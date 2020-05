EFE | Vídeo: Ábalos carga sobre el PP un eventual rebrote si no apoyan la prórroga del estado de alarma (AT)

El Gobierno cierra filas tras el rechazo del PP a otro estado de alarma: «Es como condenarnos al caos» Illa y Ábalos aparcan el tono conciliador en una comparecencia con acento muy político desde Moncloa tras la negativa de Casado a prorrogar nuevamente el Estado de Alarma

Enrique Delgado Sanz SEGUIR Madrid Actualizado: 04/05/2020 19:16h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Acción, reacción. A primera hora de la mañana, el presidente del PP, Pablo Casado, anunció su rechazo hacia la nueva prórroga del Estado de Alarma que el Gobierno solicitará este miércoles. Esto provocó la llamada del presidente Pedro Sánchez al líder de los populares y el cierre de filas de Moncloa, que dispuso a los titulares de Sanidad y Transportes, Salvador Illa y José Luis Ábalos, para ofrecer una rueda de prensa en la que la amenaza y el reproche político le han ganado la partida a la cuestión sanitaria.

«Desentenderse de la aprobación del Estado de Alarma es tanto como condenarnos a un caos del que algunos se tendrán que hacer responsables», ha dicho Ábalos en alusión al anuncio de Casado. La comparecencia del ministro de Transportes ha sido un alegato a favor de la prórroga, ahora cuestionada, que rompió el tono conciliador que prometió Sánchez en sus comparecencias, donde llegó a advertir que no señalaría a ningún adversario político en virtud de la extraordinaria y complicada situación. No obstante, las palabras gruesas han llegado de la mano de una de las personas de confianza del líder del Ejecutivo.

«Me dirijo especialmente al PP, que es un partido de gobierno, para que no se deje arrastrar por quienes se valen de bulos para atacar la mejor defensa que tenemos contra el Covid. De hacerlo, tendrán que responder ante los españoles si se produce un repunte de contagios», insistió Ábalos, quien ha vuelto a asumir su perfil más político después de anunciar alguna que otra medida en materia de movilidad, como que los ayuntamientos adapten nuevas zonas para que el peatón pueda pasear.

Más de lo mismo hizo Illa en su turno. Al margen de dos pinceladas sanitarias, el ministro ha insistido en un mensaje que ya ha repetido en otras ocasiones para afianzar la tesis de Sánchez. «El estado de alarma es una herramienta que funciona de forma eficaz para controlar la pandemia, por eso hemos pasado del 35 % de contagios al 0,16 %. Es imprescindible para la fase de desescalada», suscribió el titular de Sanidad.

Cuestión de confianza

«Si efectivamente, el Estado de Alarma decae, imagínese el día siguiente. Todo el mundo tiene que incorporarse a su actividad: trabajo, estudios… y las restricciones de movilidad no podemos plantear», remarcó Ábalos, quien volvió a apuntar hacia Génova 13. « El PP no se puede abstener, el PP ya está gestionando esta pandemia en distintas Comunidades en colaboración con el Gobierno».

«Nos da igual que el PP se abstenga o vote no. Hacerlo es no apoyar en esta medida que el país necesita. Una abstención equivale a un no. Metemos presión al PP porque estamos cogobernando el país, gobiernan en algunas Comunidades», repitió Ábalos, quien con una media sonrisa, lanzó un desafío a la oposición. «Si alguien cree que es momento de debilitar a un Gobierno, lo puede plantear con valor. Este Gobierno no merece ni necesita una cuestión de confianza», desafió el ministro de Transportes, quien con su tono y en una tensa rueda de prensa, dejó claro que, aunque sigamos confinados y el coronavirus no se haya ido, el campo de batalla se ha desplazado desde los hospitales hasta la arena política.