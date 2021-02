La Justicia reabre los bares en País Vasco: «No queremos pensar que Urkullu vaya a tomar represalias» Por otro lado, la Junta de Extremadura ha anunciado este miércoles que la hostelería podrá reactivarse en su territorio a partir del próximo viernes

ABC Madrid Actualizado: 10/02/2021 20:46h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco obliga a reabrir bares y restaurantes cerrados

Este miércoles los bares y restaurantes de los municipios vascos catalogados como 'zona roja' por la alta incidencia del Covid-19 han podido reabrir sus puertas; un momento muy esperado por los hosteleros que, el pasado 4 de febrero, interpusieron un recurso en el que reclamaban que se eliminara la medida -decretada por el Gobierno regional- de clausurar sus negocios en las localidades de más de 5.000 habitantes en las que la tasa de incidencia acumulada fuera igual o superior a 500 por cada 100.000 habitantes. Ayer, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) les dio la razón, aduciendo que no existen evidencias de que haya más contagios en los bares; un revés para el Ejecutivo de Íñigo Urkullu, que aún puede recurrir la sentencia.

Sin embargo, esta victoria -hasta el momento provisional- ha tenido un sabor agridulce. Primero, por lo evidente: porque no es definitiva (el LABI publicará una resolución en apenas dos días, el próximo viernes). En segundo lugar, porque deberán mantener otra serie de restricciones: el cierre a las 20.00 horas, un aforo reducido del 50%, garantizar la distancia de metro y medio entre las mesas (alrededor de las que se pueden reunir un máximo de cuatro clientes), así como la prohibición de consumir en barra o de pie. Y, por último, algo que ya entraba en los planes de la mayoría de los empresarios: la mañana ha transcurrido bastante peor de lo previsto.

Dos miembros del sector hostelero trabajan durante el primer día de reapertura de los bares y restaurantes en el País Vasco - El Correo

Según cuenta Luis Gómez en su crónica para El Correo, hoy, en Bilbao, se podían ver «bares con poquísimos clientes y la inmensa mayoría de terrazas vacías, salvo en contadas excepciones». Preguntado cómo se estaba desarollando la mañana, Pepe Romero, del histórico pub Reims, reconocía que «la cosa va muy tranquila», algo que achacaba a que «la gente tiene el miedo metido en el cuerpo». El hostelero también se pronunció acerca de la preocupación que experimentan él y los demás integrantes de su sector: «¿Y nosotros? No queremos pensar que el Gobierno vasco vaya a actuar con represalias. La gente dice que les hemos cabreado. ¡Ya sería la leche que encima nos viniesen con...!». Un temor compartido por otros compañeros como Susana Martínez, del restaurante Lasa: «Vivimos una sensación extraña. Tendríamos que estar todos contentos, pero ahora mismo no sabemos qué nos van a dejar hacer [...] Estamos nerviosos porque no sabemos por dónde van a venir».

[ Lea aquí la crónica, publicada en El Correo, completa]

En San Sebastián -donde, según Patricia Rodríguez, de Diario Vasco, «la mayoría de locales han decidido abrir hoy sus puertas tras unos preparativos a contrarreloj y las terrazas han comenzado a recibir a los primeros clientes bajo la lluvia»- la situación no ha cambiado mucho con respecto a lo vivido en Bilbao: a pesar que la respuesta de la clientela aquí sí ha sido «buena», los dueños y trabajadores de los bares han afrontado la jornada con una mezcla de ilusión y desconfianza. «Así al menos podremos trabajar y pagar las deudas que llevamos arrastrando todo este tiempo, que son tremendas. Pero también estamos con miedo porque igual dentro de tres días nos hacen cerrar. Tienen cinco días para recurrir, a ver qué pasa...», exponía Natalia Duvidovich, dueña del bar La Gaviota.

[ Lea aquí la crónica, publicada en Diario Vasco, completa]

Un bar de San Sebastián el primer día de su reapertura - Diario Vasco

La lucha de los hosteleros de País Vasco es prácticamente idéntica en otros puntos de la geografía española, que, de momento, van un paso por detrás: los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña, Extremadura, Galicia, Baleares, Asturias y la Comunidad Valenciana todavía no se han pronunciado sobre los recursos presentados para la reapertura de bares y restaurantes en sus territorios.

El caso de Extremadura

Por su parte, la hostelería extremeña pasa por un momento más agradable: hoy mismo, el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha anunciado que los locales de restauración podrán volver a abrir a partir del próximo viernes (una medida que se extrapola también a parques, centros comerciales, museos, salas de exposiciones, cines, teatros, auditorios, gimnasios y centros deportivos).

Como explica Juan Soriano en su artículo publicado en Hoy, la Junta extremeña «ha decidido permitir la reapertura de la hostelería en esas localidades [las que no superan una incidencia acumulada de 500 casos por 100.000 habitantes] con horario limitado de 7.00 a 18.00 horas y con ciertas limitaciones. En el interior el aforo será del 40% y en terrazas no se podrá superar el 50% de la capacidad permitida por el Ayuntamiento, con una distancia de dos metros entre mesas. Solo se podrá consumir en mesa, con un máximo de cuatro personas, y no se podrá poner música ni televisión con sonido. En todos los casos será obligatoria la mascarilla, excepto en el momento puntual de consumir. Vergeles ha afirmado que se sancionará a quien no cumpla este último punto».

[ Lea aquí todas las novedades anunciadas este miércoles en Extremadura, donde se relajarán las medidas contra el Covid-19 a partir del viernes]