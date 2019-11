Gaia X, está naciendo la primera nube de datos europea Alemania y Francia dan la primera batalla por la independencia digital del viejo continente respecto de Estados Unidos El objetivo es la creación de una gran infraestructura de datos eficaz, competitiva, segura y digna de fiabilidad

En el principio fue el caos y del caos surgió Gaia, la diosa de la Tierra de la mitología clásica antigua. Así ha presentado el ministro alemán de Economía, Peter Altmeier, el proyecto de nube europea con el que Europa pretende comenzar a conquistar su independencia digital de Estados Unidos. Altmeier subrayó que el proyecto cuenta con el apoyo de su homólogo francés, Bruno Le Maire, socio igualmente interesado en que viejo continente supere el dominio estadounidense en lo referente al almacenamiento y procesamiento de datos en línea. Desarrollado junto a varias grandes empresas alemanas, tiene por objetivo la creación de una «infraestructura de datos eficaz, competitiva, segura y digna de fiabilidad para Europa», de acuerdo a un documento del Ministerio de Economía alemán y que el ministro define como «el principio de una nueva era».

«Estamos por detrás» de los gigantes como Google, Amazon o Microsoft, ha reconocido la canciller Angela Merkel durante la cumbre sobre sistemas digitales celebrada esta semana en Alemania, «y lo que más me preocupa es que el procesamiento de datos, industriales o de los datos de los consumidores, sea realizado en gran parte por empresas estadounidenses». «Entramos en una relación de dependencia que no será buena a largo plazo», advirtió, llamando a los agentes económicos a garantizar la «soberanía de los datos», un concepto impuesto por la influencia de internet en nuestra sociedad y nuestra política sin que como ciudadanos contemos con las herramientas para regular su actividad.

Los objetivos declarados de Gaia-X son reducir la dependencia digital y promover la innovación, creando un «ecosistema de usuarios y proveedores» públicos, privados y del ámbito de la investigación. Alemania propone la creación a partir de la primavera de 2020 de una sociedad cooperativa europea que debería definir «referencias, normativas y criterios de certificación” y prevé el comienzo de las operaciones para finañes de ese año. El sistema, «basado en los valores europeos», debe sobre todo respetar las normas europeas de protección de datos y utilizar tecnologías «segurizadas y abiertas», precisa Altmeier. Estará diseñado para permitir las sinergias y «reforzar la competitividad» de los operadores europeos. «En todos los aspectos digitales tenemos que reflexionar de la manera más europea posible», ha insistido la canciller Merkel, «actualmente no sabemos hacerlo todo y por eso es necesario que aprendamos cuanto antes, para enfrentar la revolución tecnológica del siglo XXI».

Grandes empresas alemanas

Grandes empresas alemanas como Bosch, SAP, Deutsche Telekom, Deutsche Bank y Siemens, están ya implicadas en el desarrollo de Gaia, en colaboración, de momento, con firmas francesas. Se concentran en la construcción de un hiperescalador, un sistema en el que las capacidades del servidor de diferentes compañías se combinan para crear una red de TI poderosa y escalable. La red está destinada a redes de empresas de todos los tamaños, «desde grupos industriales, pasando por pymes y hasta nuevas empresas». Esta infraestructura permitirá que las empresas pueden acceder a los datos agrupados, por ejemplo, para llevar a cabo proyectos en el campo de la inteligencia artificial y la Industria 4.0.

La nube, como sabemos, ya existe y pertenece fundamentalmente a empresas estadounidenses. Amazon, Microsoft y Google, con sus servicios en la nube, dominan casi el 75% del mercado e innumerables empresas europeas figuran entre sus clientes. Eso es lo que quiere cambiar Gaia X. A finales de 2020, comenzará la prueba con los primeros proveedores.

«El poder sobre los datos en Europa ya no debería estar en manos de unas pocas compañías de otros países», ha justificado la ministra alemana de Investigación, Anja Karliczek (CDU), que ha incidido en que la Ley de la Nube de EE. UU. permite a las autoridades estadounidenses acceder a los datos almacenados en el extranjero y según los principios europeos se considera cuestionable.

La motivación detrás de Gaia X es perfectamente clara, pero los detalles de su implementación todavía confusos. El primer paso será determinar una organización europea «responsable de definir y especificar los requisitos técnicos y las reglas de la infraestructura de datos», el marco legal para Gaia X. Dado el proceso tradicionalmente largo de toma de decisiones a nivel europeo y los proyectos anteriores de prestigio fallidos, como el sistema satelital Galileo, la creación de dicho marco a principios del próximo año parece poco realista. Especialmente porque Gaia X es un proyecto complejo, al que están vinculados numerosos componentes. A nivel de infraestructura, habrá que resolver algunos problemas de seguridad y encriptación, así como la transferencia de datos corporativos confidenciales.

Los países europeos deberán acordar también cuestiones de financiación y desarrollo: ¿quién proporcionará la capacidad, cuánto costará el acceso? Deberían crearse interfaces a las que, en el mejor de los casos, los socios de todos los países europeos tengan acceso sin tener que actualizar sus sistemas de TI. Por último, pero no menos importante, Gaia X tiene que ser tan poderosa que pueda mantenerse al día con los proveedores ya existentes.

Competencia Amazon

El líder del mercado, Amazon Web Services (AWS), ha estado operando en su forma actual desde 2006. En ese momento, solo unas pocas grandes empresas estaban involucradas en la computación en la nube. YouTube y Facebook comenzaron aproximadamente al mismo tiempo. Amazon pudo crecer orgánicamente y le dio forma. El principal objetivo de Gaia X no es convertirse en su competencia directa, sino principalmente construir una «arquitectura de datos europea» que resulte rentable para los países miembros en términos de coste y rendimiento.

Por parte de los proveedores de nube ya establecidos, han aparecido rápidamente las primeras críticas a Gaia. Sabine Bendiek, CEO de Microsoft Alemania, ha advertido que el proyexto «no será exitoso si la red no está tan actualizada como la oferta relevante en el mercado, augurando que una nube basada en el estado no traerá ninguna innovación, especialmente porque muchas empresas son ya globalmente activas sin ella». Cabe anotar aquí que Gaia X no quiere excluir de su nube al resto del mundo. Según el documento del Ministerio alemán de Economía, «la participación también está abierta a los participantes del mercado de fuera de Europa que comparten nuestros objetivos de soberanía y disponibilidad de datos».