Díaz Ayuso: «Ifema es un símbolo de vida, ejemplo de lo que los españoles podemos hacer cuando trabajamos juntos» Durante sus cuarenta días de funcionamiento, el hospital de campaña de Ifema cerró sus puertas después de que un millar de personal sanitario y de servicios haya atendido a 3.800 pacientes

Josefina G. Stegmann SEGUIR Madrid Actualizado: 01/05/2020 14:46h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Después de cuarenta días, el hospital de campaña instalado en Ifema ha cerrado sus puertas. Lo ha hecho en un acto festivo, optimista, (también en el que en algún momento se olvidaron las distancias de seguridad), bañado por las notas de la popular canción napolitana que es un canto a la naturaleza y a la vida, «O Sole Mio», dirigidas a los últimos pacientes que recibían el alta. Tras la despedida entre aplausos y lágrimas, éstas últimas de las pacientes, intervino la presidenta de la Comunida de Madrid, Isabel Díaz Ayuso que destacó precisamente que Ifema es un «símbolo de la vida, ejemplo de lo que los españoles somos capaces de hacer cuando trabajamos juntos y con un objetivo común». «Es el hospital milagro, la mayor paciente tenía 103 años», agregó satisfecha Díaz Ayuso.

En el acto también intervino el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, quien, en conversación con ABC, reconoció que si bien está de acuerdo con el plan de desescalada del Gobierno dijo, «que no quiere abrir aún los parques para que no se aglomere la gente». Las medidas de desescalada que se amplían mañana darán lugar a una importante coincidencia de gente en la calle que sale a hacer deporte, pasear a los niños o hacer la compra aunque haya diferentes franjas horarias. «Esto es un experimento», criticó Ayuso a ABC.

Antes de dar sus respectivos discursos, Ayuso se hizo selfies con el personal sanitario y tanto la presidenta como el alcalde recorrieron prácticamente todo el recinto ferial; incluso ingresaron en las furgonetas de «food trucks» a las que se montaron sonrientes y que dieron de comer a miles de sanitarios durante los duros días de lucha. Días que no olvidó el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero quien, le dijo a ABC que «era un día de alegría dentro de las circunstancias».

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso se hace selfies con parte del personal sanitario del Ifema - J. G. S.

«De esto se sale»

En los cuarenta días en que ha estado en funcionamiento (se abrió el 22 de marzo tras un proceso de instalación vertiginoso), por el hospital de campaña de Ifema han pasado más de 3.800 pacientes.

«De esto se sale y tú lo has demostrado», le decía una médica a la persona ingresada más joven de la UCI, Maria Gloria Obispo, de 52 años y que pasó más de 20 días intubada. «Me encuentro bien, pero lo he pasado mal», contaba a ABC mientras era llevada hacia la salida en silla de ruedas.

Maria Nilvia Garcia, colombiana, y una de las últimas pacientes en ser dadas de alta, daba las gracias con los ojos empañados por las lágrimas, después de 15 días ingresadas en el Ifema y 40 en el Hospital Infanta Cristina.

«Hemos estado muy bien, hemos aprendido mucho; es una lección para nosotros, seguiremos adelante», decía otra paciente; Patrocinio González Dorado, de 73 años, ingresada desde el 7 de abril. «Me acordaba de mis hijos que me decían que respirara hondo».

Un millar de sanitarios

En Ifema se habilitaron primero el pabellón 5 de manera provisional y luego los pabellones 7 y 9, con 550 y 750 camas respectivamente (de ellas, 16 eran unidades de cuidado intensivos), lo que le convirtió en el mayor hospital de España por número de camas. Trabajaron en Ifema un millar de profesionales sanitarios y servicios de lavandería, limpieza, un servicio de catering que ha servido más de 175.000 comidas en total; incluso se creó una pequeña biblioteca para los enfermos, creada por iniciativa de la sanitaria Ana Ruiz.

«El número de altas ha sido superior a los 4.000 pacientes que volvieron a casa o a hoteles entre aplausos. Porque, para cada uno de ellos, ha habido un aplauso. Ese ha sido el maravilloso ambiente que se creó en el hospital de campaña», dijo Ayuso.

Con la lagrimas en los ojos y en silla de ruedas una lluvia de aplausos despidio a la ultima paciente del Ifema - J. G. S.

Según ha dicho el presidente del instituto ferial, Clemente González Soler, «el mismo día que se planteó la apertura se puso en marcha, y en 18 horas se montó la instalación; en dos dias tuvimos los primeros ingresados, algo que nos llena de orgullo». «Ifema -continuó- empezará a prepararse a partir de junio, porque somos el segundo motor económico de la comunidad y nos gustaría seguir aportando esa componente de creación de energía».

Antonio Zapatero ha dirigido el hospital. En la hora de su cierre ha dado las gracias a la presidenta Ayuso y al consejero, Ruiz Escudero, y ha recordado las felicitaciones del enviado de la Organización Mundial de la Salud.Zapatero ha agradeciddo al personal sanitario, recordó la alegría, los bailes, la biblioteca montada por la enfermera del SUMMA Ana Ruiz...pero también las lágrimas: «todo ayudó a crear el espíritu de Ifema», dijo emocionado.

«No hay que bajar la guardia»

En el acto de cierre Almeida recordó que «cuando se abrió el hospital estábamos en un momento muy complicado de la epidemia, pero supuso el símbolo de que la sociedad madrileña no se rendiría». «La pandemia todavía no la hemos vencido, no hay que bajar la guardia», añadió. «Hace 9 días cerramos el Palacio del Hielo, el símbolo de la tragedia; Ifema es el símbolo de la esperanza -ha concluido Martínez Almeida- aunque no debemos olvidar a nuestros muertos».

«Se apaga pero la vida sigue»

Cerró el acto la presidenta de la Comunidad de Madrid, que dio las gracias tanto a la sanidad pública como a la privada. «Hubo momentos difíciles, con falta de material, los primeros muertos -ha recordado-, pero todos se pusieron al frente sin importar el color de la chaqueta de los distintos cuerpos de emergencias y seguridad que están al frente». «No es el momento de relajarnos, no podemos perdonarnos un repunte por no hacer las cosas con lógica», agregó.

Ayuso ha recordado a quienes llamaban cada día a los familiares de los ingresados, y también agradeció su trabajo al equipo médico, al SUMMA, a la UME, a de los bomberos del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. «Este proyecto ha sorprendido al mundo», ha dicho la presidenta, que ha asegurado que «tenemos la mejor sanidad del mundo».

Ha tenido la presidenta también palabras de agradecimiento al Rey por su interés en el proyecto, y ha recordado que mañana 2 de mayo, fiesta de la Comunidad, se homenajeará a los nuevos héroes, el pueblo de Madrid, de España, «y que incluye a las cajeras, a los trabajadores de Mercamadrid, a las familias que se quedaron en casa...»

«Ifema se apaga, pero la vida sigue», ha concluido. «Se apaga pero no se cierra, se quedará disponible si hay algún repunte»