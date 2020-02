Insultos racistas de un CEO al conductor de un Uber al pedirle que se siente detrás

Un conductor de Uber sufrió ataques verbales racistas, además de otros improperios, por parte de un cliente, un CEO de una compañía de fertilizantes de Arizona con sede en Tempe. ¿El motivo? El chófer le pidió que se sentara en la parte trasera del vehículo, según informa la NBCnews.

Los hechos sucedieron el pasado 31 de enero cuando el autor del incidente, Hans Berglund, se sentó junto al conductor Randy Clarke, el joven afroamericano, estudiante en la Universidad Estatal de Arizona. Este le pidió con amabilidad que se colocara en la parte de atrás.

Así figura en los carteles interiores y exteriores del vehículo. Esta práctica la lleva realizando con el visto bueno de la empresa desde 2018 cuando sufrió tocamientos por parte de un pasajero y así consta en los mensajes. Estos parece que no hicieron mella alguna en el ejecutivo de Agroplasma.

African-American #Uber driver’s request that #Arizona-based CEO sit in the back seat leads to racial slur. Hans Berglund was later fired.#Phoenix#USApic.twitter.com/KXyYMuVten