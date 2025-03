Illa explota tras el botellón de Tomelloso: «No puede ser con los muertos que hemos tenido»

«No puede ser con los muertos que hemos tenido», ha afirmado el ministro de Sanidad Salvador Illa de las imágenes de 700 jóvenes de botellón en la localidad ciudadrealeña de Tomelloso. El titular de Sanidad ha afeado las imágenes que se han visto en los últimos días de numerosos jóvenes bebiendo en la calle. Visiblemente enfadado, y sin lucir sus habituales gafas, el ministro ha explotado mientras explicaba por qué mantuvo una reunión con alguno de los jugadores más destacados de La Liga.

«¿Sabe cuándo lo decidí? Porque me venían ofreciendo esto hace tiempo y dije ‘no lo quiero’. Lo decidí cuando vi las imágenes de Tomelloso. Cuando vi el botellón de Tomelloso pensé: ‘Es bueno que salgan referentes sociales a decir cuidado. Porque me preocupa Tomelloso. No puede ser que 700 personas… No puede ser con los muertos que hemos tenido . Ese día decidí que me iba a reunir con todo referente social posible para que salgan a decir que esto no ha sido una broma. Que esto no ha sido una broma, que esto ha sido muy serio», ha dicho Illa.

Illa ha hecho esta reflexión después de que la diputada del PP Cuca Gamarra haya criticado que el ministro está más pendiente del fútbol, y de reunirse con los jugadores de algunos equipos, que de otras cuestiones como, por ejemplo, la vuelta a las aulas. El ministro ha explicado que decidió reunirse con varios futbolistas porque son los «referentes» de la juventud y es a ellos quien escuchan.

Para Illa, según ha explicado a Gamarra, los líderes sociales son los profesionales sanitarios y los científicos, pero «a quien escuchan los jóvenes es a quienes escuchan».