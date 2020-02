Coronavirus: Dos casos en Madrid y otro en Cataluña suben la cifra a quince | Últimas noticias en directo

Actualizar

16:11La OMS está «muy preocupada» por la situación de la epidemia La Organización Mundial de la Salud (OMS) manifestó hoy su preocupación por el aumento continuo de infecciones por el nuevo coronavirus Covid-19 en todo el mundo. Sin embargo, «tomando las acciones necesarias la epidemia puede aún contenerse», afirmó su director general, Tedros Adhanamon Gebreyesus. Léelo aquí.

16:11primer caso de coronavirus en Estonia El ministro de Sanidad estonio, Tanel Kiiik, anunció este jueves el primer caso confirmado de coronavirus en su país, un iraní que llegó a Estonia procedente de Riga (Letonia) en un autobús cuyos otros pasajeros han sido identificados.

14.55Grecia cancela su carnaval por el coronavirus El Gobierno griego canceló este jueves las celebraciones del carnaval en todo el país, incluido el famoso de Patras, tras aumentar de uno a tres los casos de coronavirus confirmados. Se trata de la primera cancelación de actos públicos en Grecia en el marco del protocolo de emergencia aprobado a comienzos de esta semana. Si bien hay carnavales en todo el país, el de Patras es el más grande y antiguo de Grecia. Con 190 años de antigüedad, es además uno de los mayores de Europa.

14.49Gabinete de crisis Alemania establece un gabinete de crisis para gestionar el coronavirus. Léelo aquí.

14.12Los hoteles de Tenerife reciben cancelaciones Los hoteles tinerfeños han empezado a recibir cancelaciones y aplazamientos de reservas como consecuencia de la epidemia del coronavirus, que ha llevado a las autoridades sanitarias a mantener aislados durante catorce días a los huéspedes de un establecimiento del sur de la isla. Por el momento se están produciendo algunas cancelaciones, pero sobre todo aplazamientos de estancias que estaban reservadas para marzo, a la espera de cómo evolucionan los acontecimientos, según dijeron a Efe fuentes de la patronal hotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Ashotel.

14.07Cerrar las fronteras no es «eficaz» La Comisión Europea considera que el cierre de fronteras dentro de la UE no es una medida «eficaz» para prevenir el coronavirus y en cambio recomienda que se proceda a las medidas de aislamiento con las personas que presenten síntomas de padecer la enfermedad. Según explican fuentes europeas, el control en frontera y el posible rechazo de personas que presenten síntomas no significa que el país en cuestión se proteja de sufrir casos de coronavirus, ya que éste «no se frena en la frontera». Informa Europa Press.

14.05Las agencias no ven incidencia en las reservas a Italia para Semana Santa El presidente de la patronal española de las agencias de viajes, Acave, Martí Sarrate, ha dicho hoy que no se están registrando variaciones respecto a otros años en las reservas de Semana Santa para Italia y ha lanzado un mensaje de tranquilidad afirmando que «se puede visitar el país perfectamente». En declaraciones a Efe, Sarrate ha pedido a los viajeros que «no confundan sitios» y que tengan en cuenta que los casos de coronavirus se han registrado en Italia en zonas muy localizadas y que no coinciden con los destinos más populares para los turistas, como Roma, Florencia o Sicilia.

13.58Italia registra 128 nuevos casos y eleva el balance del coronavirus a catorce muertos y 528 contagiados El brote del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado un balance de catorce muertos y 528 personas contagiadas en Italia, según ha informado el comisionado extraordinario para la emergencia del coronavirus, Angelo Borrelli. El nuevo balance supone un aumento de dos víctimas mortales y de 128 casos frente a la cifra anterior. «Estamos esperando los resultados de los análisis del Instituto Superior de Sanidad para hacerlo oficial», ha dicho Borrelli, en referencia al último balance del coronavirus en Italia.

13.40Toyota España decide no viajar al Salón de Ginebra por la recomendación de su matriz por el coronavirus La filial española del fabricante japonés de automóviles Toyota, Toyota España, ha decidido no asistir a la próxima edición del Salón Internacional del Automóvil de Ginebra ante la recomendación de la sede europea de la compañía de no viajar ante el brote de coronavirus. Fuentes de Toyota España explicaron a Europa Press que la filial española ha tomado la decisión de no acudir a la feria suiza, después de que Toyota Motor Europe, con sede en Bruselas, aconsejara a sus empleados que limitaran sus viajes.

13.13Reino Unido ya confirma quince casos El balance en Reino Unido del brote del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan se ha elevado a quince casos positivos tras confirmarse dos nuevos contagios en Inglaterra, según ha informado el Departamento de Sanidad británico. Según informa el diario británico «The Guardian», los dos últimos casos corresponden a pacientes que se habrían contagiado en Italia y en la isla española de Tenerife. Los dos pacientes han sido trasladados a sendos hospitales de Liverpool y Londres.

13.08Portugal recomienda a empresas evitar reuniones y apretones de manos La Dirección General de Sanidad (DGS) de Portugal recomendó hoy a las empresas que eviten celebrar reuniones presenciales y los apretones de manos, que promuevan el teletrabajo y que dispongan de áreas de aislamiento donde los trabajadores con síntomas de coronavirus puedan esperar antes de ser evaluados.

13.03El coronavirus en Valencia Los expertos en coronavirus: «No hay fundamentos científicos para suspender las Fallas 2020». Léelo aquí.

13.01Mueren en Italia otras dos personas Otras dos personas han muerto en Italia por el coronavirus.

12.57El Bundesbank pide a los periodistas que no acudan a la rueda de prensa El Bundesbank, el banco central de Alemania, ha pedido a los periodistas que hayan estado en las dos últimas semanas en zonas donde se han detectado infectados por el coronavirus que no vayan mañana viernes a la rueda de prensa donde presentarán sus resultados y que la sigan por internet.

12.51Tercer caso en Cataluña El departamento de Salud ha informado este jueves que una joven de 22 años de Tenerife ha dado positivo en el test por infección COVID-19 y permanece ingresada y aislada en el Hospital Clínic de Barcelona, centro de referéncia para los adultos que han contraído la enfermedad. Léelo aquí.

12.48Tercer caso de coronavirus en Cataluña Tercer caso de coronavirus en Cataluña, de manera que el número total en España asciende a quince.

12.46El Hospital Infanta Leonor refuerza el control tras el robo de mascarillas El Hospital Infanta Leonor ha reforzado el control de sus mascarillas tras un presunto robo y ha tomado medidas para mejorar la «utilización racional» de las mismas, aunque recalca que no hay desabastecimiento y que la asistencia está garantizada. Informa Efe.

12.44Un grupo de pasajeros con destino Milán: «Una neumonía mata más» Pasajeros del aeropuerto de Bilbao con destino Milán han querido restar importancia a la crisis del coronavirus que se vive en la ciudad de destino al afirmar que viajan sin miedo y que «una neumonía mata a más gente». Informa Efe.

12.37Las mascarillas se agotan en las farmacias donde la demanda sube un 8.000% La demanda de mascarillas por el coronavirus ha aumentado un 8.000 por ciento en las farmacias españolas, donde este producto esta agotado, según el presidente de la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar), Eladio González Miñor, que ha advertido de que la alarma es infundada. El presidente de Fedifar ha confirmado a Efe que en las farmacias no hay ni mascarillas ni geles desinfectantes y ha advertido que algunos productos que se venden por internet, donde los precios se han disparado, no son fiables y pueden ser negativos para la salud.

12.27Los otros dos, estables En cuanto a los dos casos que de Madrid que ya se conocían, ha explicado Yolanda Fuentes, se encuentran estables, con sintomatología leve, en el Hospital Carlos III.

12.26Un paciente de 77 años en la UCI Yolanda Fuentes, directora general de Salud Pública de Madrid, ha explicado que los dos pacientes se encuentran en el Hospital de Torrejón. Se trataba de dos personas que tenían una neumonía grave y cuyo origen se desconocía. Uno de ellos tiene 77 años y se encuentra en una situación grave en la UCI, el otro de 50 años está estable y en planta.

12.21Comparece la directora general de Salud Pública de Madrid «Los dos pacientes a nivel intrahospitalario no han tenido relación», asegura. «Por el tiempo que llevan ingresados es probable que no tenan relación externa», asegura.

12.19Rueda de prensa de Fernando Simón Sobre la estacionalidad, dice Simón, «son hipótesis», aunque cree que podría tener cierta estacionalidad, por lo que a la llegada de la primavera y verano se podría ir conteniendo.

12.17Rueda de prensa de Fernando Simón Dice Simón que, en caso de que no se pueda identificar el origen de varios casos, habrá que plantearse cambiar de escenario para pasar a uno de mayores actuaciones. «A medida que tengamos casos para los que no dientificamos el origen estamos más cerca de la posibilidad de un nuevo escenario».

12.14Cinco españoles repatriados Fernando Simón asegura que se está repatriando ahora a cinco españoles de la provincia de Hubei, que todavía está en cuarentena, por lo que hay que aplicar las mismas medidas que a las otras personas que fueron repatriadas.

12.11Escenario de contención Actualmente, dice Simón, estamos en un «escenario de contención»: «No es una entrada masiva de casos importados que pudiera implicar una transmisión amplia en nuestro país». «Puede ser que no pasemos nucna de este nivel o que en unas horas nos veamos obligados a pasar», dice, aunque insiste en que se va a hacer «un esfuerzo para no llegar tarde en ningún caso».

12.05Rueda de prensa de Fernando Simón Simón considera que «no podemos basar nuestras esperanzas» en tratamientos experimentales. «Es posible que algún caso fallezca en nuestro país, entraría dentro de lo esperable», dice el director del Centro de Alertas y Emergencias sanitarias.

12.02Rueda de prensa de Fernando Simón El paciente de Sevilla, dice Simón, inició síntomas el día 13, fue hospitalizado el día 20 y aislado el día 24. «No se han identificado más casos en la comunidad aparte de este, lo que no quiere decir que no los haya».

12.00Rueda de prensa de Fernando Simón «Los plazos son difíciles de considerar. Una cosa es cuando una persona inicia síntomas y otra cuando entra en contacto con el sistema sanitario», dice Simón.

12:06Los casos de Madrid «Ahora mismo se están investigando sus posibles enlaces con posibles casos de fuera de España», remarca Fernando Simón, aunque reconoce que «en principio los datos que tenemos es que no han viajado».

11.55Rueda de prensa de Fernando Simón «No se está detectando transmisión comunitaria todavía, lo que no quiere decir que no puede existir», afirma Simón.

11.52Dos nuevos casos en Madrid El director del Centro de Alertas y Emergencias sanitarias habla de dos nuevos casos en la Comunidad de Madrid, de los que aún no se conoce su vinculación con Italia. «Ahora mismo tenemos que ir con mucho cuidado y evaluar cómo evoluciona la situación», dice.

11.51Rueda de prensa de Fernando Simón Habla Simón ahora de los once casos que se han detectado en Italia y de los casos que aún no se ha establecido la relación con el país. Habrá que valorar las implicaciones que pueda tener el caso, dice, refiriéndose al paciente de Sevilla.

11.48Rueda de prensa de Fernando Simón Se refiere ahora Simón al brote de Italia, que «sigue evolucionando rápido». «El país no es el problema. Estamos hablando de cuatro regiones concretas», dice el director del Centro de Alertas y Emergencias sanitarias. «Es cierto que en algunas otras provincias que se están detectando otros casos en el futuro podrían incluirse».

11.46Rueda de prensa de Fernando Simón El director del Centro de Alertas y Emergencias sanitarias, Fernando Simón, comparece ahora para explicar las novedades sobre el coronavirus. Habla de un «brote importante» en Corea del Sur, así como del brote en Irán, «donde suben constantemente».

11.42Los médicos madrileños aseguran estar preparados para hacer frente al coronavirus El Colegio de Médicos de Madrid lanzó este jueves un mensaje de calma tras los dos casos de coronavirus detectados en la región. Recordó que «la sanidad madrileña está preparada para hacer frente a este tipo de situaciones», que la letalidad del virus es «muy baja» y que «se han tomado todas las medidas de preventivas necesarias».

11.41Italia cambia para evitar el pánico Italia cambia para evitar el pánico: Milán urge a reabrir el Duomo, museos, cines y teatros. Léelo aquí.

11.31Investigan un viaje a Málaga del contagiado en Sevilla El sevillano con coronavirus: investigan un viaje de trabajo a Málaga y la visita a un tablao flamenco. Léelo aquí.

11.17La UE asumirá el coste de regreso de los Erasmus que quieran volver a España La Unión Europea, a través del Gobierno de España, asumirá el coste de regreso de los estudiantes Erasmus en Italia que quieran volver a España debido a la crisis sanitaria causada por el coronavirus y que ha afectado a varias zonas del norte del país. El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Miguel Ángel Collado, ha explicado a los medios de comunicación que las universidades pidieron a las instituciones que se hicieran cargo de este coste ya que los estudiantes que quieran volver «no estarían cumpliendo toda su estancia».

11.13Japón cerrará todos sus centros escolares hasta fin de marzo por el coronavirus El Gobierno de Japón recomendó hoy el cierre temporal de todos los centros de enseñanza primaria y secundaria del país durante prácticamente todo el mes de marzo, para tratar de contener el brote del nuevo coronavirus. El primer ministro nipón, Shinzo Abe, anunció esta medida durante una reunión convocada este jueves con su Gabinete para tratar la situación del COVID-19, que ya ha dejado más de 190 contagios en el país aparte de los 705 pasajeros del crucero Diamond Princess infectados.

11.03Illa afirma que se está investigando cómo se contagió el paciente de Sevilla El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha afirmado que se está «haciendo un esfuerzo importante» para averiguar cómo se contagió el que sería el primer caso local de coronavirus en España, un paciente de Sevilla que no viajó a zonas de riesgo como China o Italia y no estuvo en contacto con ninguna otra persona enferma. En este sentido, ha recordado que los 10 casos anteriores eran «importados», por lo que, en el caso de Sevilla, hay que «hacer un análisis del grupo de contactos de esta persona y tomar medidas acorde a los resultados, que ya están haciendo las autoridades andaluzas», ha explicado en una entrevista a RNE recogida por Europa Press.

10.54Trump insiste en que el riesgo en Estados Unidos es «muy bajo» El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido este miércoles en que el riesgo de coronavirus en el país norteamericano es «muy bajo» y ha anunciado que ha colocado al vicepresidente, Mike Pence, al frente de la gestión para abordar el brote. «Hay un nivel muy bajo, y así lo vamos a mantener», ha indicado Trump en una rueda de prensa desde la Casa Blanca recogida por Europa Press.

10.50El duodécimo caso es un periodista que viajó a Milán para cubrir el fútbol El duodécimo caso positivo de coronavirus es un periodista de 44 años que viajó a Milán para cubrir el partido del Valencia CF disputado el pasado 19 de febrero. Léelo aquí.

10.28Los mercados vuelven a caer y borran las ganancias de ayer La Bolsa española se deja el 1,84% una hora después de la apertura afectada, de nuevo, por el miedo a la expansión del coronavirus a nivel global y sus consecuencias económicas, y ello en medio de una nueva avalancha de presentación de resultados en España.

10.25Arabia Saudí suspende las peregrinaciones menores a la Meca y restringe los visados por el coronavirus El Ministerio de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí ha comunicado que prohíbe temporalmente la entrada en el país de las personas que tuvieran previsto acceder para realizar la Umrah, la peregrinación menor a la Meca que se puede hacer en cualquier periodo del año, al tiempo que rechazará el acceso de ciudadanos llegados de países en riesgo por el brote originado en la ciudad china de Wuhan. En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores saudí ha explicado que ha decidido adoptar estas medidas como forma de precaución ante la expansión del nuevo brote de coronavirus y para impedir que se propague por el territorio saudí.

10.20Las mascarillas no son necesarias El Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), cuya responsable es la doctora Maite Jorge Bravo, recuerda que, «en la situación actual de nuestro país con respecto al coronavirus, no es necesario el uso generalizado de mascarillas por los ciudadanos». Informa Servimedia.

10.13Un estudiante navarro, ingresado en observación en Italia Un estudiante navarro, perteneciente a un grupo de 129 que se encuentran de viaje por Italia, está ingresado en observación en un hospital de Roma a la espera de los resultados del análisis que le han hecho para confirmar o descartar si sufre una infección por coronavirus. Así lo ha señalado el Gobierno de Navarra, cuyos departamentos de Educación y Salud han asesorado a los familiares de estos alumnos de un instituto de Pamplona que en los últimos días han pasado por varias de las zonas de riesgo del norte de Italia.

10.10Almeida recuerda que Madrid tiene «extraordinarios profesionales sanitarios» que han demostrado su valía El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha enviado este jueves un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía de la capital sobre el coronavirus y ha recordado que Madrid cuenta con «extraordinarios profesionales de la sanidad».

10.05Anulan un importante salón de relojería previsto en Ginebra por coronavirus La edición 2020 del salón de la relojería Watches & Wonders, que debía realizarse del 25 al 29 de abril en Ginebra, ha sido anulado debido a la propagación del coronavirus, comunicó hoy la Fundación de la Alta Relojería, principal organizadora del evento. Informa Efe.

10.01Las bolsas europeas bajan el 2% al continuar el temor al coronavirus Las bolsas europeas bajaban alrededor del 2 % poco después de la apertura por el temor de los inversores a la expansión del coronavirus y al impacto negativo que pueda tener en la economía mundial, según datos del mercado.

9.53Cinco españoles repatriados de Wuhan llegan este jueves a Madrid en un vuelo fletado por Colombia Cinco ciudadanos españoles repatriados de la ciudad china de Wuhan, epicentro del brote de coronavirus, llegarán a mediodía de este jueves a Madrid en un vuelo fletado por el Gobierno de Colombia. El aparato de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) que trasladará a los españoles partió este miércoles de Corea del Sur hasta la ciudad de Wuhan, donde ha aterrizado sobre las 15.00 horas y ha permanecido tres horas para que las autoridades chinas y colombianas realicen los análisis médicos pertinentes.

9.42Corea del Sur informa de 171 nuevos casos de coronavirus Corea del Sur ha informado que ha detectado 171 nuevos casos de coronavirus, de manera que la cifra total en el país asciende ya a 1.766. Informa Reuters.

9.14Microsoft incumplirá su previsión de ingresos por el coronavirus Microsoft ha advertido de que no espera cumplir sus expectativas de ingresos para el tercer trimestre de su ejercicio fiscal, que comprende los meses de enero a marzo, en el área de computación personal (Windows, Surface, Bing o la consola Xbox) como consecuencia del impacto sobre la cadena de suministros del brote del coronavirus Covid-19.

9.11Suben a doce los casos en España Suben a doce los casos de coronavirus en España tras detectarse uno nuevo en Valencia.

9.10Estonia y Georgia Otros países como Estonia y Georgia también han confirmado sus primeros casos de coronavirus.

9.05Dinamarca confirma el primer caso de coronavirus en su territorio Las autoridades danesas confirmaron hoy el primer caso de coronavirus en su territorio, un danés que estuvo la semana pasada de vacaciones con su familia en el norte de Italia. El infectado, un periodista del canal TV2, dio positivo en las pruebas realizadas en el Instituto Serum de Copenhague, tras presentar síntomas sospechosos de padecer el virus causante de la neumonía.

8.56Once casos de España Hasta el momento, once personas han dado positivo en coronavirus en España. Se trata de dos en Madrid, dos en Cataluña, cuatro en Tenerife, uno en Castellón, uno en Sevilla y uno en La Gomera.

8.53EE.UU. detecta un primer caso de coronavirus en alguien que no viajó recientemente En Estados Unidos se ha detectado el primer caso de coronavirus en una persona que no ha viajado recientemente, un indicio de que el virus puede estar propagándose de manera local, informaron este miércoles medios locales. El paciente en cuestión, que ni ha viajado recientemente al extranjero ni ha tenido contacto con un caso de coronavirus confirmado, se encuentra en la zona norte de California, según adelantó hoy el diario The Washington Post con información de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en sus siglas en inglés). Informa EFE.

8.52Un militar estadounidense desplegado en Corea del Sur da positivo por coronavirus Un militar del contingente de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Corea del Sur ha dado positivo por coronavirus y ha sido puesto en cuarentena en una residencia en el sureste del país asiático, mientras las autoridades castrenses vigilan el estado de salud de los militares con los que tuvo contacto en los últimos días. Según ha informado el contingente militar estadounidense en Corea del Sur, este es el primer caso positivo por coronavirus que afecta a un militar de Estados Unidos. El paciente es un soldado de 23 años y ha sido puesto en cuarentena en una residencia militar fuera de la base Camp Carroll, situada en el sureste de Corea del Sur. Informa Europa Press.

8.30La Bolsa de Tokio cae el 2,13 %, su peor cierre desde octubre de 2019 La Bolsa de Tokio bajó hoy 477,96 puntos o un 2,13 %, hasta situarse en 21.948,23 enteros, su peor cierre desde el 11 de octubre de 2019, debido a los continuados temores por la propagación del nuevo coronavirus. Informa EFE.

8.20Australia activa un plan de emergencia en respuesta al coronavirus El gobierno de Australia ha anunciado la activación de un plan de emergencia en respuesta a una potencial pandemia del COVID-19, después del incremento de pacientes infectados por el virus fuera de China. «Creemos que el riesgo de una pandemia está muy cerca y como resultado, debemos tomar las medidas necesarias para prepararnos», dijo el primer ministro australiano, Scott Morrison, en una rueda de prensa televisada desde Camberra. Informa EFE.

8.15Ocho razones para no entrar en pánico por el coronavirus El catedrático de Microbiología y director del Centro Nacional de Gripe, José María Eiros, explica por qué la epidemia no debe ser vista como una amenaza tan grave.

8.10China rastrea casos de contagiados por el coronavirus importados desde Irán Las autoridades sanitarias de la ciudad china de Shanghái, en el este del país, están rastreando a cualquiera que haya estado en contacto con una persona diagnosticada con coronavirus y que se habría contagiado en Irán, recoge hoy el semanario económico Caixin. Según la publicación, el Centro para el Control y la Prevención de Epidemias shanghainés descubrió que esta persona había contraído el virus en Irán antes de viajar a Shanghái, y posteriormente emprender un viaje en tren a la provincia de Ningxia (centro), a unos 2.000 kilómetros de distancia, donde dio positivo por el virus. Informa EFE.

8.00China confía en tener la epidemia bajo control a finales de abril El neumólogo Zhong Nanshan, jefe del equipo de expertos médicos de la Comisión Nacional de Salud de China, afirmó hoy que su país confía en tener el brote de coronavirus bajo control a finales del próximo abril. El especialista en enfermedades respiratorias indicó que el número de casos en China comenzó a disminuir después del 15 de febrero y añadió que «aunque hubo un gran brote en Wuhan, este no se ha extendido masivamente a otras ciudades».