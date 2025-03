España se inhibe en lo que decida Bruselas y no suspende los vuelos con Reino Unido

España renuncia por el momento a actuar con el mismo criterio que las grandes potencias de la Unión Europea y decidió aye r no cancelar los vuelos con Reino Unido pese a la detección de la nueva cepa del coronavirus. El Gobierno anunció a última hora de la tarde que reforzará el control de las pruebas PCR a los viajeros procedentes del país pero no cerrará las fronteras por ahora.

El Gobierno de Pedro Sánchez había pedido este domingo a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que dieran «una respuesta comunitaria» para impedir los vuelos desde Reino Unido. Lo hacía después de que Bélgica, Países Bajos e Italia decidiesen anticiparse y cortar sus conexiones aéreas con Reino Unido. Durante la tarde se produjeron reuniones de alto nivel a instancias del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Pero en el intervalo de tiempo transcurrido entre la petición de España y esa posición común que no llegaba, otros países se blindaban y cerraban también sus fronteras con Berlín.

Alemania urge respuestas

Poco después, el mecanismo de Respuesta Política Integrada a las Crisis (IPCR) del Consejo de la UE fue convocado por la presidencia alemana para intentar coordinar una respuesta a la situación de emergencia planteada por la aparición de esta variante del virus.

Aunque tradicionalmente en estas fechas ya se han desactivado todos los calendarios de trabajo en la UE y la presidencia de turno ya se había despedido formalmente, Sebastián Fischer, portavoz alemán, publicó ayer un mensaje en las redes sociales en el que anunciaba: «La presidencia alemana ha invitado a los estados miembros de la UE a una reunión urgente del mecanismo de crisis de la IPCR mañana por la mañana a las 11.00 horas», con la emergencia surgida en el Reino Unido como único tema. El presidente francés, Emmanuel Macron, que se encuentra infectado por coronavirus y aislado, la canciller alemana, Angela Merkel, la presidenta de la Comisión y el del Consejo Europeo hablaron por teléfono ayer para evaluar la situación.

España defenderá en esta reunión «la necesidad de adoptar medidas coordinadas sobre los vuelos procedentes del Reino Unido». El Gobierno mantendrá su postura de que cualquier decisión en este sentido debe ser común y evitar la unilateralidad, informan fuentes gubernamentales.

Estrategia común

La petición de forjar una estrategia conjunta, según informó La Moncloa, se produjo tras conocer el anuncio de varios países de suspender sus vuelos con Reino Unido, empezando por Bélgica, Holanda, Italia, Alemania, Austria o Francia. Que este último decidiera cancelar los viajes a Londres implica la suspensión del tráfico a través del Eurotúnel, que se ordenó desde anoche. Los trenes en dirección a Bruselas y Ámsterdam ya se habían anulado previamente.

Además, anoche se decidió también el cierre de la terminal de transbordadores de Dover , en el sureste de Inglaterra. «Se pide tanto a los camiones como a los pasajeros clientes que no viajen al puerto. Entendemos que las restricciones permanecerán en vigor durante 48 horas desde esta medianoche», señaló el puerto de Dover en un comunicado. No obstante, los camiones procedentes de Francia hacia el Reino Unido sí estarán autorizados a entrar, pero no se descarta que algunos conductores no quieran cruzar por temor a no poder después salir de territorio británico, según los medios locales.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió a los europeos que «refuercen sus controles» por la nueva variante del coronavirus que circula en Reino Unido a la espera de poder recabar más información sobre la mutación y transmitírsela. Según la OMS, fuera de Gran Bretaña ya se han identificado algunos casos, nueve en Dinamarca, uno en Holanda y otro en Italia (que confirmó ayer el ministro de Salud).