Un psiquiatra advierte: «Tomelloso debe servir para buscar otro tipo de ocio adolescente»

La imagen del botellón de 3.000 jóvenes en Tomelloso, advierte Javier Quintero, responsable del servicio de psiquiatría del Hospital Infanta Leonor y director de Psikids (Centro de Psicología y Psiquiatría del Niño, Adolescente y su Familia), es sin duda el resultado de los largos días confinados, y en cierto modo era «previsible», reconoce este experto. «No es casual que un adolescente trate de saltarse las normas y máxime cuando lleva muchas semanas confinados y contenidos. Sin duda, los largos días de encierro han supuesto una sobrecarga emocional para muchos adolescentes, que ahora tratan de buscar espacios de esparcimiento y una falsa sensación de compensación del tiempo perdido, pero esto no debería servir de excusa, ni mucho menos. En realidad no estamos hablando de nada que no hayamos visto antes, muchos jóvenes que se juntan para beber alcohol, el matiz adicional ahora esta en el riesgo de salud pública que conlleva este tipo de situaciones», advierte el también autor del libro «El cerebro adolescente. Una mente en construcción».

Pero por otro lado, aclara Quintero, «pese a que el adolescente debe tener claro los límites, la información que han recibido durante esta pandemia muchas veces ha sido algo confusa. Incluso han llegado a estar algo olvidados, como cuando a finales de abril se empezaron las primeras medidas de alivio no les tuvieron en cuenta».

A los adolescentes les ha pillado el confinamiento justo cuando están construyendo su red social, en una etapa de expansión, de crecimiento y esta experiencia puede haber sido especialmente dura y frustrante para ellos. ¿Cómo retomar las relaciones sociales de una forma segura?

En la adolescencia la referencia con el grupo es un punto clave, probablemente en ningún otro momento de la vida, tengan tanta importancia los amigos como en esta etapa. Durante todas estas semanas solo han podido encontrarse con sus amigos tras las pantallas, y ahora ven esa necesidad de contacto. Hay una lectura positiva, en que vuelvan a poner en valor la importancia de los contactos reales con los demás, ya que antes y sobre todo durante el confinamiento, el abuso de las pantallas por parte de los adolescentes está siendo preocupante. No obstante, tienen que ganar en responsabilidad, en la compresión de la situación y en la aceptación de los límites y que NO, aún no pueden volver a hacer sus fiestas y reuniones multitudinarias. Por definición el adolescente adolece de la capacidad de valorar adecuadamente los riesgos de sus comportamiento, por eso el entorno y particularmente los padres, juegan un papel importante en este punto.

¿Qué medidas de seguridad deben seguir ellos, en esta nueva etapa que se abre ante nosotros?

Deben entender que las medidas de distancia social, uso de mascarillas e higiene de manos, son realmente importantes para ellos, pero sobretodo para los suyos, para sus padres, abuelos…. Si todos, los más jóvenes también, somos capaces de respetar esas normas, en unas semanas podremos disfrutar de más espacios y libertad. Eso es ser responsables y va ligado al concepto de madurez. No es menos cierto, que ayudarían mensajes más claros y sobre todo estables, y también una hoja de ruta más clara. Por ejemplo, saber cuando van a poder hacer esas «fiestas» les ayudaría en este momento. No nos olvidemos de que el 14 de marzo les dijimos a nuestros jóvenes que esto iba a durar dos semanas, luego que iba a ser un mes y así sucesivamente hasta que a día de hoy vamos por 80 días. Los adolescentes, y también los mayores, necesitan prepararse mentalmente para lo esfuerzo que tienen que hacer y el estrés que tienen que soportar, y concretamente a las necesidades de los adolescentes se le ha prestado poca atención.

Parece el momento ideal para promover otro tipo de ocio entre nuestros jóvenes.

Es una magnifica oportunidad para promover un ocio diferente, otras formas de divertirse y de reunirse con los amigos que sea más saludable en tiempos de pandemia, pero también para después.

Usted es autor del libro Un cerebro adolescesnte, una mente en construcción. ¿Cómo cree que les habrá afectado el confinamiento, en cuanto a su desarrollo cerebral?

Pues lo previsible es que se hayan perdido algunas oportunidades de desarrollo en un momento clave. Durante la adolescencia el cerebro muestra su máximo potencial, tiene una magnifica capacidad de aprender. Pero para alcanzar su mejor versión necesitan estímulos, algo de lo que muchos han carecido. Por ejemplo, el cierre de los centros educativos, les ha llevado a un contexto de estudio diferente, menos estimulante en la mayoría de los casos, donde también han visto limitada la capacidad de aprender de los demás. Esto es relevante no solo porque lo que no han hecho, sino lo que tienen por delante, los meses de verano. Este verano va a ser distinto y debería serlo también en términos de aprendizaje. Van a ser muchos meses desde la última clase de marzo hasta que vuelvan en septiembre, y se debería aprovechar para aprender cosas nuevas o reforzar lo aprendido.

