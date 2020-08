Isla Mauricio lucha contra el vertido con pelo y caña de azúcar mientras se prepara para el peor escenario

Las autoridades de Mauricio se hallan inmersas en una carrera urgente para vaciar cuanto antes de combustible el barco varado frente a la isla de Mauricio antes de que se parta en dos, lo que provocaría un gran desastre ecológico. «Es una carrera contrarreloj y no hay excusa para no tener éxito», declaró a Efe por teléfono Mokshanand Sunil Dowarkasing, asesor ambiental en Mauricio, una isla paradisiaca del océano Índico situada al este de Madagascar.

Helicópteros y buques cisterna se han desplegado en la costa este del país insular para sacar el combustible que queda en el carguero MV Wakashio, de propiedad japonesa y bandera de Panamá, que permanece encallado en una barrera de coral en la zona de Pointe d'Esny desde el pasado 25 de julio.

Mauritius is facing an 'ecological disaster' after a bulk carrier ran aground off the coast of the country and caused an oil spill https://t.co/yu9m2JD63Rpic.twitter.com/sMzzT3T1AG