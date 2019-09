La DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) ha inundado 5.500 hectáreas tras su paso por la península, lo que equivale a unos 5.500 campos de fútbol. Son los datos que ha facilitado Copérnico, un satélite que provee de información en emergencias ante desastres como los que afectan ahora al sureste español.

En total 5.929 personas están directamente afectadas. No obstante, el número de damnificados se eleva a 833.680 si se cuenta con la población que vive en el área afectada, según las cuentas de los expertos que hay detrás de la información que llega del satélite.

Su tecnología también permite concretar las instalaciones que están dañadas. El mapa muestra la situación del pasado sábado 14 de septiembre a las 17:52 horas. Entonces, 700 metros de carretera nacional estaban afectados, 7,8 kilómetros de carreteras secundarias eran intransitables y 17,2 kilómetros de calzadas locales estaban inundadas. Además, 172 kilómetros de caminos quedaron anegados tras el paso de la DANA.

#DANA#floods

After another night at work, at 05h15 this morning our #RapidMappingTeam released its delineation map for the Area of Interest of Rio Segura downstream of Murcia

It shows 5,500 ha still flooded yesterday at 17h52 (time of acquisition of the Cosmo-SkyMed radar image) pic.twitter.com/5yuk2ZucAV