Las especies amenazadas en España se han duplicados en dos décadas Hay casi un millar en algún régimen de protección especial, con ejemplares como el urogallo cantábrico, el visón europeo o la cerceta pardilla en estado crítico

Son vigilados las 24 horas del día a la espera de que copulen. En plena época de cría del visón europeo, los esfuerzos se multiplican en los centros de reproducción nacionales. Su población es escasa y los ejemplares que nazcan son vitales. Porque este pequeño mustélido, tímido y solitario, está catalogado en España en peligro crítico de extinción desde septiembre del año pasado. Su probabilidad de desaparecer es del 100% en menos de una década por el avance del visón americano, más agresivo, más grande, y depredador de la especie europea.

Aunque en España el lince ibérico, el oso pardo o el águila imperial son algunas de las especies icónicas en peligro de extinción, hay casi dos centenares que comparten el mismo grado de amenaza. El visón europeo es uno de ellos, también el urogallo cantábrico o el desmán ibérico (un curioso topo de agua con trompa). El catálogo no para de ampliarse, y no solo en España, como atestiguó hace unos días el informe del Ipbes (la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas), que cifró en un millón las especies que se enfrentan a la extinción, algunas en apenas unas décadas.

El catálogo español de especies amenazadas incluye ya a 941 entre flora y fauna. De ellas, 192 están en peligro de extinción y otras 134 en estado vulnerable. Este mismo listado, en el año 2000, era la mitad de largo. Eran 546 las especies que estaban amenazadas, de las que 157 estaban en peligro de extinción y 17 en estado vulnerable.

A este incremento ha contribuido, en parte, el descubrimiento de nuevos ejemplares y el mayor conocimiento científico sobre ellos. Pasó con el hallazgo del drago de Gran Canaria, una especie endémica que al detectarse en noviembre del 99, pasó a engrosar en el 2000 el listado de especies en peligro. Pero no es el único factor.

«La lista de especies en peligro no para de crecer y en muchas no tenemos un plan de actuación serio», explica Fernando Valladares, doctor en Ciencias Biológicas e investigador del CSIC. El urogallo cantábrico, una subespecie imponente de ave (puede llegar a los 110 centímetros de envergadura) que despliega su cola en época de apareamiento, es ejemplo de ello. En 2010 se creó un programa, dotado con siete millones de euros, para intentar salvarlo de la extinción. Pero su situación ha empeorado hasta ser declarado en «estado crítico». El primer censo completo de la especie, terminado el pasado mes de enero, certificó que apenas quedan 292 ejemplares en un área de 350 km2 de la cordillera cantábrica.

Victorias pírricas

A otras especies emblemáticas les ha ido mejor. «El lince ibérico levanta cabeza y con el oso pardo no lo estamos haciendo mal. Pero no es para felicitarnos muchísimo. Se ha invertido mucho en ello y el cambio no es tan radical. Son batallas pírricas, con mucho esfuerzo», dice Valladares. Si en los peores momentos el número de linces ibéricos llegó a bajar del centenar, el año pasado se cerró con una población de unos 650 en libertad. El oso pardo, por su parte, hoy supera los tres centenares de ejemplares.

A los grandes predadores del mar no les va tan bien. A la ballena vasca se la ha dado por extinta en España, aunque aún se pueden ver ejemplares de forma esporádica en algunas zonas del Atlántico noroeste. Diferentes tipos de cachalotes, rorcuales, tiburones o delfines están casi en números rojos. «Lo que hay dentro del mar no lo tenemos tan presente, seguimos sin hacerles mucho caso», dice Valladares.

La foca monje del Mediterráneo, que era habitual en Baleares, sureste peninsular y Canarias, dejó de verse a mediados del siglo pasado por las capturas descontroladas y la pérdida de hábitat, quedando solo algunas colonias en Mauritania y Madeira (Portugal) o en el Mediterráneo occidental, donde vive refugiada en cuevas con playas de piedras y costas escarpadas de difícil acceso. El año pasado fue incluida en la lista de especies extintas en España, con el objetivo de reintroducirla. En ello están trabajando ahora en Fuerteventura.

Pero las aves son, junto a la flora, el grupo con más ejemplares en peligro. «Su mayor amenaza es la pérdida de hábitat y de su calidad», dice Juan Carlos Atienza, de la Sociedad Española de Ornitología SEO/Birdlife. El experto cita el urbanismo, la fragmentación del territorio por las infraestructuras o la agricultura intensiva como los principales problemas. Junto al quebrantahuesos, el milano real o el águila imperial, se encuentran en extinción la pardela balear o el avetoro común (una garza esquiva y discreta). Otras, como el gorrión común, están en declive, explica Atienza. «Hay 600.000 gorriones o golondrinas menos todos los años, una pérdida de patrimonio muy grande, pero no nos damos cuenta», lamenta.

Invasores

La principal amenaza para la flora y fauna española es el cambio de uso del suelo, pero la introducción de especies exóticas invasoras preocupa cada vez más. El cangrejo americano está diezmando las poblaciones autóctonas, igual que el visón americano sobre el europeo. «Estos mustélidos provienen de ejemplares escapados de granjas de peletería», explica Ana Heredia, del centro de cría del visón europeo de la Fundación Fieb. El problema es que los ejemplares invasores no solo consumen los recursos del patrio, sino que tienen peleas «y siempre gana el visón americano», dice Heredia. Ahora, tras el análisis de las grabaciones, en el centro de cría hay seis posibles hembras preñadas. Ejemplares que esperan, algún día, engrosen la población en libertad.