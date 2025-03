El 8M en directo: 120.000 personas secundan la marcha en Madrid, un 65% menos que en 2019

EFE | Vídeo: AT

20.50

Unas 120.000 personas han acudido este domingo 8 de marzo a la marcha que se celebra en Madrid con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, según cifras facilitadas a Europa Press por la Delegación del Gobierno. Esta afluencia significa que este año han acudido un 65 por ciento menos de personas que en 2019, cuando fuentes policiales cifraron en 350.000 personas la asistencia a la marcha de la capital de España. Del mismo modo, el dato es un 29 por ciento más bajo que el registrado por la Delegación del Gobierno en 2018, cuando asistieron unas 170.000 personas. La Comisión 8M, convocante de las manifestaciones y que en esta ocasión no ha dado cifras de asistencia, cifró en un millón el número de personas que acudieron el año pasado a la manifestación en Madrid, mientras que un año antes, en 2018, había hablado de medio millón de personas.

20.40

La Delegación del Gobierno en Madrid ha cifrado en unas 120.000 personas los asistentes a la manifestación del Día de la Mujer en Madrid, que ha discurrido sin incidentes bajo el lema «Con derechos, sin barreras, feministas sin fronteras». Se trata de apenas un tercio de la cantidad de manifestantes que participaron en 2019, cuando hubo 350.000 personas . El delegado del Gobierno, José Manuel Franco , ha destacado a través de Twitter que la manifestación se ha desarrollado «sin incidentes», en un «clima de tranquilidad» y ambiente reivindicativo. Desde el centro de coordinación de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, Franco ha felicitado a los policías por lograr que la marcha transcurriese con libertad. La manifestación arrancó a las 17:00 horas del Paseo del Prado y tras tres horas, su cabecera ha llegado a la plaza de España, donde los organizadores, la Comisión 8M Madrid, han dado lectura al manifiesto de la jornada reivindicativa.

20.20

La socióloga y exguerrillera sandinista María Teresa Blandón dijo hoy a periodistas que el Movimiento Feminista de Nicaragua convocó a una actividad en un edificio privado de Managua, el cual, dijo, fue rodeado desde un primer momento por decenas de agentes antidisturbios. En el momento en que intentaron salir a la acera del local donde estaban celebrando el acto, la policía lo impidió, señaló la activista, de 59 años. «Decenas de antidisturbios nos empujaron y cerraron la puerta de nuestro local», continuó. Según imágenes de la televisión local y de las redes sociales, las mujeres fueron replegadas por los agentes antidisturbios con el escudo protector.

20.10

Bailes y cánticos en el escenario. «Queremos derechos todos los días del año y no solo uno», han afirmado sobre el escenario montado en la Plaza de España, donde termina la marcha morada de este 8M de 2020. También han querido recordar a las 14 mujeres asesinadas en lo que va de año, así como pedir entre otras cosas la corresponsabilidad en los trabajos domésticos y de cuidados de personas dependientes o la lucha contra la brecha salarial. Continuan en el escenario cantando proclamas en favor de las mujeres.

20.05

20.01

Amigas de Miriam, la joven a la que mataron en Meco el año pasado mientras sacaba a sus perros y cuyo asesino no ha sido detenido, participan en la manifestación del 8M de Madrid, conmemorando el Día Internacional de la Mujer, que ha arrancado este domingo desde Atocha con miles de personas abrazando el lema de su cabecera: «Revuelta feminista. Con derechos, sin barreras, feministas sin fronteras».

20.00

La Guardia Urbana ha cifrado en 50.000 los asistentes a la manifestación feminista que ha recorrido Barcelona este domingo, han informado fuentes del Ayuntamiento. El año pasado fueron 200.000 , cuatro veces más. La manifestación en Barcelona ha desbordado la Gran Via de la capital catalana bajo el lema 'Autoorganització i revoltes feministes contra la precarietat i les fronteres. Juntes i diverses per una vida digna'. La movilización, que ha ido desde la plaza Universitat hasta Arc de Triomf, ha discurrido en un ambiente festivo y reivindicativo con multitud de pancartas.

19.51

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís tuvo que abandonar la manifestación por el Día Internacional por la Mujer, al igual que ocurrió el año pasado tras recibir insultos de «florero» y presiones de las manifestantes que hizo que la Policia aconsejara su salida. Villacís denunció que «las que nos han expulsado de la manifestación no defienden el feminismo». Villacís, que iba acompañada por la senadora Lorena Roldán, dijo a los medios que «ante esta situación uno se siente sobrepasado» y que aunque ya ocurrió lo mismo el año pasado, que las mujeres de Cs tuvieron que abandonar la manifestación, «esto no te hace callo». Recordó que «la calle es de todos», y que «merezco estar aquí porque represento a muchas mujeres y el feminismo no puede echar a las mujeres de una manifestación». Anunció también que «el año que viene volveré otra vez». Por último, agradeció la labor de la Policia que fue quien aconsejó a las participantes del partido naranja que abandonaran la manifestación por la tensión que su presencia estaba creando.

19.45

La comitiva ya está llegando a Plaza España y se está leyendo el manifiesto por parte de representantes de la Comisión 8M. Bajo el lema «Revuelta feminista. Con derechos, sin barreras. Feministas sin fronteras», se repasan temas como la brecha salarial, las violencias machistas y sexual, la importancia de la mujer en la lucha contra el cambio climático o la crítica contra la Ley de Extranjería. Después habrá varias actuaciones musicales que darán cierre a dos horas de manifestación en Madrid.

19.28

El Papa ha reivindicado este domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la figura de la mujer que sabe que el sentido de la vida «no es producir cosas continuamente, sino cuidar de lo que ya existe». «Es propio de la mujer tomarse la vida en serio. La mujer manifiesta que el sentido de la vida no es producir cosas continuamente, sino cuidar de lo que ya existe», ha señalado en su cuenta oficial de Twitter. Según informó el portal de noticias Vatican News, el número de mujeres que estaban empleadas en el Vaticano en 2019 eran 1.016, lo que supone el 22% del personal total, y la cifra más alta de la historia. Precisamente con motivo del Día Internacional de la Mujer, el portal de noticias Vatican News ha hecho una encuesta en las oficinas del personal de la Santa Sede en la que concluyó que «el número de mujeres en altos cargos nunca ha sido tan alto como hoy». De hecho, según el informe estadístico del Vaticano, en los últimos diez años las mujeres «han crecido tanto el número absoluto como el porcentaje de mujeres en el interior del personal al servicio del Papa y de la Santa Sede». En 2010, bajo el pontificado de Benedicto XVI, 4.053 personas estaban empleadas, 697 de las cuales eran mujeres, alrededor del 17%. En 2019, en la Santa Sede y en la Ciudad del Vaticano estaban empleadas 4.618 personas, de las cuales el 22% (1.016) eran mujeres.

19.20

La Gran Vía madrileña se llena de manifestantes en el 8M.

19.05

El Colectivo de Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales de Madrid (Cogam) han asegurado que ven con «vergüenza» el movimiento «transexclusivo» que ha nacido entre del movimiento feminista. «Las mujeres trans también son mujeres», han denunciado. Así lo ha explicado a Europa Press la vocal de cultura de Cogam, Yolanda Cosgaya, que ha portado junto a la presidenta de la asociación, Carmen García, la pancarta de la organización en la manifestación del Día de la Mujer en Madrid. «Las mujeres trans son todas mujeres, igual que las cisgénero. Somos todas mujeres», ha declarado, antes de señalar que, además las mujeres del colectivo LGTBI tienen en el mundo doble discriminación: por ser mujeres y por pertenecer al colectivo. García, por su parte, ha señalado que su presencia en el 8M tiene este año «mucho más sentido» que anteriores celebraciones, por la situación que está viviendo el colectivo trans. Reconoce que «no siempre» sienten la sororidad de las feministas y que, en este sentido «queda mucho por cambiar en la sociedad». La presidenta de Cogam ha recordado que 1 de cada 10 mujeres pertenece al colectivo LGTBI y que ella "también cuentan" en un día como este.

19.02

Los secretarios generales de UGT y CCOO en Madrid, Luis Miguel López Reillo y Jaime Cedrún , respectivamente, han abogado este domingo por acabar con la brecha salarial y se han comprometido a «pelear» por la igualdad en las empresas. De esta forma lo han expresado en la manifestación del 8M de Madrid que ha comenzado en la glorieta de Atocha con miles de personas abrazando el lema de su cabecera: «Con derechos, sin barreras, feministas sin fronteras». López Reillo se ha mostrado esperanzado con la posibilidad de que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez apruebe una Ley de Igualdad Salarial para que aquellas empresas en las que una mujer cobra menos que un hombre por hacer el mismo trabajo sean sancionadas severamente. A partir de ayer mismo, las empresas que tengan más de 150 trabajadores tienen la obligación de promulgar un plan de igualdad, ha recordado el secretario general de UGT-Madrid, quien ha indicado que éste es el comienzo del camino para «acabar de una vez por todas con la brecha salarial». La secretaria de Igualdad y Movimientos Ciudadanos de UGT- Madrid, Ana Sánchez de la Coba, ha señalado que «las mujeres de Madrid tenemos muchos retos por delante» y ha sostenido que «por un empleo digno empieza una vida digna». «Nuestro mayor reto es acabar con la brecha salarial, en el empleo, en la corresponsabilidad y que de una vez por todas seamos ciudadanas y trabajadoras de pleno derecho», ha subrayado Sánchez de la Coba.

18.59

Aunque aún no hay cifras oficiales, las imágenes aéreas muestran grandes espacios entre manifestantes.

18.57

A pesar de la tensión tras el abandono de Ciudadanos de la comitiva, en general reina un ambiente festivo en la manifestación del 8M en Madrid.

18.50

La vicesecretaria general de Política Social del Partido Popular, Cuca Gamarra, aseveró este domingo en la manifestación organizada por las feministas en Madrid para conmemorar el 8-M, Día Internacional de la Mujer, que «lograr la igualdad no depende de las ideologías». En declaraciones a los periodistas reivindicó la dirigente popular un «feminismo sin etiquetas» y pidió «respeto» para sus compañeras de partido, Cayetana Álvarez de Toledo e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que criticaron la manifestación por el Día Internacional de la Mujer. «Desde el PP queremos celebrar lo que las mujeres hemos conseguido, pero reivindicar también lo que nos falta como la brecha salarial, la maternal y la lacra que es la violencia de género porque la que hay que seguir trabajando» toda la sociedad e «invitar a los hombres a que se incorporen a la causa de la igualdad».

18.27

La tensión entre los manifestantes de la marcha morada del 8M ha escalado tantos puestos que los representantes de Ciudadanos han tenido que abandonar la comitiva entre gritos, abucheos e insultos. Lea la noticia completa aquí .

18.15

La ministra de Igualdad, Irene Montero, anunció en la manifestación de Madrid por el Día Internacional de la Mujer que «vamos a seguir luchando todos los días del año» y agradeció al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su valentía porque «gracias a él la ley de libertades sexuales salió adelante». Añadió Montero que «hoy es un día para la memoria, para recordar a las que vinieron antes, lucharon y pusieron sus vidas para que hoy tengamos derechos», las mujeres. E invocó la ministra de Igualdad la unidad de todas las mujeres porque gracias a «una gran alianza feminista podremos seguir, avanzar y conseguir mas derechos, juntas. España será un país mejor si es feminista». Sobre las disensiones en el seno del Gobierno por la ley del libertades sexuales destacó que lo importante es que la ley ha salido adelante y que «que es un logro social» y valoró «la valentía del presidente Pedro Sánchez por sacar adelante esta ley que es la que necesitamos».

18.10

La manifestación está pasando por la plaza de Cibeles para encarar la calle Alcalá, Gran Vía y acabar en plaza de España.

18.06

La Plataforma en Defensa del Memorial de la Almudena, ante la sede del Ayuntamiento, enseña nombres y fotos de mujeres cuyos nombres se borraron del monumento a las víctimas del franquismo del cementerio

18.02

La cabecera de Ciudadanos en la manifestación ha sorteado a tres jóvenes que se habían sentado delante de la pancarta de la formación naranja para impedir que avanzara, tomando las riendas la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, al decidir levantar el cartel y saltar por encima de las chicas. El incidente se ha producido al inicio de la manifestación cuando tres jóvenes se han plantado delante de la cabecera naranja. Detrás de ella se encontraban varias dirigentes de Cs, entre ellas Villacís, la consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera, y la líder de Ciudadanos en Cataluña, Lorena Roldán, entre otras. Tras observar la situación, Villacís y De la Cruz se han ofrecido a ayudar a las jóvenes a levantarse por si se hubieran caído y tras su rechazo, Villacís ha planteado pasar por encima para seguir con la marcha. «Pues nada, levantamos esto y pasamos», ha dicho Villacís logrando que la cabecera pudiera avanzar. Pero lo han hecho bajo insultos de algunos manifestantes.

17.59

Unas 6.300 personas, según cálculos de la policía, se manifestaron este domingo en Bruselas en el acto central de los programados por el Día de la Mujer en Bélgica para reivindicar la igualdad de género. El acto, convocado por asociaciones como La Marche Mondiale des Femmes Belgique en la estación central de Bruselas, se desarrolló en un ambiente festivo y reivindicativo, pese a la lluvia y la incertidumbre por la crisis del coronavirus, que suma 200 casos en Bélgica tras 31 nuevas infecciones anunciadas este domingo. Entre coros de "Stop al sexismo" o "Solidaridad con las mujeres de todo el mundo" y pancartas donde podía leerse "Violencias sexistas, sistema cómplice" o "mujeres, vida y libertad", el cortejo desfiló por el centro de la ciudad un año después de que la edición de 2019 supusiera la primera jornada de huelga feminista de la historia del país. En esta ocasión, La asociación Collecti.e.f 8 maars mantiene su llamada al paro de las mujeres este 8 de marzo para quienes trabajen el fin de semana pero, al ser domingo, extiende la convocatoria al lunes bajo el lema "Paramos todas, paramos todo, paramos en todas partes".

17.54

«Hasta los ovarios de contratos precarios», gritan desde la cabecera de la manifestación. «Me cuidan mis amigas, no la Policía», gritan también, con furgones de Policía delante para controlar la Marcha

17.52

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y la jefa de la oposición del Parlamento de Cataluña, Lorena Roldán, en la manifestación del 8M

17.47

Mujeres de todas las edades y de varias nacionalidades encabezan la manifestación al grito de «revuelta feminista». «No es no, lo demás es viola«ción», gritan desde la manifestación, encabezada por la Comisión 8M. El lema «sola, borracha quiero llegar a casa» también sueña con fuerza en la cabecera. Informa Elena Calvo.

17.44

Ambiente festivo y de celebración, con música animada, pero sin dejar de lado la reivindicación. «No es un caso aislado, se llama patriarcado» o «Libres, diversas, unidas y hacia delante» son algunos de los cánticos que se escuchan en la cabecera de la manifestación. Informa Elena Calvo.

17.40

Vea aquí el vídeo exclusivo del momento de tensión entre manifestantes y el asesor de Rocío Monasterio, de Vox, Bertrand Ndongo .

17.28

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska , la ministra de Educación, Isabel Celaá , la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya , la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo , la ministra de Política Territorial, Carolina Darias y la exministra de Trabajo, Magdalena Valerio , en los momentos previos a la manifestación del 8M

17.24

La portavoz mediática de Más Madrid, Rita Maestre , ha asegurado hoy que van a defender el feminismo «con alegría y firmeza» durante su presencia en la manifestación del 8 de marzo pese «al negacionismo que desgraciadamente se encuentra ahora en algunos» de «los parlamentos y plenos». Así lo ha reseñado durante su asistencia a la manifestación convocada por la Comisión 8M Madrid con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer. »Hoy es 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer, es el día en el que centenares de miles de mujeres y hombres salimos a la calle para defender los derechos conquistados y avanzar porque todavía queda mucho por conseguir en una sociedad para que las mujeres vivamos vidas libres y seguras», ha subrayado.

17.20

Vea aquí las mejores fotografías de todas las manifestaciones que se están dando en España con motivo del Día Internacional de la Mujer.

17.09

Algunas mascarillas se han podido ver en la concentración, de la que aún no hay datos oficiales de participación. La crisis del coronavirus también se ha dejado notar en la marcha.

17.05

A la manifestación, que parte de Atocha y terminará en la Plaza de España, acudirá una gran representación del Ejecutivo, así como políticos de los principales partidos, a excepción de Vox. El Gobierno no tendrá pancarta propia, pero sí los partidos que lo integran: así, el lema del PSOE será «Mujeres libres, mujeres iguales» y el de Unidas Podemos,«Unidas, libres y feministas». Acuden por parte de los socialistas las vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo; la vicepresenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño ; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ; la de Educación, Isabel Celaá ; la de Exteriores, Arancha González Laya , y la de Política Territorial, Carolina Darias . También la presidenta del Senado, Pilar Llop. Representan a Unidas Podemos la ministra de Igualdad, Irene Montero ; el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias , y el ministro de Consumo, Alberto Garzón . Sin pancarta, pero con un manifiesto propio titulado «Mujer por encima de todo», políticos del PP sí están presentes este año a la manifestación, entre ellos, la vicepresidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor , y la vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra .

16.52

Un manifestante con el puño en alto se ha saltado el cordón policial para abrazar a la ministra de Igualdad, que le ha recibido con una sonrisa. Informa Elena Calvo.

16.45

La ministra de Igualdad, Irene Montero; la directora del Instituto de la Mujer, Beatriz Gimeno; o la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, son algunas de las participantes en representación de Unidas Podemos que han acudido a la manifestación. «Que viva la lucha de las mujeres», canta el grupo a su paso. Anécdota: Irene Montero ha firmado a un joven un libro escrito por Pablo iglesias. «Es raro firmar algo que tú no has escrito», decía la ministra de Igualdad. Informa Elena Calvo .

16.44

«Fuera, asqueroso» han gritado los manifestantes contra Bertrand Ndongo, el popular simpatizante de Vox. La Policía ha sacado al camerunés de la marcha entre gritos. «Llevaba un rato merodeando por aquí y lo ha parado la Policía», se comentaba en el entorno de Unidas Podemos. Informa Elena Calvo .

16.38

Alrededor de unas 15.000 personas, según la organización, han salido este domingo a las calles de Palma para participar de la manifestación, convocada por el Movimiento Feminista de Mallorca, con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Según ha informado la portavoz del Movimiento, Sandra Serra, este domingo se reivindica «las violencias que sufren las mujeres, que son muchas y de diversa índole». También, ha añadido, «el ecofeminismo, que pone la vida en el centro y respeta los recursos naturales; que exista una corresponsabilidad en las curas; y, por último, la oposición a las conductas neofascistas que quieren hacer retroceder a las mujeres». En el transcurso de la manifestación, iniciada a las 12.00 horas en Plaza de España y finalizada en el Parc de la Mar, que en este año tenía por lema 'Destruye el Patriarcado, no la tierra', se han podido escuchado cánticos como, por ejemplo, 'sola y borracha, quiero llegar a casa', 'tranquila, hermana, aquí está tu manada' o algunas estrofas de la canción 'El violador eres tú', entre otras consignas. También, durante la movilización feminista, ha habido una sentada en recuerdo de aquellas mujeres que han sido asesinadas a causa de la violencia machista.

16.36

Los jugadores titulares del Levante saltaron al césped del Ciutat de València en los prolegómenos del encuentro de este domingo ante el Granada con camisetas que llevaban el nombre de futbolistas del primer equipo femenino del club para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Cada jugador lucía en su camiseta hasta el momento del comienzo del choque el nombre de la jugadora cuyo número de dorsal coincide con el suyo «en homenaje a las mujeres y especialmente a las levantinistas». Bajo el lema 'Siempre con vosotras', veintidós jugadoras de la sección de fútbol femenino del Levante acompañaron a los equipos titulares del Levante y Granada y fueron protagonistas de la foto de la previa. El Levante indicó en un comunicado que «como institución comprometida con la sociedad, pone especial atención en garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en todos los niveles y ámbitos de actividad de la entidad».

16.32

Nadie sin pancarta. Reparten gratis carteles con lemas para que todo el mundo pueda reivindicar los derechos de las mujeres. Informa Elena Calvo .

16.31

« Qué poquita gente », lamentan unas jóvenes mientras esperan a que sean más las mujeres que se unan en un rato. « Otros años esto ya estaba lleno », comentan unas señoras que esperan el inicio de la marcha. «Sola y borracha quiero llegar a casa», usan para saludarse un grupo de mujeres a su encuentro. Informa Elena Calvo .

16.30

La huelga general convocada por sindicatos minoritarios en Cataluña con motivo del Día Internacional de la Mujer tiene un seguimiento muy escaso, según los datos recogidos del el Departamento de Trabajo de la Generalitat. En un comunicado, dicho departamento señala que, «dado que la convocatoria de huelga general coincide en día festivo, la incidencia de la huelga general de 24 horas convocada para hoy es inferior a la de otras jornadas de huelgas generales de días laborables» y que «no hay datos de seguimiento de los ámbitos de función pública, educación, comercio, universidades, industria o servicios». Varios sindicatos minoritarios como la Intersindical-CSC, IAC y la CGT han convocado una huelga general en Cataluña para este domingo con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, mientras que las centrales estatales y mayoritarias se han desvinculado de esta convocatoria y han optado por acciones alternativas.

16.27

Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, la Reina Letizia ha cumplido con los compromisos de su agenda oficial presidiendo ni más ni menos que la final de la copa de la Reina de baloncesto, acudiendo así al partido que ha tenido lugar en Salamanca y en el cual se han enfrentado Perfumerías Avenida y el Uni Girona. La mujer de Felipe VI ha vivido la emoción desde las gradas del el pabellón multiusos Sánchez Paraíso, donde ha hecho entrega de la copa que lleva su nombre sin poder ocultar ni la emoción, ni la alegría de apoyar una causa como es el deporte femenino en un día tan importante como el 8 de marzo. No es la primera vez que la Reina presta su apoyo al deporte femenino y a las jugadoras de nuestro país, acudiendo en otras ocasiones a competiciones de las mismas características, como fue el caso de la final de fútbol femenino. Cediendo todo el protagonismo a las jugadores en su importante cita, la Reina se ha decantado por un pantalón beis de pinzas con lazada a la cintura y camisa blanca. Un look de lo más básico que ya estrenó en 2018. Un estilo working con el se suma a la celebración del Día Internacional de la Mujer.

16.27

La mascletà del Día de la Mujer, que un año más ha disparado la pirotécnica Reyes Martí, ha evocado con silencios los gritos de las mujeres víctimas de violencia machista y ha refrendado su homenaje feminista con un disparo emotivo, que ha llenado el cielo de color y simbolismo y con un final atronador. Según ha explicado a EFE la propietaria de la pirotecnia Martí de Burriana (Castellón), al principio del disparo diseñado silencios a propósito entre los truenos para contar la «historia de cuando una mujer pide auxilio y hasta que la sociedad reacciona y le corresponde». Gritos de júbilo y una cerrada ovación han reflejado la admiración por la pirotécnica que se ha dado también el tradicional baño de multitudes cuando ha subido a saludar desde un balcón, en el que este domingo estaba el ministro de Transporte, José Luis Ábalos , junto al alcalde, Joan Ribó , y la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra .

16.25

Blanca Olmo, una madre trabajadora, acude por primera vez junto q su hija Daniela, que cumplirá seis años el mes que viene, para que crezca sabiendo que las mujeres tienen derecho a trabajar y a ser libres. Informa Elena Calvo .

16.20

«Pulseras feministas a un euro», se escucha por parte de algunas personas que han encontrado en este 8M una forma de hacer negocio. Informa Elena Calvo .

16.15

Noelia Malagón , de 27 años, acude junto a su madre, Ángeles Serrano , para reivindicar los derechos de las mujeres. Creen que es un día para dejar aparte discrepancias y estar todas unidas. Informa Elena Calvo .

16.10

Comienzan a llegar los participantes al punto de encuentro, donde a las 17 horas dará comienzo la manifestación. Informa Elena Calvo .

16.00

Grupos de mujeres y hombres comienzan a congregarse en los alrededores de Atocha, donde está previsto que comience la marcha morada a las 17 horas. El himno de la resistencia antifascista «Bella ciao» o gritos contra la iglesia y la policía se escuchan por las calles aledañas. Informa Josefina G. Stegmann .

15.55

«Hoy es el día el en el que debemos dejar al lado el sectarismo y trabajar por lo que nos une", ha afirmado el vicesecretario de Comunicación del PP y diputado nacional por Málaga, Pablo Montesinos, que ha acudido al acto del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) con motivo del Día Internacional de la Mujer, acompañado por la alcaldesa y presidenta del PP local, Ángeles Muñoz; al tiempo que ha incidido en que este 8 de marzo es un día "importante" porque hay mucho que "celebrar pero también que reivindicar". Al respecto, ha agregado que es para reivindicar porque "aún queda mucho por hacer en la igualdad real entre hombres y mujeres. Tenemos que trabajar todos juntos para conseguirlo", ha apostillado. También el vicesecretario de Comunicación del PP ha reivindicado "ese Pacto de Estado Contra la Violencia de Género porque esto no va de colores políticos, va de unidad".

15.52

Miles de mujeres paquistaníes han marchado este domingo por las calles de todo el país en el Día Internacional de la Mujer frente a las pedradas lanzadas por grupos de islamistas y de ultraderecha que habían avisado de que interrumpirían por la fuerza el "obsceno" evento. Las mujeres marcharon en Islamabad frente a las piedras arrojadas por grupos de estudiantes islámicos, a pesar de la promesa de las autoridades de proporcionar seguridad para la concentración. Lee la noticia completa aquí .

15.50

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha llamado a reivindicar el papel de las mujeres de Castilla y León y ha recordado que desde la Junta se implementan ayudas para mejorar sus condiciones y "hacerlas visibles". En el acto con motivo del Día Internacional de la Mujer celebrados en la localidad abulense de Piedralaves, ha dicho que la Junta prepara "nuevas líneas de ayuda para facilitar el retorno a la vida laboral de las mujeres que tuvieron que dejar su trabajo por el cuidado de hijos, mayores y dependientes, que habitualmente recae en las mujeres". También "tenemos un ambicioso plan de emprendimiento en el mundo rural", ya que el 54 por ciento de las personas que emprenden en el mundo rural son mujeres.

15.48

Las manifestaciones celebradas este domingo en distintas ciudades de Andalucía con motivo del Día Internacional de la Mujer han vuelto a reivindicar de forma multitudinaria más igualdad real de la mujer, y en ellas han participado colectivos sociales y sindicales junto a partidos políticos y dos ministros. Las manifestaciones, con mayoría de mujeres, se han desarrollado en un tono reivindicativo y festivo, con presencia de batucadas o incluso de algunas chirigotas de Cádiz que apuran este fin de semana el "Carnaval chiquito" o "Carnaval de los jartibles", la continuación de la fiesta gaditana. En las manifestaciones han participado dos ministros socialistas, la de Hacienda, Marías Jesús Montero, en Sevilla, y el de Justicia, Juan Carlos Campo, en Cádiz. Durante la mañana ha habido cinco manifestaciones en capitales andaluzas (Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla), y esta tarde se han convocado en Málaga, Almería y Huelva, y en la de la capital andaluza, el Movimiento Feminista ha cifrado en 80.000 los asistentes frente a los 130.000 del año pasado

15.45

Multitudinarias manifestaciones por toda España calientan motores por el Día Internacional de la Mujer horas antes de los grandes actos convocados en Madrid y Valencia.