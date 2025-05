Fernando Simón: «Si esto es una segunda ola, no lo parece»

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, descartó que España esté enfrentando una segunda ola. «Estamos notificando y detectando mucho más de lo que se detectaba previamente. La comparabilidad con los datos de hace 3 o 4 meses no es fácil ni directa. Por lo tanto, hablar de que estos brotes representan más que esos brotes no es sensato porque no hay evidencia de que representen otra cosa. Si pueden venir más olas más adelante no lo sé. Si esto es una segunda ola, desde luego no lo parece; no hay que empezar a usar nombres llamativos porque si bien es cierto que en la situación actual tenemos incidencias más altas, no es comparable a lo sucedido en marzo y abril », señaló.

Simón aclaró que «si la transmisión empieza a superar unos niveles que no permiten un control y ya no se pueden identificar los brotes empezaremos a tener que pensar en una posible segunda ola».

Respecto a la evolución de la epidemia en todo el país, el director del CCAES dijo que estamos en una fase en la que «hay un incremento de la incidencia asociado a brotes epidémicos concretos en gran parte de España con poblaciones relativamente bien identificadas pero sigue habiendo transmisión comunitaria que en algunos sitios ha excedido lo esperado, como puede ser en algunos puntos de Cataluña y Aragón», señaló Simón que aclaró que esto no queire decir que en otros puntos de España no la haya pero a un nivel mucho menor con una situación que a priori, es relativamente controlable », aseguró el experto.

España supera el millar de contagios por segundo día consecutivo. El número de casos diagnosticados en las últimas 24 horas asciende a 1.229, 76 más que el miércoles cuando se notificaron 1.153 contagios . Ayer se trató del primer día en que se superó el millar de contagios diarios desde el pasado 1 de mayo (1.175). El aumento de ayer fue mucho mayor que el de hoy jueves, ya que se notificaron 248 casos más respecto al martes.

Por otro lado, el médico dijo que la edad media de los casos ha bajado. La media durante el total de la epidemia es de 45 años en las mujeres y de 41 en el caso de los hombres, «cuando en marzo eran de 62 y 63 años, respectivamente», incidió el director del CCAES . Pero si los datos de las edades se restrigen solo a las últimas tres semanas la edad es aún más baja: entre 36 y 38 años. Simón dijo al respecto que «no quiere decir que no haya personas mayores que se infecten, pero son muchas menos y en menor grado».

El epidemiólogo informó de que hay 483 brotes activos que representan 5.700 casos , «pero el 75 por ciento de estos brotes tienen 10 o menos casos». Advirtió, en cualquier caso, de que «hay un 25 por ciento de brotes con un número importante de casos que son los que tienen un alto riesgo de generar transmisión comunitaria».

De los 483 brotes activos, el 34 por ciento se han producido en ámbitos familiares o locales de ocio . En concreto, se han registrado 90 brotes familiares, con 770 casos asociados, y 30 brotes relacionados con locales de ocio, los cuales llevan asociados unos 1.100 casos nuevos. «No es que supongan un problema de gran magnitud, pero los brotes que no son familiares son mucho más difíciles de rastrear y de identificar los contactos y la movilidad de de las personas, por lo que son mucho más complicados de controlar», aclaró.

Por otra parte, Simón ha comentado que entre el 23 y el 29 de julio se han identificado 142 casos de Covid importados procedentes de «todas partes del mundo». En total, desde el pasado 11 de mayo (cuando se modificó el sistema de vigilancia), se han identificado 773 casos importados.

Más asintomáticos que sintomáticos

En los últimos 7 días habían iniciado síntomas un total de 2.158 personas. «Sí que es verdad que los diagnosticados en los últimos 7 días, «son muchos más, 13.391, lo que refleja alto número de asintomáticos que se van detectando. Actualmente se están detectando por encima de un 60 por ciento de asintomáticos, lo que tiene dos explicaciones: todos los cribados que se hacen alrededor de los brotes y luego la detección de casos en sus fases iniciales, incluso antes de presentar síntomas, aunque algunos de ellos posteriormente puedan desarrollarlos». Simón dijo que esto favorece el control «porque los asintomáticos son mucho menos transmisores y porque al poder aislar a casos todavía asintomáticos se evita que entren en contacto con otras personas cuando tienen alta capacidad de transmisión que es sobre todo cuando inician los síntomas».

Respecto a los fallecidos con fecha de defunción en los últimos 7 días, se han detectado 10 personas: « Seguimos en la línea de estas últimas semanas, entre 5 y 10 fallecidos es lo que estamos viendo en los periodos de siete días»

«Tenemos gente joven ingresada en las UCI»

Además, se han ingresado en UCI 25 pacientes nuevos y en hospitales hay 438 personas . «Hasta la fecha no hay presión en el sistema hospitalario, lo que no quiere decir que en algún punto concreto como Aragón no pueda haber una mayor presión, aunque ahora mismo perfectamente controlable». Estos datos, dijo Simón se explican porque «la población que se está viendo afectada es mucho más joven y más sana que además se detectan mucho antes y, por lo tanto, se puede reducir el riesgo de desarrollo de cuadro graves, aunque no quiere decir que no los haya: Tenemos pacientes jóvenes con cuadros graves ingresados en las UCI», advirtió.

Tasa de letalidad

En este sentido, Simón dijo que la evolución de la mortalidad está asociada al tipo de personas que se infectan pero también a la capacidad de detección. « Si tenemos personas más jóvenes con un riesgo de fallecer mucho menor, obviamente la letalidad tiene que bajar ; pero si además somos capaces de detectar muchos más casos (durante el pico de la pandemia la capacidad de detección era menor) esto hace que la letalidad haya evolucionado».

Así, entre los meses de marzo y abril las letalidades oscilaban entre el 11 y el 15 por ciento de semana en semana, mientras que en las últimas cuatro semanas han estado por debajo del dos por ciento.Por otro lado, del 18 de junio al 1 de julio y del 2 de julio al 15 de julio, « la letalidad ha sido del 0,6 y del 0,4 respectivamente , lo que implica que aún teniendo un incremento en el número de casos está claro que los grupos son menos vulnerables, de mucho menor riesgo, pero también estamos detectando mucho más casos comparativamente a lo que detectábamos antes lo que, a su vez, hace más difícil comparar los datos actuales con los de semanas previas porque ahora detectamos alrededor del 60 por ciento de los casos y sabemos que en marzo y abril detectábamos algo menos del 10 por ciento de los casos», explicó el director del CCAES.

Quejas del Gobierno de Aragón por falta de homogeneidad en los datos

Respecto a las quejas del Gobierno de Aragón sobre que no hay homogeneidad en los datos entre comunidades, dijo que «la información la presentan las comunidades y, en principio, hay una gran calidad en el sistema de información, sí que es cierto que puede haber pequeñas variaciones que tendremos que ver cómo se gestionan pero sí que es verdad que en aquellos sitios donde hay brotes de cierta envergadura el esfuerzo diagnóstico es superior a otros lugares. Y eso pasa en Aragón, Cataluña, País Vasco, Navarra pero también en cualquier otro punto donde haya brotes. Lo cierto es que las comunidades están notificando con un nivel de calidad muy alto».

«Si el sector turístico se ha sentido ofendido les pido disculpas»

En cuando a las quejas del sector turístico por las declaraciones de Simón mostrándose de acuerdo con la cuarentena de 14 días impuesta por el Reino Unido a los viajeros procedentes de España, Simón dijo que si bien este sector «es importante para España y no he cansado de repetir que una parte importantísima de nuestra economía se basa en el turismo», a su juicio, «los riesgos se tienen que valorar de forma adecuada. No es que tengamos que evitar que vengan turistas pero eso no quiere decir que neguemos los riesgos que pueden estar asociados. En todo caso, si el sector turístico se ha siente ofendido, lo siento mucho, mis disculpas». Al conocerse sus declaraciones, Alex Fratini, miembro de la asociación de hostelería y restauración de Benidorm ABRECA, pidió al Gobierno la destitución «inmediata» del científico y dijo que «si fuese una persona sensata, Fermando Simón vendría de vacaciones a Benidorm y vería que es un destino seguro, en vez de irse a Portugal», informa Roberto Pérez.

Comité de expertos

En cuanto al comité de expertos, Simón dijo que «no había un comité de desescalada, para hacer los informes de las fases la responsabilidad era del Ministerio de Sanidad».