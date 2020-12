Despiden a un sanitario de EE.UU. por dañar intencionadamente más de 500 dosis de vacuna

Aurora Health Care, una organización que gestiona 15 hospitales y más de 150 clínicas en todo el este de Wisconsin y el norte de Illinois, ha despedido a un empleado del hospital de Grafton (Wisconsin. EE.UU.) después de que este retirara de la nevera, de forma intencionada, varios viales de la vacuna de Moderna contra la Covid-19 a principios de esta semana.

El incidente, según medios locales, derivó en la pérdida de 57 viales de la vacuna, lo que representa más de 500 dosis. Cabe recordar que, para su correcto funcionamiento y efectividad, las vacunas deben conservarse a temperaturas bajas. En el caso de la de Moderna, a unos -20 grados.

En un comunicado, Aurora Health Care ha señalado que «el individuo en cuestión reconoció que, intencionadamente, sacó la vacuna de la cadena de frío», si bien no ha precisado la motivación del sanitario.

BREAKING: Advocate Aurora now says an employee at its Grafton hospital intentionally removed the Moderna COVID-19 vaccine from a refrigerator resulting in nearly 500 doses having to be thrown away pic.twitter.com/yjhCOM64Ge