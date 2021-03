L. C.

Cuándo te pondrán la vacuna del coronavirus según tu edad Consulta la previsión del mes de la primera dosis de tu grupo si continúa el ritmo actual de vacunación

Luis Cano SEGUIR Actualizado: 05/03/2021 10:57h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El ritmo de vacunación inicial contra el coronavirus es más lento del esperado. El irregular suministro de vacunas, menor del acordado, complica la elaboración de la estrategia. Las fechas se retrasan y el cumplimiento de los objetivos se aleja.

El Gobierno español, a pesar del retraso inicial, mantiene el plan de vacunar al 70% de la población, 33 millones de personas, al final del verano. Al ritmo actual, sin embargo, según los cálculos a partir de las dosis recibidas en la última entrega (1.075.110 el 3 de marzo), en esa fecha solo habrán recibido las dos dosis 15 millones de españoles. La inmunidad contra el Covid, con este ritmo, no se lograría hasta julio de 2022.

Ya han recibido la primera dosis

Los primeros grupos establecidos en la estrategia nacional de vacunación ya han recibido la primera dosis y la mayoría también la segunda. En enero comenzó con los residentes y personal de centros de mayores (grupo 1) y sanitarios y sociosanitarios de primera línea (grupo 2). Según los únicos datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, el 85,1% de los residentes en centros de mayores han recibido ya las dos dosis.

En febrero, se comenzó a administrar dosis a otro personal sanitario y sociosanitario (grupo 3) y grandes dependientes (grupo 4).

Mayores de 80 años

Grupo 5.1

La vacunación a los mayores de 80 años comenzó a mediados de febrero en Andalucía, después, el resto de comunidades autónomas; las últimas, la primera semana de marzo. Son 2,8 millones de personas, de las que hay que descontar las institucionalizadas en residencias, ya vacunadas. El objetivo del de la Unión Europea es vacunar al 80% en marzo; pero Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, pide «flexibilidad» y alarga el plazo hasta principios de abril.

Personas entre 70 y 79 años

Grupo 5.2

El siguiente grupo es la población entre 70 y 79 años, cuatro millones de personas. Deben esperar a la vacunación de los mayores de 80 años. Algunas comunidades podrán comenzar a administrar las primeras dosis a finales del mes de marzo de 2021. Sin embargo, al ritmo actual, a mediados de mayo se seguirá administrando la primera vacuna a parte de la población de esta franja de edad.

Personas entre 60 y 69 años

Grupo 5.3

El reto de vacunar a la población entre 60 y 69 años es aún mayor, 5,5 millones de personas. Su turno comienza después de la franja de 70 a 79 años. Al ritmo actual, las primeras dosis se administrarán en mayo de 2021, aunque en agosto todavía una parte recibirá la inyección por primera vez. Según Pedro Sánchez, sin embargo, estarán vacunados todos antes del verano, puesto que prevé que 20 millones de españoles habrán recibido la pauta completa en junio.

Profesiones esenciales

Grupo 6

Miembros de los Cuerpos de Seguridad (Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Autonómica y Policías Locales) y de las Fuerzas Armadas; Personal de Emergencias (Bomberos y otros); docentes y personal de educación infantil y necesidades educativas especiales y de primaria y secundaria. Desde febrero de 2021 se comenzó a vacunar al personal de profesiones esenciales menor de 55 años con la vacuna de AstraZeneca, una vez descartada para los mayores por eficacia no demostrada en ellos. Según datos del INE, estas profesiones agrupan en torno a 1,5 millones de personas en España.

Menores de 60 años con riesgo alto

Grupo 7

El Ministerio de Sanidad todavía no ha definido qué enfermedades tendrán prioridad, aunque es probable que se trate de patologías donde el Covid sea un riesgo alto añadido, como enfermedades respiratorias, cardiopatías o diabetes. Se desconoce, por tanto, el número de personas afectadas, aunque una gran parte ya estará cubierta para entonces por ser mayor de 60 años. Su vacunación, si continúa el ritmo actual, sería a partir de agosto de 2021.

Personas entre 56 y 59 años

Grupo 8

Las población entre 56 y 59 años, dos millones y medio de personas, tendrán que esperar hasta agosto de 2021 para comenzar a recibir la primera dosis. Algunos no la recibirán hasta octubre, si continúa el ritmo actual. Sin embargo, el Gobierno calcula que entonces ya se habrá alcanzado la inmunidad en España, el 70% de la población con la vacuna completa.

Personas entre 45 y 55 años

Grupo 9

Las personas entre 45 y 55 comenzarán a recibir la vacuna de AstraZeneca después del personal de profesiones esenciales. Las primeras dosis, por tanto, podrían comenzar a administrarse en abril 2021, siempre y cuando se mantenga la decisión de no inyectarla a mayores de 55 años. Son 8,3 millones de personas, la franja de edad más amplia. Las personas de este tramo que no reciban la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford tendrán que esperar a la vacunación de los mayores de 55. No recibirán la primera dosis hasta octubre de 2021, si continúa el ritmo actual.

Personas entre 35 y 44 años

¿Grupo 10?

Los grupos para la población menor de 45 años todavía no están definidos en la estrategia nacional de vacunación. En caso de mantener el orden actual, descendente de diez en diez años, los siguientes serían las personas de entre 35 y 44 años. Son 5,3 millones de personas. Las primeras vacunas no empezarían a administrarse a este hipotético grupo 10 hasta enero de 2022, si continúa el ritmo actual.

Personas entre 25 y 34 años

¿Grupo 11?

Un hipotético grupo 11 podría abarcar a las personas entre 25 y 34 años, siguiendo la lógica de las franjas de edad anteriores. En total, 5,3 millones de jóvenes todavía sin incluir en la estrategia nacional de vacunación. Siguiendo el orden anterior, al ritmo actual, las primeras dosis comenzarán a administrarse en mayo de 2022.

Personas entre 16 y 24 años

¿Grupo 12?

Las primeras dosis a la población entre 16 y 24 años, todavía sin incluir en ningún grupo, deberán esperar hasta julio de 2022, si continúa el orden descendente de tramos de edad y se mantiene el ritmo actual de vacunación. Son 4,3 millones de personas.

Menores de 16 años

¿Grupo 13?

Los menores de 16 años, de momento, no recibirán ninguna vacuna, puesto que los fármacos del catálogo actual no han realizado estudios en esa franja de edad. No obstante, si los avances lo permiten entonces, y se mantiene el orden de edad descendente en los grupos, comenzará a administrarse a partir de septiembre de 2022, si continúa el ritmo actual. Son 7,3 millones de niños y adolescentes. La vacunación de toda la población terminará con ellos en enero de 2023.