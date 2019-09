Los expertos recomiendan meter una cuchara al momento de calentar el café en el microondas Los utensilios redondos metálicos actúan con un disipador de calor, evitando el sobrecalentamiento del líquido

¿Alguna vez te has preguntado que significa el símbolo de un vaso tachado y a su lado, un vaso con una cuchara sin tapar en tu microondas?, seguramente nunca nos hemos hecho esta pregunta porque desde siempre nos han enseñado que esta «prohibido» introducir utensilios metálicos dentro del microondas.

Pero este curioso símbolo nos indica una función bastante curiosa que puede resultar de gran interés. Grandes expertos como Rafael García Molina, comentó al diario El País, que «conviene poner una cuchara para evitar lo que se llama sobrecalentamiento, en el que el líquido ha superado la temperatura de ebullición en el microondas pero no ha llegado a hervir. Esto se produce cuando el líquido sobrepasa los 100 ºC, pero no se nota, porque no hay burbujas».

Muchas veces calentamos el café, leche, té, sopas o hasta incluso agua y no nos percatamos que el peligro reside en el instante que sacamos el táper, podemos provocar que rompa a hervir inesperadamente: causando una erupción de vapor con agua hirviendo que puede saltar directamente hacia la persona que está manejando el recipiente.

García Molina explica a el diario El País, «para que se produzca la ebullición, las burbujas de vapor que se forman en el líquido necesitan núcleos de condensación, algo dentro del recipiente en torno a lo que se agrupará el vapor que se ha generado. Las pequeñas cantidades de aire atrapadas en la superficie de la cuchara son las que, si se sobrecalienta el líquido, generarán burbujas ya dentro del microondas y entrará en ebullición dentro, salpicará en el interior o se saldrá de la taza, pero evitará el accidente».

Se recomienda que el material de la cuchara sea rugoso, puede ser de madera debido a que su superficie contendrá más aire. De no tener una al alcance se pueden usar las metálicas, siempre y cuando, al momento de introducirla dentro del microondas tenga al menos dos centímetros de separación con las paredes.

Cabe destacar, que el campo eléctrico que se forma en los utensilios metálicos de forma circular no estropean los microondas. En cambio, si lo hacemos con un tenedor o un cuchillo, si tendríamos un problema debido a que las puntas de los cubiertos atraen electricidad.