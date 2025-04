José Ignacio Wert: «La "ley Celaá" es sectaria y provocará un retroceso»

Con una nutrida biblioteca de fondo y unas cuantas fotos familiares, el exministro de Educación, José Ignacio Wert , se sienta en una butaca y enciende la cámara para hablar por Skype con ABC. Contesta a todo, con soltura y sin tapujos (las preguntas ... incómodas incluidas), pero sí que se detiene a cavilar, por pura educación, antes de pronunciar los adjetivos para describir a la actual ministra, Isabel Celaá, y al ataque abierto que esta y el Gobierno en su conjunto han hecho de la Lomce, más conocida como "Ley Wert". La norma de los populares y, sobre todo, el énfasis en la necesidad de su derogación nunca faltan cada vez que Celaá interviene para defender su propio texto educativo: la Lomloe o "Ley Celaá", que seguirá su curso parlamentario después de que PP, Cs y Vox fracasaran en su intento de tumbarla completamente el pasado miércoles en el Congreso.

Wert está en Madrid desde diciembre abocado en su nuevo proyecto, la consultora Skills wego (un juego de palabras entre su apellido y el de su mujer, Montserrat Gomendio) dedicado a lo que ambos saben: educación, formación a lo largo de la vida, FP y transición entre la educación y el empleo.

En el debate de la semana pasada en el Congreso a las enmiendas a la totalidad a la ley educativa del Gobierno, el PP dijo que si se aprueba se «asestará un golpe mortal al sistema». Vox la calificó de «sectaria» y Cs criticó que se trajera al Parlamento un proyecto con «tintes ideológicos» ¿Qué opina?

-No va a asestar un golpe mortal pero sí creo, y lo digo con dolor, que se va a producir un retroceso. Además, la Lomloe no es una ley nueva, es una vuelta a la LOE de 2006; si se vienen a hacer las mismas cosas 14 años más tarde, cuando ha habido un cambio fundamental en los sistemas educativos, no hay por qué esperar que los resultados sean distintos a los muy mediocres de entonces. Por otro lado, no creo que la Lomce fuera perfecta, ni todo lo que hubiera en ella fuera intocable, pero cuando lees la exposición de motivos de la Lomloe se echa uno a temblar. Todo es ideología, presenta como evidencia planteamientos ideológicos. Por ejemplo: la educación diferenciada. Yo soy partidario de la coeducación, pero la escuela que separa por sexos es una opción que no se puede endemoniar, está dentro del radio decisional que tienen los padres. Es una ley sectaria en el sentido de que tiene un concepto extraordinariamente estrecho de la escuela pública en el que intentan echar, no por la puerta, pero sí por la ventana a la concertada. Esto es mas llamativo si recordamos que la existencia de la doble red la trajeron los gobiernos de Felipe González, la concertada no es un «invento» del PP.

En un hecho sin precedentes el Consejo Escolar del Estado tuvo que pedir por favor que se eliminara del anteproyecto de la «ley Celaá» las menciones poco afortunadas a su ley en la exposición de motivos del texto. Además, la ministra ha justificado la necesidad de aprobar su nueva norma y derogar la suya por sus aspectos «lesivos». La Lomce ha provocado entre otras cosas, según la ministra, un «fuerte incremento de las tasas de repetición en Primaria, falta de equidad...» ¿Qué opina de las críticas que recibió su ley en todo este tiempo?

-Es insólito que se presente una ley criticando a la anterior. Cuando haces una ley se entiende que se debe a que el cuadro legislativo que te encuentras no responde a las necesidades actuales, pero lo que no haces es empezar una exposición de motivos aludiendo a la necesidad de derogar una ley y atribuirle una serie de consecuencias negativas. Lo más grave de todo de lo que dice acerca de la Lomce es que es mentira. El rigor conceptual en el uso del castellano de la señora Celaá no es particularmente notable. Hay una obsesión con criticar sin base objetiva y estaría encantado de discutir punto por punto con ella estas imputaciones falsas que se hacen a la Lomce. El hecho de que se centre tanto en la ella no deja de ser una especie de lapsus freudiano: «Yo necesito justificar esto de alguna forma porque solo no se justifica, así que vamos a echar basura a ver si cuela». Por otro lado, quiero recordar que todas las métricas relevantes que tienen que ver con acceso y resultados, con idoneidad, con tasa de repetición, etc. está demostrado que mejoraron en el tiempo en el que yo fui ministro, aunque luego es verdad que ha habido un estancamiento. No digo que todo sea resultado de la Lomce, porque no se le dio tiempo durante mi gestión, que acabó en 2015, a desplegar una parte importante de los efectos que tenía. Pero la más importante es la equidad y esta no tiene más que una variable de referencia: el abandono educativo temprano. Y nunca, en toda la historia de la educación de España, se había reducido como se redujo en los cuatro años que yo fui ministro: del 26,3 al 20 por ciento.

¿Por qué entones fue tan contestada?

-A la Lomce se le achaca el decreto 14/2012 que introdujo medidas en el ahorro y eso dio lugar a que la comunidad educativa se pusiera en posición ultradefensiva contra la ley. Se dice que es la norma de los recortes y no tiene una sola consideración económica. Los recortes los hicieron de la forma menos dañina posible y desde las comunidades.

Se le critica como a la Lomloe, la falta de consenso...

Tuvo 186 votos a favor, pero sí, faltó consenso. Dos no consensuamos si uno no quiere y el PSOE no quería. Pero hicimos esfuerzo por el consenso, hubo 30.000 sugerencias y recogimos muchas, hablamos directamente, sin intermediación con los profesores...La posición del PSOE fue cerrada, cuando la secretaria de estado tuvo la primera toma de contacto con su predecesor, Mario Bedera, este le dijo: «Si tocáis la ley, ni agua».

¿Qué opina de que la Lomloe permita aprobar el Bachillerato con una suspensa o que se pueda hacer esta etapa en tres años?

-Se supera una materia cuando se han alcanzado los objetivos, de lo contrario no se puede dar el título, hacerlo es una contradicción. Lo de los dos o tres años es cómico: para reducir la repetición, ¿vamos a hacer que no se llame repetición? La repetición es un problema serio y hay que pensar una estrategia para impedirla, pero si lo que haces es cerrar los ojos a la falta de consecución de los objetivos, no la reduces o lo haces a costa de devaluar el título.

¿Qué opina de la gestión del Ministerio de Educación ante la pandemia del Covid-19?

-No haría un juicio tan duro al sol de la emergencia aunque podría habernos pillado menos por sorpresa con los claros antecedentes que había fuera de nuestras fronteras. Sí critico que el ministerio se está poniendo un poco de perfil y deja a las comunidades que busquen las soluciones. Me preocupan los efectos, en la economía se irán resolviendo pero en las aulas puede que se tardemos diez años en recuperarnos.

¿Qué opina que se haya vuelto a retomar la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades para la determinación del currículo de las materias, donde el Estado fija un 55% del contenido de las materias en el caso de las comunidades con lengua cooficial y un 65% en el caso de las comunidades sin lengua cooficial?

Lo he comentado con colegas de otros países y no lo entiende nadie. Es decir, al repartir la definición del currículo de una asignatura entre dos administraciones diferentes, ¿quién garantiza que sea coherente y tenga sentido? ¿No era más racional el sistema que había? Las habilidades importantes más la Historia de España, por la necesidad de blindarla porque ahora es un contenido que está amenazado, tiene que ser competencia única del Estado. Luego tienes un elenco de asignaturas en el que el Estado define una parte, pero el desarrollo de los criterios de evaluación, incluso el contenido del currículo, en los que el Estado ahí se limita a definir lo que son los estándares de aprendizaje evaluables. También están las asignaturas de libre configuración autonómicas que esa las definen enteramente las regiones. Ya es incomprensible que se divida en dos administraciones pero que esa proporción sea distinta en función de que exista una lengua cooficial o no…