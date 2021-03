Los farmacéuticos aconsejan tomar alimentos con vitamina C, D y Zinc para un correcto funcionamiento del sistema inmunitario Las personas con niveles más bajos de vitamina D tienen peor pronóstico si enferman de Covid-19

Tener un buen funcionamiento del sistema inmunitario es un factor clave en la salud. Por ello, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, a través de la Vocalía Nacional de Alimentación, ha elaborado una guía sobre la inmunonutrición o ciencia que estudia la relación entre el estado nutricional de una persona con la respuesta inmunitaria.

El objetivo de esta iniciativa, tal y como explica Aquilino García, vocal nacional de Alimentación del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, es seguir ofreciendo consejos científicos rigurosos y basados en la evidencia, que contribuyan a divulgar de forma sencilla y visual conceptos útiles para la población relacionados con la alimentación. «La inmunonutrición nos muestra que para que el sistema inmunitario de nuestro cuerpo funcione correctamente es necesario contar con un aporte nutricional adecuado. Y se ha demostrado que existen nutrientes específicos, como son la vitamina C, la vitamina D y el Zinc, entre otros, que tienen un papel relevante», afirma Aquilino García.

Desde la Vocalía Nacional de Alimentación destacan que la vitamina C, además de en los cítricos, se puede encontrar en los pimientos rojos y verdes, en el kiwi, el brócoli, las fresas, el melón o los tomates, entre otros. Una vitamina C que es imprescindible en la fabricación de colágeno para que nuestras mucosas y piel ejerzan una correcta función de barrera. Una vitamina C que tiene función antioxidante, neutralizando radicales libres generados en la respuesta inflamatoria.

Respecto a la vitamina D, ésta se encuentra en alimentos como los pescados grasos (atún, trucha, salmón, caballa) y los aceites de hígado de pescado. También en hígado de ternera, queso y las yemas de huevo, además de hongos y setas. En el contexto del Covid-19 se están llevando a cabo estudios que tratan de demostrar el papel de esta vitamina, observándose que las personas con niveles más bajos de vitamina D tienen peor pronóstico y que los países con niveles medios más bajos de esta vitamina o menor exposición a la radiación solar UVB, han presentado mayor mortalidad por Covid-19.

Aproximadamente el 20% de la vitamina D se obtiene de los alimentos, el resto procede de la exposición a la radiación solar

En cuanto al Zinc, se trata del microelemento más comprometido con la inmunidad; puesto que si bajan sus niveles, baja el número de células mediadoras en las funciones inmunes. Las ostras constituyen la mejor fuente de Zinc, que también se encuentra en carnes rojas, carnes de ave, mariscos como el cangrejo y la langosta, en judías, frutos secos, cereales integrales y productos lácteos.

Además, para un correcto funcionamiento del sistema inmunitario, los farmacéuticos realizan recomiendan seguir una dieta mediterránea, dormir las horas necesarias, hacer ejercicio físico regularmente, revisar la cartilla vacunal y actualizarla para estar convenientemente cubiertos. También aconsejan reducir las situaciones de estrés, tomar el sol -aproximadamente el 20% de la vitamina D se obtiene de los alimentos-, abandonar el tabaco y evitar el consumo de alcohol u otras sustancias tóxicas.