex pareja de Gimeno. Esto supone, a juicio de sectores del PSOE, que un área centrada en luchar contra la desigualdad entre hombres y mujeres deje de serlo para ser una institución «de género y diversidad sexual». «El feminismo lucha contra todas las discriminaciones, pero creemos que son discriminaciones que no tienen nada que ver las unas con las otras», insisten.

Pero el descontento va más allá del partido y llega hasta los principales sectores feministas. Así lo reconoce Alicia Miyares, portavoz de No Somos Vasijas, una de las princiaples plataformas que se opone a la explotación del cuerpo de la mujer, que habla de una «intranquilidad» palpable entre las principales organizaciones feministas y considera que estos cambios pueden llevar a una «invisibilización» de los problemas y de las desigualdades específicas de las mujeres. «No somos un colectivo discriminado, somos un colectivo que ha padecido una desigualdad estructural y que tiene que tener voz propia y nombre propio».

Buena parte del feminismo considera además que los planteamientos del partido que lidera Pablo Iglesias en algunos aspectos pueden suponer retrocesos en la igualdad entre hombres y mujeres. Uno de los puntos clave es la posición que el partido morado tiene sobre la prostitución que, a juicio de buena parte del feminismo es ambigua. Mientras el programa electoral del PSOE para las pasadas elecciones incluía un punto en el que se hablaba de «abolir la prostitución y erradicar la trata de seres humanos con fines de explotación sexual», así como de «concienciar a la ciudadanía de que es un comercio ilícito y una forma de esclavitud», el acuerdo de Gobierno de coalición entre socialistas y Unidas Podemos omite la palabra prostitución y habla solo de «erradicar la trata de mujeres con fines de explotación sexual».

Discurso ambiguo

Para Miyares, el discurso de Unidas Podemos sobre la prostitución es «ambiguo», sin una posición clara de «abolicionismo». Desde el partido morado reconocieron ayer a este periódico que, aunque persiguen «la erradicación» de la explotación sexual y consideran la prostitución como «una institución patriarcal», «no hay una posición unánime en la organización sobre si la vía es el abolicionismo».

El énfasis que Unidas Podemos pone en el género y la diversidad sexual supone otro de los grandes puntos de discordia entre el partido morado y el sector feminista, especialmente en lo que se refiere a la teoría «queer», que es aquella que sostiene que tanto género como identidad y orientación sexual no forma parte de la naturaleza humana, sino que se trata del resultado de una construcción social. Fue este partido quien en 2018 registró en el Congreso la primera proposición de ley sobre transexualidad.

El miedo reside en que priorizar este tipo de políticas tenga como consecuencia un retroceso en la libertad de las mujeres. Así lo manifiesta Lidia Falcón, presidenta del Partido Feminista de España, que muestra especial preocupación por el hecho de que cualquiera pueda manifestarse como mujer y utilizar los servicios para mujeres, los vestuarios o incluso participar en competiciones femeninas. «No podemos consentir que anulen el movimiento feminista», lamenta.