Las fiestas del Covid: «descerebrados» que tosen en los vasos para contagiar a los demás Un médico madrileño denuncia contagios intencionados en fiestas privadas

«Lo que cuento está basado en datos reales: estamos claramente en una segunda oleada del virus y los responsables son gente joven, menor de 30 años. Se están produciendo numerosos contagios por las noches en fiestas privadas y públicas. Hay chavales descerebrados que intencionadamente están contagiando a los demás. Se dedican a escupir, a tocar los vasos de los demás, todas las botellas y todas las superficies, para tratar de infectar al mayor número de gente posible». Este es un resumen del llamamiento que un médico madrileño ha grabado y lanzado en redes sociales para pedir a los jóvenes que cumplan con las medidas de aislamiento si han dado positivo porque «muchos chicos se están saltando el confinamiento».

Fiestas sin mascarillas

Javier García Fernández, jefe de Anestesiología del Puerta de Hierro, lo hace tras conocer testimonios de «personas con positivo en covid que han asistido a estas fiestas», donde nadie va con mascarilla. Esta sería la razón –sospecha– de que una reunión de 30 personas acaben contagiándose 20 o 25 «algo muy difícil por estadística», dice.

Al médico estas fiestas del Covid le recuerdan a las que se vivieron décadas atrás con el virus del sida, cuando algunos seropositivos transmitían conscientemente la infección manteniendo relaciones sexuales sin protección. «Ocurre en todas las pandemias».

Su alerta no es solo para los más jóvenes. Este anestesista también tiene un mensaje para los padres: «Si no podéis convencer a vuestros hijos para que no salgan de noche, separaos de ellos», aconseja.

También está convencido de que en Madrid y Barcelona ya se produce una transmisión comunitaria intensa. La situación «ya es incontrolable». «Y los contagios –insiste– se están produciendo en ambientes nocturnos», insiste.

No son invulnerables

El virus puede no dar síntomas o incluso pasarse como. un simple catarro, pero la mortalidad también es muy alta, recuerda. «Hay muertos menores de 10 años y de entre 10 y 20. Por encima de los 20 la mortalidad es proporcional a la edad; para que os hagáis una idea, entre 50 y 60 años, la mortalidad de UCI mínima está en torno a un 30% y puede llegar hasta el 45%. Por encima de 80 años la mortalidad es superior al 50% y alcanza en algunos casos el 80%». Y más allá de la letalidad recuerda cómo el nuevo coronavirus deja en los enfermos una huella difícil de borrar en los pulmones, explica en el mensaje que se ha hecho viral en redes sociales.