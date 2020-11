Echan del piso a una estudiante de enfermería por dar positivo: «No tengo la necesidad de convivir con un Covid, para eso tienes tu casa» Elena Cañizares cuenta en un hilo de Twitter que las jóvenes llegaron a sugerirle que se fuera a su casa con sus padres, de más de 60 años y con patologías previas, lo que les hace muy vulnerables ante el coronavirus

S.S. Madrid Actualizado: 23/11/2020 12:26h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Partiendo del nombre del grupo de Whatsapp «Chuminos compañeros» parecía que reinaba el buen rollo en el piso que Elena Cañizares compartía con tres estudiantes más. Todo era así hasta que dio positivo en Covid-19 y se lo comunicó. Fue entonces cuando sus excompañeras le espetaron y exigieron que se fuera a su casa.

«No tengo la necesidad de estar conviviendo con un Covid, para eso tienes tu casa», le dijo «Rocío Piso» en un audio de la aplicación de mensajería. Elena, que vivía en ese piso compartido mientras estudia enfermería, había dado positivo horas antes de la discusión, ya que le habían hecho un test porque iba a empezar sus prácticas.

Las estudiantes llegan incluso a sugerir a Elena que incumpla la ley y se vaya a su casa familiar para pasar la cuarentena. «Tienes coche, te coges tus cosas y te vas a tu casa no propagas nada, infectas lo mismo que si te quedas en el piso e infectas todo el piso», le dijeron.

Contexto: ayer me hice la PCR porque estoy estudiante de enfermería y tengo q hacer prácticas. Llevo 15 días relacionándome con mis tres compañeras de piso y mi novio solamente. Me ha pillado en el piso de Ciu donde vivo el 90% de mi tiempo, mis compañeras... — Elena Cañizares Aparicio (@elenacanizares_) November 22, 2020

Elena cuenta toda la historia en un hilo de Twitter que se ha hecho viral en apenas 24 horas y también señala una de las razones por las que no quiere pasar la cuarentena con sus padres: tienen más de 60 años, «uno infartado y otra con hipertensión», explica.

Ante los motivos que presenta la estudiante de enfermería, «Rocío Piso» le dice: «El piso es nuestro también. Tu casa es tuya. Eres su hija. Su responsabilidad. No la nuestra». Además, las compañeras tachan a Elena de egoísta y le acusan de no ponerse en su lugar.

La conversación no llega a buen puerto y Elena decide salirse del grupo y bloquear a sus compañeras por Whatsapp. Asimismo, subió la conversación a Twitter para compartir su situación, tras lo que una de las estudiantes le amenaza: «He estado hablando con mi padre, que sabes que es abogado, y si no lo eliminas, me ha dicho que por él te denunciamos. Es una amenaza en realidad, es que me parece una falta de respeto... La ley de protección de datos está ahí, tía».

Finalmente, la joven explica en la red social que sus compañeras le han «echado del piso».

Me llaman un domingo por la mañana, soy positiva de covid, llevo 15 días sin estar con nadie más que mis compas de piso y mi novio, me voy a perder las prácticas, un examen, (mi novio tb)y mis compañeras me han echado del piso 🤞🏼🥰🤘🏼 — Elena Cañizares Aparicio (@elenacanizares_) November 22, 2020

Apoyo en Twitter

La historia de Elena ya la han compartido millones de personas en Twitter y es «Trending Topic» con más de 180 mil tuits. Con su viralización, en la red social reina la unanimidad sobre la irresponsabilidad de sus excompañeras de piso. Además, muchos usuarios le están mostrando su apoyo y están tirando de humor para capear la situación.

Elena, lo tuyo se cura.

Lo de ellas creo que no.

Ánimo https://t.co/vc67GsZ7kU — Abel Arana (@AbelArana) November 22, 2020

las compañeras a elena cañizares: pic.twitter.com/mCF4WteyO2 — peri keating (@T5Comento) November 22, 2020

Las compañeras de piso de Elena Cañizares al enterarse de que ha dado positivo. pic.twitter.com/WOSPgVqzxj — 👽 LaLa 👽 (@LalaChus3) November 22, 2020