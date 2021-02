El Gobierno Vasco estudia recusar al juez que ha reabierto los bares y definió a los epidemiólogos como «médicos de cabecera con cursillo» Los servicios jurídicos dudan de su imparcialidad tras sus declaraciones sobre los epidemiólógos y las medidas anticovid

S.S. Actualizado: 11/02/2021 16:09h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El juez que preside la Sala del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) y que ha ordenado la reapertura de los bares y restaurantes que permanecían cerrados por la alta incidencia de Covid-19 en la zona protagonizó un día antes del veredicto otra polémica. El magistrado Luis Ángel Garrido dijo durante una tertulia en Herri Irratia- Radio Popular: «Un epidemiólogo es un médico de cabecera que ha hecho un cursillo».

Más tarde, durante una entrevista en ETB matizó las declaraciones, que según comentó surgieron «en el fragor de la tertulia» y que tal vez alguna de sus frases no fue la correcta. A última hora de la mañana de este jueves se hacía público que los servicios jurídicos del Gobierno Vasco estudian recusar a este juez al dudar de su imparcialidad tras sus declaraciones sobre los epidemiólógos y las medidas anticovid. Como informaba El Correo, el perfil en whatsapp del magistrado vasco no está exento de polémica, pues la frase de su estado en la red social es «no more lockdown», refiriéndose a una canción de Van Morrison -del que se declara fan- y cuya traduccción al castellano es «no más confinamiento».

Lo paradójico es que el auto que firma el juez, junto con los otros dos magistrados Mª Josefa Artaza y Jose Antonio González, se basa en la opinión de algunos epidemiólogos, sector al que Garrido ha ridiculizado con unas declaraciones que han provocado que se ponga en cuestión su imparcialidad como profesional de la justicia. En su fallo la sala de lo contencioso-administrativo considera que no existe «claridad» respecto a que la actividad hostelera esté detrás del «elevado nivel de incidencia del virus tras la Navidad».

Los jueces recogen en su auto algunas valoraciones sanitarias como que, «según una parte importante de los epidemiólogos», las comidas, cenas y reuniones celebradas en aquellas fiestas «pueden producir el 80% de los contagios». Es más, los tres firmantes del dictamen apuntan que la apertura de bares y restaurantes en municipios en zona roja «no aparece en este momento como un elemento de riesgo cierto y grave para la salud pública».

Garrido llegó a comparar en la mencionada tertulia la pandemia con las enfermedades de transmisión sexual: «Supongamos que en Vizcaya suben un 2.000% las enfermedades de transmisión sexual. Y llego yo, el gran epidemiólogo de la zona, y digo muy fácil, estese usted dos años sin relaciones sexuales y así bajará la curva», relató. «Para decir eso no añado ningún valor añadido a mi trabajo, mi trabajo es prácticamente cero», señaló en relación a la labor de los profesionales de este ámbito.

«Para decir eso, lo sabían en la Edad Media»

El controvertido magistrado señaló, sobre la opinión de los epidemiólogos, que «para decir eso, lo sabían en la Edad Media». En ETB Garrido se reafirmó en sus declaraciones y argumentó que «la epidemiología a día de hoy está siendo utilizada más que nada como un valor estadístico, todo lo útil que puede ser para saber la evolución de una pandemia, pero en cuanto a soluciones, tanto la epidemiología como otras ciencias afines, cara a que la expansión del virus se reduzca, son soluciones que se estaban dando hace cientos de años», volvió a insistir.

Los epidemiólogos, mediamente un comunicado, han manifestado su rechazo a las palabras del magistrado, que califican de «inadmisibles» y «ofensivas». «Suponen desconocimiento y una falta de respeto hacia una profesión que requiere toda una vida de formación y hacia unos profesionales que están trabajando sin descanso, como todo el personal sanitario, para salir cuando antes de esta terrible pandemia», recoge la nota de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE).

La SEE exige una rectificación del magistrado y recuerda que entre sus profesionales no solo hay médicos, sino que también cuentan con profesionales con otras formaciones como farmacia, enfermería, psicología, etc. «Muchos de ellos cuentan además con formación especializada reglada, de cuatro años. Otros muchos más con Másteres específicos u otro tipo de formación específica realizada en España y en el extranjero. Todo esto sin mencionar el doctorado que muchos de los asociados a la SEE también poseen. Y por supuesto con trayectorias profesionales acreditadas y constatables, tanto en la administración sanitaria, como en la academia, en la industria, o en los centros de investigación», asegura el comunicado, que incide: «Todo ello es algo más que un cursillo».

Además, los epidemiólogos consideran que las palabras del juez también desprecian a los médicos de familia. «Es necesario recordar que la atención primaria ha sido también duramente exigida en la pandemia y no se merece ese tratamiento».