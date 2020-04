«Ha faltado la previsión, los países que llegaron mejor preparados son los que están teniendo mejores resultados» Celso Arango es Presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP) y Director del Instituto de Salud Mental y Psiquiatría del Hospital General Universitario Gregorio Marañón

Celso Arango es Presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP) y Director del Instituto de Salud Mental y Psiquiatría del Hospital General Universitario Gregorio Marañón su opinión sobre la actual emergencia y su impacto psicológico resulta muy interesante.

Como médico estás viviendo esta terrible emergencia sanitaria, la sanidad española está muy considerada, pero no obstante la situación es dramática por la escasez de herramientas básicas de protección de los sanitarios, por la falta de test, por la gran cantidad de hospitalizados con Covid-19 que suman a los de otras patologías. Una situación que ha desbordado el sistema sanitario que resiste trabajando y arriesgando 24 horas al día Se habla mucho de prevención. En este caso no parece el mundo y en particular España no parece se haya preparado a tiempo. Cuánto la ciencia y la política van de la mano y cuánto no. ¿Qué no ha funcionado?

Los médicos y científicos estamos acostumbrado a medir lo que se hace en función a los resultados, en especial a los resultados comparativos con lo que se podría haber hecho o con lo que han hecho otros. Datos objetivos. Los políticos no, los políticos intentan buscar excusas que tapen sus errores y proyectan éstos en terceros. Lo estamos viendo todos los días en los países que peor han afrontado esta crisis, no es sólo en España.

Es evidente que ha faltado la previsión, los países que llegaron mejor preparados (mayor número de camas y médicos por habitante), los que tenían más provisión de medidas preventivas (EPIs, mascarillas, etc), los que tenían más test y capacidad de hacerlos, los que empezaron antes con el confinamiento son los que están teniendo mejores resultados (objetivos). Aquellos en los que el populismo se impuso a los datos y las decisiones técnicas (en muchos casos vestidos de científicos afines bien pagados) están teniendo los peores resultados (objetivos).

El que los sanitarios, que saben de primara mano lo que está pasando, oigan a los que están dirigiendo la estrategia decirle mentiras a la población como que las camas de UCI no han colapsado o que se hacen test a los sanitarios que trabajan con otro que da positivo demuestra que se piensa más en votos y en política que en soluciones y afrontar la realidad, El ver a pseudocientíficos hablar al dictado de los políticos en muy triste.

¿Puedes contar tu experiencia directa, la de tu Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital General Universitario Gregorio Marañón?

Mi hospital se ha transformado por completo. La dirección y profesionales del mismo han tenido la adaptabilidad y flexibilidad para multiplicar camas de UCI, plantas, puestos de tratamiento, etc de la noche a la mañana. La demanda excesiva de un agente etiológico desconocido para el que no tenemos ningún tratamiento ha hecho que se tengan que tomar decisiones que no habíamos conocido hasta ahora.

A los profesionales de la salud mental nos está tocando trabajar mucho. Con nuestros compañeros en primera línea de batalla que desde la extenuación se enfrentan al pulso del miedo (por el contagio suyo y de sus familiares) y de la culpa (por no poder hacer más, por no poder salvar a personas que en otras circunstancias se podrían haber salvado, por no poder tratar a las personas con el trato humano al que están acostumbrado y siempre habían dado hasta ahora). Necesitamos que ventilen esa culpa, que el estado de disociación que necesitan para trabajar en el que la acción (hacer, hacer, hacer para salvar el mayor número de vidas) no puede encontrarse con la parte emocional (la pena por lo que ven) les deje la menor huella de daño mental posible. Hacemos grupos donde pueden hablar de todo ello. Estamos viendo muchas crisis de angustia, mucho estrés postraumático, mucho insomnio y trastornos afectivos. Oigo muchas veces que los sanitarios se lo están dando todo porque tienen mucho riesgo de infectarse, lo cual es absolutamente cierto, pero rara vez oigo decir que se están dejando su salud mental por el camino.

Trabajamos también para lo que utilizamos nuevas tecnologías para que el asilamiento cause la menor de las mellas en pacientes y familiares. Mantenemos unidos a pacientes con sus familias, a madres con sus recién nacidos a través de tablets y vigila bebés. En muchos casos hemos conseguido este material gracias a donaciones de compañías como Orange o Carrefour. Tenemos también profesionales en casa que se sienten culpables de no poder estar ayudando a su compañeros, con los que tenemos que trabajar.

A los profesionales sanitarios les recomendamos que lean el documento de «Cuidando la salud mental del profesional sanitario» de la Sociedad Española de Psiquiatría.

¿Prevés que esta emergencia dure mucho tiempo?

Lamentablemente sí, por eso al personal sanitario le informamos siempre que esto es una carrera a largo plazo y que es fundamental el descanso, el parar, el racionarse para ser eficientes el mayor tiempo posible. Debemos preparamos para una sanidad post Covid-19 que no va a ser igual.

Siempre hablamos del impacto económico de esta horrible emergencia, pero te quiero preguntar cuál es y será el impacto psicológico de las familias que han sufrido pérdidas de familiares o amigos además sin poder cuidar de ellos y sin poder celebrar un funeral.

Trabajamos desde hace semanas el proceso de la muerte, especialmente doloroso en estas circunstancias. Los profesionales de nuestro Instituto de Psiquiatría y Salud Mental informan a familiares del fallecimiento inminente, organizan con un familiar la visita de despedida, comunicamos el fallecimiento, organizamos la visita de despedida y hacemos un seguimiento posterior para acompañar emocionalmente a los familiares para detectar síntomas tempranos de duelo complicado. Hay muchos factores por los que esperamos duelos complicados, la rapidez con las que suceden las muertes, la culpa por no poder estar con la persona que fallece, el no poder tocarla, abrazarla, besarla, el no ver el cadáver, el no poder hacer todos los rituales que nos ayudan a asimilar el fallecimiento (funeral, entierro despedida con familiares y amigos) etc nos hacen pensar que debemos realizar medidas preventivas para evitar la complicación de los duelos.

¿Existe un impacto psiquiátrico de esta situación en personas con trastornos en general y en las que están hospitalizadas?

Sí, en unos más que en otros. Está siendo muy difícil para personas a las que romper sus rutinas cotidianas es especialmente complicado. Personas con discapacidad intelectual, autismo, trastornos del neurodesarrollo, etc. Además si son menores de edad dejan de estar conectado con el sistema educativo. Con necesidades educativas especiales no es tan sencillo pasar a la educación virtual con nuevas tecnologías. También están sufriendo mucho personas con patologías como trastorno obsesivo compulsivo, víctimas de violencia de género, personas con trastorno mental grave que no están reviviendo su tratamiento intensivo, etc. Se habla mucho de las muertes por Covid-19, sospecho que el número de muertes indirectas debidas a esta crisis va a ser mucho mayor porque la urgencia nos obliga descuidar lo que hacíamos habitualmente. Me temo que los suicidios van a ser un aparte de ese incremento de mortalidad.

¿Y qué impacto físico y psicológico en general está teniendo y tendrán las personas por el confinamiento o las futuras restricciones sociales cuando pasaremos a la fase dos, es decir cuando saldremos del confinamiento?

Va a depender mucho de la vulnerabilidad de cada uno y de las circunstancias. No es lo mismo pasarlo sin problemas económicos, con especio y acompañado de familia que hacerlo solo o temiendo por el futuro económico en un piso de 50 metros cuadrados y sin conexión a internet.

Psicológicamente, ¿qué consejos puedes dar a las personas para salir lo mejor posible de esta emergencia nunca vivida?

En la Sociedad Española de Psiquiatría hemos publicado una normas para cuidar la salud mental durante el confinamiento. Recomiendo a todo el mundo que las lea.