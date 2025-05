Coronavirus España en directo: 200.210 casos y 20.852 fallecimientos

5.20

Los casos de coronavirus en Honduras aumentaron este lunes a 494, mientras que los decesos se mantienen en 46 por tercer día consecutivo, informó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager). De 131 pruebas PCR hechas hoy por el Laboratorio Nacional de Virología y laboratorios privados, 17 dieron positivo, con las que los contagiados ya suman 494, dijo en cadena nacional de radio y televisión el portavoz del Sinager, Francis Aguilar. De nuevo, el departamento caribeño de Cortés es el que registra la mayor cantidad de contagios, con 16 de los 17 nuevos casos confirmados hoy. El otro corresponde al de Francisco Morazán, en el centro del país.

5.04

Una cárcel en el estado de Ohio se ha convertido en uno de los focos del coronavirus en Estados Unidos después de que 1.828 de sus reos, un 73 % del total, hayan dado positivo por Covid-19, según informaron este lunes las autoridades. Se trata del mayor foco de coronavirus detectado en Ohio y uno de los más grandes de Estados Unidos.

4.42

El presidente de Estados Unidos anunció este lunes por la noche que «suspende la inmigración» de forma temporal para reducir los contagios de coronavirus y preservar el empleo ante el cierre de fábricas y comercios de todo el país. No hay de momento más detalles de ese plan de cerrar fronteras que la inminente firma de un decreto para tal fin, cuya existencia reveló Donald Trump en la red social Twitter. Informa David Alandete, corresponsal en Washington. [Lee la noticia completa aquí]

4.40

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, anunció este lunes cinco nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas para sumar un total de 294 personas contagiadas del Covid-19 en el país, incluidos siete fallecidos en días previos. Giammattei se presentó en su habitual cadena nacional televisiva diaria ante la población y especificó que los cinco nuevos contagios fueron detectados tras realizar 275 pruebas este martes y en las últimas horas del lunes.

3.55

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, anunció este lunes cinco nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas para sumar un total de 294 personas contagiadas del Covid-19 en el país, incluidos siete fallecidos en días previos. Giammattei se presentó en su habitual cadena nacional televisiva diaria ante la población y especificó que los cinco nuevos contagios fueron detectados tras realizar 275 pruebas este martes y en las últimas horas del lunes.

3.34

Brasil registró en las últimas 24 horas 113 nuevos decesos por el Covid-19, hasta alcanzar los 2.575, mientras los casos confirmados ya llegan a 40.581, informó este lunes el Ministerio de Salud, que decidió ampliar hasta los 46 millones el número de test previstos para la población. La nueva cifra de muertes causadas por el coronavirus supone una escalada de un 4,58 % en las últimas 24 horas. El Ministerio de Salud informó en un primer momento de que el número de fallecidos en el último día era de 383, lo que hubiera supuesto un nuevo máximo, pero minutos más tarde corrigió la estadística.

3.27

Las autoridades sanitarias de México informaron este lunes de 511 nuevos casos de Covid-19 con un acumulado de 8.772, y con 712 defunciones, 26 más que el reporte previo. El número de casos de las ultimas 24 horas supone el 6,2 % de incremento, indicó el director de Epidemiología del gobierno mexicano, Jose Luis Alomía, al presentar el informe técnico en el Palacio Nacional de Ciudad de México. Alomía informó de que la capital mexicana y el Estado de México concentran el mayor número de casos confirmados con 2.710 y 901 contagios, respectivamente, seguidos por el estado de Baja California, con 741 positivos.

3.24

Los nuevos casos de coronavirus bajaron el lunes en China hasta 11, cuatro de ellos procedentes del exterior, frente a los 12 contagios del domingo y los 16 del sábado, informó hoy la Comisión Nacional de Salud. De esta forma, el país asiático continúa su tendencia a la baja entre los nuevos casos «importados» desde el exterior, después de que la semana pasada se registrase un significativo repunte provocado por nacionales chinos llegados desde Rusia. Si bien el sábado se contabilizaron 7 nuevos contagios a nivel local y 9 importados, y el domingo 4 locales y 8 importados, el lunes la cifra se situó en 7 y 4, respectivamente.

3.12

El gobernador de Sao Paulo, el estado brasileño más golpeado por el nuevo coronavirus, Joao Doria, anunció este lunes la «reapertura gradual» de la economía una vez que finalice, el 10 de mayo, la cuarentena vigente desde el pasado 24 de marzo. «El Gobierno de Sao Paulo divulgará el miércoles, 22, la planificación para la reapertura gradual de los sectores productivos, que será implementada al término de esta etapa de la cuarentena, el 10 de mayo», adelantó Doria en sus redes sociales.

3.10

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha rebajado este lunes la estimación de fallecimientos por coronavirus en el país norteamericano realizada por su Administración y ha vaticinado que morirán entre 50.000 y 60.000 personas. Según indicó a finales del mes pasado el principal responsable científico en la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos, Anthony Fauci, unas 100.000 personas morirían por el Covid-19 en el país. Hasta el momento, Estados Unidos ha registrado un total de 41.872 víctimas mortales, según el balance de la Universidad Johns Hopkins.

2.43

Venezuela registra 29 nuevos casos de Covid-19 y suma un fallecido, con lo que sube a 285 el número de contagiados y a 10 el de decesos desde el pasado 13 de marzo, cuando se reportó los dos primeros infectados, informó este lunes la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. Según la alta funcionaria, en Nueva Esparta (norte) se contabilizan 21 nuevos casos, 7 en Miranda (norte) y uno en Portuguesa (centro). En Nueva Esparta, donde se registraron en los últimos días otros 41 casos más, el foco de infección es una academia de béisbol que se clausuró el 22 de marzo, cuando las autoridades sanitarias y epidemiológicas acudieron al lugar, según dijo el pasado viernes el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez.

2.30

El presidente colombiano, Iván Duque, anunció este lunes que la cuarentena para combatir el coronavirus se prolongará hasta el próximo 11 de mayo y que incluirá entre sus excepciones a los sectores de la construcción y manufacturero. «Hemos tomado la decisión de extender el aislamiento preventivo obligatorio, inicialmente hasta el 11 de mayo, dándole cabida a otros sectores que puedan participar con protocolos y responsabilidad», dijo sobre la cuarentena que comenzó el pasado 25 de marzo y que ya había sido alargada hasta el 27 de abril.

2.22

Argentina alcanzó este lunes los 3.031 positivos por Covid-19 después de que se confirmasen 90 nuevos casos, mientras que los fallecimientos ya son 142 tras producirse ocho más en las últimas 24 horas. Los nuevos decesos corresponden a tres mujeres de la provincia de Río Negro (sur), un hombre y una mujer de Córdoba (centro), una mujer de la ciudad de Buenos Aires, otra mujer de Chaco (norte) y un hombre de Mendoza (oeste), según el informe vespertino diario del Ministerio de Salud.

2.21

Panamá registró 10 muertes más por el Covid-19, que elevan a 136 las defunciones, y sumó 191 nuevos casos, con un total de 4.658 contagios confirmados, dijeron este lunes las autoridades de salud. En aislamiento domiciliario se encuentran 3.954 pacientes con síntomas leves, de los que 953 están en hoteles que temporalmente funcionan como hospitales, indicaron las mismas fuentes al dar el recuento diario de datos.

2.08

Las autoridades colombianas confirmaron este lunes 184 casos nuevos de Covid-19, para un total de 3.977 en su país, así como de 10 muertes, lo que aumentó a 189 el número de personas fallecidas. De los nuevos contagiados, que acercan a Colombia a los 4.000 casos, 85 están en Bogotá y el resto en los departamentos del Valle del Cauca (49), Antioquia y Bolívar (11), Nariño y Magdalena (5), Meta (4), Cundinamarca y Atlántico (3), Quindío, Caldas y Cesar (2), y Boyacá y Huila (1).

2.04

La congresista neoyorquina Alexandria Ocasio-Cortez ha enviado casi 16.000 mascarillas N95 a varios hospitales de las zonas de El Bronx y Queens para ayudar en la lucha contra el coronavirus ante la falta de material que se ha registrado en los centros médicos de Nueva York.

1.30

La cifra de casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 volvió a pasar del millar en 24 horas en Florida (EE.UU.), al sumar 27.058 este lunes, 1.062 más que ayer, mientras las muertes ascienden a 283 en todo el estado, en medio de un debate sobre el confinamiento obligatorio. El estado, que ha hecho hasta ahora 273.552 test de coronavirus, tiene 4.000 personas hospitalizadas por el Covid-19. El condado de Miami-Dade, el más afectado por la pandemia, ha contabilizado al final de esta jornada 9.657 casos (casi el 36 % del total) y 223 fallecimientos.

1-04

El presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, rehusó este lunes comentar el número de muertes por el nuevo coronavirus, que hoy se elevó hasta las 2.575 en todo el país, con 113 registradas en el último día. «Oye, hombre, quién habla de (ese asunto)... Yo no soy enterrador, ¿de acuerdo?», dijo ante los medios el gobernante, quien acostumbra a minimizar el peligro de la pandemia y defiende la «vuelta a la normalidad» y el fin de las cuarentenas vigentes.

0.46

La Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú ha emitido este lunes un comunicado en el cual aquellos ciudadanos extranjeros que se encuentren en la actualidad regularizando su situación podrán permanecer en el país mientras dure el estado de emergencia decretado por la crisis del Covid-19. El texto ha precisado que las personas migrantes «permanecerán como regulares y no acumularán multas o sanciones» mientras dure esta situación. Del mismo modo, se suspenden los plazos administrativos y las sanciones por permanecer de manera irregular en el país.

0.00

La OTAN ha enviado a España un cargamento de más de una tonelada de material sanitario que incluye mascarillas, trajes de protección y termómetros adquiridos a través de su Agencia de Apoyo y de Adquisición (NSPA, por sus siglas en inglés). Según ha informado la Alianza Atlántica, el pedido ha llegado este lunes a Madrid y consta de 1.200 kilos de equipos sanitario, entre mascarillas, trajes y termómetros, que serán distribuidos entre los miembros de las Fuerzas Armadas desplegadas en la operación «Balmis» que combate el coronavirus.

23.59

El director general de Salud de Francia, Jérôme Salomon, ha confirmado este lunes 547 fallecidos en las últimas 24 horas a causa del coronavirus, con lo que el total de víctimas mortales de la nueva enfermedad suma ya 20.265. De estas muertes totales, 12.513 se han producido en hospitales y 7.752 en residencias de mayores y otros establecimientos sociosanitarios.

23.43

Costa Cruceros ha asegurado que no hay ningún caso de Covid-19 entre los 168 cruceristas españoles y otros pasajeros europeos que han desembarcado este lunes en el Puerto de Barcelona tras más de un mes sin pisar tierra por la crisis del coronavirus. «Según lo acordado con las autoridades del gobierno local, el Costa Deliziosa ha llegado al Puerto de Barcelona esta mañana con 1.814 pasajeros y 898 miembros de la tripulación a bordo. La situación sanitaria a bordo del barco no presenta un riesgo para la salud pública y no hay casos de Covid-19», ha expuesto en un comunicado.

23.33

Brasil registró 113 nuevos decesos por Covid-19 en las últimas 24 horas, en tanto que los casos confirmados ya llegan a los 40.581 en todo el país, según informó este lunes el Ministerio de Salud. El nuevo número de muertes causadas por el coronavirus supone una escalada de un 4,58 % en las últimas 24 horas y eleva la cifra total de fallecimientos hasta los 2.575. El Ministerio de Salud informó en un primer momento que el número de fallecidos en las últimas 24 horas era de 383, lo que hubiera supuesto un nueva máxima, pero minutos más tarde corrigió la estadística.

23.32

El Ministerio de Sanidad de Japón ha informado de 25 fallecidos en las últimas 24 horas, un récord de decesos en un solo día, con lo que el país suma ya 276 muertos. En cuanto a contagios, el Gobierno ha dado cuenta de 347 nuevos positivos, 102 de ellos en Tokio, y cuenta ya con 11.154 casos confirmados, sin contar con los 712 casos del crucero «Diamond Princess». A nivel global se han contabilizado 2.463.357 positivos y 169.502 muertos, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins elaborado a partir de los datos oficiales difundidos por los 185 países afectados.

23.17

Una cuarta persona, desde el pasado 14 de marzo, ha ingresado en prisión como presunta autora de un delito de desobediencia grave tras saltarse en reiteradas ocasiones las normas establecidas por el estado de alarma declarado por el coronavirus, ha detallado la Delegación del Gobierno en La Rioja. En una nota,ha añadido que agentes de la Guardia Civil han detenido este lunes, en un control situado en Villamediana de Iregua, a una persona por un delito de desobediencia grave.

23.00

Las funerarias han registrado hasta este lunes 8.441 muertes en Cataluña con coronavirus (374 más que el día anterior): 2.328 en residencia, 95 en centros sociosanitarios, 522 en casa, y el resto en hospitales o son casos no clasificables por falta de información. El comunicado de la Conselleria de Salud de Generalitat con el balance diario de muertos y afectados parte de la información de las funerarias, que declaran diariamente los casos de coronavirus difuntos.

22.00

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , comparecerá el 29 de abril en un Pleno, con tiempos ampliados, para informar sobre su gestión de la crisis coronavirus, según han avanzado fuentes del Gobierno regional y fuentes parlamentarias. Se tratará de un pleno telemático.

21.40

Los fallecidos con coronavirus en la Comunidad de Madrid han subido ligeramente al registrar 112 muertes más en las últimas 24 horas (cinco más respecto al domingo), con un total de 7.351 decesos desde que comenzó la pandemia, aunque han disminuido los ingresos en las unidades de cuidados intensivos.

21.33

Alantra ha anunciado la donación de 305.000 euros para la adquisición de dos robots de alto rendimiento modelo kingfisher para el diagnóstico molecular del Covid-19 y de nueve kits de reactivos y otros consumibles para poder realizar los primeros 10.000 test. La financiación de esta iniciativa corre a cargo de la propia empresa, de los miembros de su Consejo de Administración y de sus socios. Lea la noticia.

21.25

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo , ha informado este lunes de 478 nuevos fallecidos en el estado en las últimas 24 horas, por primera vez por debajo de los 500 desde el pasado 2 de abril. Tras el sexto día de caída de las muertes, ya son 14.347 el total de fallecidos . Los contagios han marcado 4.726 positivos, la cifra más baja desde el 21 de marzo, hace un mes, y suman ya 247.512 en total. En cuanto a las hospitalizaciones, se han contabilizado 16.428, por debajo del máximo que llegó a superar las 19.000.

21.17

Un avión con material sanitario procedente de Shangai (China) ha llegado la tarde de este lunes a la base área de Torrejón de Ardoz, en Madrid, con una carga de 20 toneladas de productos para reforzar la lucha contra el coronavirus. El Ministerio de Defensa ha indicado que el vuelo internacional fletado por el operador logístico ha llegado a las 17.45 horas procedente de Shangai.

21.10

Las autoridades alemanas buscan fórmulas para compatibilizar el derecho a la manifestación con el distanciamiento social impuesto para contener el Covid-19, pese al desafío que ello supone para las fuerzas de seguridad. La libertad de manifestarse es un "derecho fundamental", recordó hoy el primer ministro de Baviera, Markus Söder , ante la cámara regional de ese "Land" (estado federado) del sur de Alemania, el más afectado del país por el coronavirus y también el que ha aplicado las medidas más restrictivas.

21.03

El petróleo intermedio de Texas (WTI) protagonizó este lunes un desplome histórico del 305% y por primera vez desde que hay estadísticas entró en valores negativos , pues el valor del barril estadounidense quedó en -37,63 dólares el barril , con los comerciantes muy preocupados por una caída en la demanda del petróleo debido a la pandemia del coronavirus. Al final de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en mayo restaron la cifra insólita de 55,90 dólares.

20.55

Estas son las últimas cifras oficiales presentadas a última hora de la tarde del lunes por Jerome Salomon , director general de Sanidad: 20.265 fallecimientos: 12.513 en los hospitales y 7.752 en las residencias, de aleatoria contabilidad. 444 muertes en las últimas veinticuatro horas. Cifra bastante semejante a la de las últimos días, con tímida tendencia al «descenso». Sanidad no facilitó este lunes la cifras de fallecimientos en las residencias. Informa Juan Pedro Quiñonero, corresponsal de ABC en París.

20.48

El decimocuarto avión con material sanitario de protección adquirido por la Generalitat para la Comunitat Valenciana ha llegado esta tarde con más de 50,8 toneladas de productos, entre ellos mascarillas, guantes y monos EPI. En concreto, el vuelo transporta 139.800 mascarillas, todas ellas FPP2; 215.576 trajes de protección EPI y 30.000 gafas de protección.

20.40

Los fallecidos por Covid-19 en el mundo desde el inicio de la pandemia ascienden a 157.970, después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmara hoy 6.509 nuevas muertes, un centenar más que en la víspera. El organismo con sede en Ginebra también registró 82.0180 nuevos contagios en el planeta, que elevan el total a 2,34 millones de casos.

20.33

El documento con una previsión de fases entre abril y octubre para la «desescalada» en el confinamiento por el coronavirus es la visión personal de un usuario de Linkedin, no un borrador del Gobierno, como aseguran numerosos mensajes difundidos en WhatsApp y redes sociales. Se trata de un documento que recoge la opinión de un usuario.

20.24

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha declarado hoy, que la decisión tomada por los gobiernos de varios países europeos de levantar las restricciones de movimiento, en los próximos días, no significaba que la pandemia, provocada por el nuevo coronavirus, esté bajo control o había terminado. Informa, desde Ginebra, María Teresa Benítez de Lugo.

20. 15

Los aplausos a los sanitarios y personal de servicios básicos han resonado este lunes en los balcones y ventanas de ciudadanos españoles, que han vuelto a asomarse al exterior para compartir el agradecimiento colectivo con sus vecinos. De esta manera, se cumplen 38 días consecutivos desde que se iniciara la convocatoria a las 20.00 horas.

19.55

El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación está trabajando para fletar, a partir de la próxima, semana nuevos vuelos para facilitar que más viajeros españoles bloqueados en Marruecos puedan regresar a España, ha informado la Embajada de España en este país en su cuenta de Twitter. El anuncio ha motivado varias respuestas de usuarios de la red social que quieren saber si en estos vuelos podrán viajar también marroquíes que tengan la nacionalidad española o doble residencia en España.

19.48

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus , rechazó este lunes que la agencia ignorase una alerta temprana de Taiwán en diciembre donde se advertía del peligro del Covid-19. En rueda de prensa, indicó que los primeros informes sobre la existencia de un nuevo virus llegaron de China, "en concreto de la zona de Wuhan".

19.42

Ecuador registró este lunes 507 fallecidos oficiales y 10.128 positivos por Covid-19, 6.921 de los cuales se reportaron en la provincia de Guayas, cuya capital es Guayaquil, y que ostenta el 68,3 por ciento de contagios de todo el país. A los 507 fallecieron a causa de la enfermedad confirmados, se suma el registro de 826 probables decesos por COVID-19, que no fueron sometidos a una prueba diagnóstica, informó la ministra de Gobierno y presidenta del Comité nacional de Operaciones de Emergencia (COE), María Paula Romo, en una comparecencia virtual.

19.35

Una vacuna contra el coronavirus podría estar lista para su utilización en Suiza en octubre próximo, aseguraron hoy científicos que lideran un equipo que trabaja en el desarrollo de este producto en el Hospital Universitario de Berna (Inselspital) y en la industria biotecnológica. "Esta será la primera o una de las primeras vacunas" para frenar la pandemia del Covid-19, dijo el jefe del Departamento de Inmunología del Inselspital, Martin Bachmann , quien dirige los trabajos de investigación de la vacuna, que ahora se encuentran en la etapa de pruebas de eficacia y seguridad

19.27

Alemania asume la atención y los costes de unos 200 ciudadanos de otros países de la Unión Europea (UE) que han sido trasladados a hospitales de su territorio para ser tratados contra el Covid-19 . Fuentes del Ministerio de Sanidad informaron hoy de los detalles de este operativo, que se inició hace unas semanas y afecta principalmente a pacientes en estado grave o muy grave procedentes de Italia, Francia y Bélgica.

19.20

Las autoridades francesas han anunciado este lunes 547 muertos más por coronavirus en las últimas 24 horas, llegando la cifra total a 20.265. Los casos positivos son ya 114.657.

19.13

Fue una llamada la que informó este domingo de la fiesta vecinal, celebrada en el rellano de la escalera, y que no podía pasar como una causal concentración de vecinos. Amenizada con un equipo de música y un buen surtido de bebidas, los asistentes «socializaban sin respetar la distancia de seguridad» contemplada con motivo del real decreto aprobado para el actual Estado de Alarma, han informado desde la Policía Nacional de Ávila.

19.07

Brasil comienza la semana rumbo al pico del Covid-19 y de una seria crisis política protagonizada por su polémico presidente, Jair Bolsonaro , que este fin de semana atacó al Congreso y apoyó las protestas de sus simpatizantes a favor de la intervención militar y del cierre del legislativo. En medio de un discurso contra el confinamiento, frente al Cuartel General del Ejército, en Brasilia, Bolsonaro tuvo además un ataque de tos, que volvió a levantar especulaciones de que puede tener el virus, pues se niega a mostrar sus exámenes médicos. Informa Verónica Goyzueta, corresponsal de ABC en Sao Paulo.

19.00

Con los centros escolares cerrados, los docentes buscan recursos y contenidos para compartir, en remoto, con sus alumnos. A partir de ahora, esta comunidad podrá acceder una selección de los largometrajes y documentales más pedagógicos de Netflix en el canal de la plataforma en YouTube (todos ellos disponibles con subtítulos en español). Cada título ofrece también una selección de recursos educativos (en inglés) para alumnos y docentes. Los títulos abarcan temas como historia, medioambiente, ciencia, diseño o actualidad. Puedes acceder al listado completo en el documento adjunto (así como a los recursos y sinopsis de los contenidos).

18.53

En vista de la pandemia de coronavirus y de acuerdo con los respectivos gobiernos, el Papa Francisco ha retrasado a junio de 2022 el Encuentro Mundial de las Familias en Roma y a agosto de 2023 la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Se trata, en ambos casos, de un año de retraso. Informa Juan Viceten Boo, corresponsal de ABC en El Vaticano.

18.45

Italia registra por primera vez un descenso de casos positivos activos. Los fallecidos en las últimas 24 horas son 454 , por lo que son ya 24.114 las víctimas mortales por coronavirus. El número de contagios supera los 180.000, con 108.237 casos positivos, 20 menos que los que había la víspera.

18.38

Montero , sobre medidas de relajación como salir a correr : "No vamos a ancitipar ningún escenario sobre el que los expertos no hayan dado informe al Gobierno de España. Es una cuestión que se está estudiando". Sobre la ampliación de los ERTE : "Los ERTE parecen que han sido una buena solución pero no se pueden extender mucho en el tiempo. Aun así, estudiaremos si se pueden ampliar para algunos sectores". Termina la rueda de prensa.

18.37

"Habrá planes especiales para los sectores que más sufran la pandemia, y sin duda el sector turístico debe tener planes de actuacion concretos que permitan su relanzamiento", dice Montero.

18.33

Montero: "España es un país plenamente eurpeísta y creemos firmemente en que hay que dar una respusta unitaria. Nuestros ciudadanos, nuestras empresas y nuestros gobiernos necesitan Europa. Nuestro proyecto de país pasa por Europa"

18.30

Montero: "Pude haber otras medidas al margen del alivio del confinamiento de los menores. Siempre irán en función de los indicadores que nos permitan controlar la capacidad de nuestro sistema sanitario".

18.24

Montero: "El Gobierno se va a someter a las mayorías que se produzcan en la comisión. Hay cuestiones que son prioritarias para abordar desde la alianza y el consenso. Trabajaremos en todo aquello que de forma unánime hayamos decidido en la comisión con el objetivo de que tengamos conclusiones en el trascurso de las sesiones".

18.20

Montero, sobre cómo y cuándo se va a producir la desescalada en determinados sectores : "Es un ejercicio que no tiene ningún sentido. No se sabe, serán los expertos los que vayan aconsejando al Gobierno. Vamos a empezar a con los menores, a partir del 27 de abril podrán salir de forma ordenada".

18.17

Sobre los temas a discutir en la comisión : "Parece lógico que una decisión tan importate como la renta mínima vital esté dentro de ese acuerdo entre partidos".

18.15

Montero: "Mañana presentamos una nueva batería de medidas en el Consejo de Ministros y conoceremos más detalles entonces".

18.11

Montero, sobre las previsiones del Banco de España : "Están en línea con el resto de organismos internacionales (FMI). La horquilla del Banco de España es bastante amplia. El Gobierno, antes del 30 de abril, tiene que mandar sus previsiones a Bruselas y según nos acerquemos a esa fecha podremos tener más idea. Dependerá de cómo siga evolucionando la parte sanitaria para conocer hasta cuándo llega el confinamiento". Sobre el rechazo de Alemania a los coronabonos : "El Gobierno de España considera que Europa tiene que dar una respuesta a la altura de lo que ha sido esta pandemia y se pueda mutualizar esa parte de la deuda. No es tan importante el nombre, sino que Europa sea consciente de que los países no pueden ser ajenos a las consecuencais de la pandemia. Es un problema que compartimos el conjunto de los países.".

18.08

¿Cuántas mascarillas estaban en mal estado? ¿Se va a hacer le test a todos los santarios que las usaron? Montero responde: "La prevención de riesgos laborales tiene contemplado cómo actuar por parte del personal sanitario, también en caso de que el material sanitario no hubiese sio el adecuado. Será cada centro el que tome la decisión de cómo actuar".

18.06

Sobre si hay malestar entre grupos políticos por el acuerdo entre Gobierno y PP sobre la comisión: "Creo que todo el mundo coincide en que todas las formaciones nos sentemos a dialogar. Solo se han excluido CUP y VOX". Montero asegura que "no ha habido ningún pacto con el PP sobre el funcionamiento de dicha comisión". "Se dicutirá más adelante entre todas las fuerzas".

18.03

Preguntada acerca de la transparencia del Gobierno , Montero responde: "El Gobierno publicará todos los contratos que se están haciendo en este periodo de alarma. (...) Puede haber una demora en la respuesta desde el Portal de Transparencia. Este Gobierno comparece a diario y respodemos a todas las preguntas".

18.00

Montero, sobre la mesa de partidos : "Lo importante, y así lo ha expresado el presidente, es que esta convocatoria sea un diálogo entre todas las partes cobre cuerpo y seamos capaces de hacer un diagnóstico conjunto de en qué momento nos encontramos y sepamos qué instrumentos tenemos para salir adelante. Lo de menos es el formato, lo importante es el acuerdo". Sobre las declaraciones de ayer del Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil : "Este Gobierno combate los bulos que tratan de generar una alarma injustificada a la población o que tratan de influir el comportamiento de los ciudadanos. Este Gobierno impulsa que exista libertad de expresión. Por tanto, la frase fue sacada de contexto y le honra al dóctor Simón tener ese espíritu de equipo con un compañero".

17.58

Comienza el turno de preguntas a la ministra.

17.56

"Creemos que todas las administraciones públicas tenemos la obligación de coordinarnos y sumarnos en un momento tan complicado para todos los ciudadanos. Es lo que nos pide la gente".

17.55

"El próximo 9 de mayo se producirán cambios en el estado de confinamiento, aliviando la situación de los niños", recuerda Montero. Además, agradece la colaboración de los ayuntamientos: "Todos tenemos que remar en la misma dirección.

17.54

"Será el propio Congreso quien convoque día y hora para la reunión de esta mesa, así como el formato de la misma. El Gobierno desea lo más pronto posible, para empezar a dialogar y diagnosticar las posibles soluciones para el futuro. Este pacto se complementa con las conversaciones con comunidades, ayuntamientos y el acuerdo social protagonizado por empresarios y sindicatos".

15.52

Montero: "El PP ha trasladado su disposición a unir esfuerzos. Celebramos que el líder del PP haya aprobado estar presente en las conversaciones de reconstrucción".

17.50

Montero: "Hoy mismo el presidente Sánchez ha concluido las llamadas con las fuerzas del arco parlamentario, terminando con Pablo Casado, líder de la opisición. El líder de la oposición ha mostrado su disposición a sumarse a las conversaciones para la reconstrucción del país".

17.48

Comienza la rueda de prensa de María Jesús Montero.

17.45

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado un acuerdo con Canadá y México para ampliar un mes más las restricciones en sus respectivas fronteras, que solo permanecerán abiertas para viajes esenciales con el objetivo de contener la expansión del coronavirus. El secretario de Seguridad Interior en funciones, Chad Wolf, ha afirmado en un comunicado que, "en estrecha colaboración", los tres países han aceptado ampliar la medidas en vigor desde el 21 de marzo, según un comunicado difundido por su departamento.

17.39

En breve comparecerá ante los medios de comunicación la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero . Podrán seguir su comparecencia aquí.

17.32

El número de pacientes fallecidos por Covid-19 en hospitales británicos ascendió este lunes en 449 , la menor cifra en dos semanas, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad del Reino Unido. El total de muertos contabilizados en el Reino Unido alcanza 16.509, mientras que los contagios detectados son 124.743, después de que se hayan registrado hoy 4.676 nuevos positivos.

17.24

El material ha llegado este lunes al aeropuerto de Son Sant Joan y, entre el mismo, hay 300.000 mascarillas quirúrgicas. También se han adquirido 40.000 mascarillas del tipo FPP2, un millón y medio de guantes y 100.000 gafas de protección. EFE

17.15

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador , explicó este lunes que los 1.000 ventiladores adquiridos a Estados Unidos para afrontar la pandemia de coronavirus llegarán de manera escalonada, a razón de 200 cada semana. "Nos van a entregar 1.000 (ventiladores). 200 aproximados por semana, y ya en esta semana entran los primeros 200", confirmó el presidente en su habitual conferencia matutina.

17.08

Los centros de educación infantil de Noruega han podido reabrir este lunes sus puertas tras cinco semanas de cierre, en el inicio de una reactivación progresiva del sistema educativo que continuará el 27 de abril con la reanudación de las clases en los primeros cursos. "Con esta apertura gradual, esperamos seguir manteniendo bajo control las infecciones", ha dicho la primera ministra noruega, Erna Solberg, que precisamente ha visitado una de las guarderías que han retomado este lunes su actividad.

17.00

El ministro de Sanidad, Taufiq al Rabiá , ha señalado que el total de casos es ya de 10.484 , sumando los 1.122 registrados en las últimas 24 horas, mientras que el total de fallecidos es de 103, con seis durante el último día.

16.52

El primer ministro británico, Boris Johnson , sigue recuperándose del Covid-19 en su residencia rural de Chequers, a las afueras de Londres, y, aunque no desempeña “ningún trabajo gubernamental”, recibe información sobre la actuación frente al coronavirus. Así lo indicó este lunes un portavoz de Downing Street, quien precisó que el político conservador recibe "actualizaciones sobre la respuesta al coronavirus" y habla con "miembros de alto nivel de su equipo".

16.44

La aerolínea francesa Air France anunció este lunes su decisión de distribuir mascarillas a los pasajeros en aquellos vuelos donde no sea posible respetar la distancia social de seguridad debido a su alta ocupación. La compañía hizo pública esta medida después de ser objeto de una polémica con la filtración de una imagen de un vuelo este sábado entre París y Marsella que iba prácticamente lleno, sin separación entre los pasajeros.

16.35

El nuevo coronavirus suele tardar entre dos y ocho semanas en provocar la muerte a los pacientes, según se desprende del último informe científico del Covid-19 publicado por el Ministerio de Sanidad. Asimismo, el tiempo medio desde el inicio de los síntomas hasta la recuperación es de dos semanas cuando la enfermedad ha sido leve y entre tres y seis semanas cuando ha sido grave o crítica. Del mismo modo, el tiempo entre el inicio de síntomas hasta la instauración de síntomas graves como la hipoxemia es de una semana. En cuanto al periodo de incubación, el documento confirma que el periodo de incubación mediano es de 5-6 días, con un rango de 1 a 14 días.

16.27

La canciller de Alemana, Angela Merkel, ha instado este lunes a buscar mecanismos comunitarios para ayudar a los países de la Unión Europea (UE) más afectados por la pandemia dentro de los actuales tratados, descartando así implícitamente opciones como la de poner en marcha los llamados «coronabonos».

16.18

Una de las consecuencias más importantes de la crisis del coronavirus ha sido, sin duda, la restricción de movilidad de las personas y su confinamiento. Aunque se trata de una medida imprescindible para afrontar la pandemia y está salvando miles de vidas, también resulta obvio que puede producir efectos negativos sobre la población. Especialmente si se alarga mucho en el tiempo y si no ponemos en marcha medidas para reducir su impacto. Lea la noticia.

16.11

El grupo de investigación COVINIRS, integrado por científicos de la URJC y de la empresa Boscalia Technologies S.L., está trabajando desde hace semanas en un proyecto para desarrollar una técnica de diagnóstico rápido, económico y fiable de esta enfermedad. El grupo de investigación COVINIRS ha puesto en marcha un proyecto de forma espontánea y desinteresada con el propósito de plantear una posible solución a muchos de los problemas que presentan las técnicas de diagnóstico que se están empleando. Más detalles.

16.04

El Tribunal Supremo ha acordado este lunes requerir al Ministerio de Sanidad para que adopte «todas las medidas a su alcance para que tenga lugar efectivamente la mejor distribución de los medios de protección de los profesionales sanitarios» y de cuenta de las mismas cada quince días ante la Sala de lo Contencioso Administrativo. Lea la noticia.

15.57

Muchos pequeños comerciantes vuelven hoy a la actividad en el país, que cuenta con unos 140.000 contagios y 4.500 fallecidos por coronavirus. Pueden reabrir sus puertas todos los establecimientos de hasta 800 metros cuadrados, tiendas de jardinería y bricolaje, junto a contadas cafeterías o puestos de comida que sirvan al aire libre. Tiendas de alimentación, librerías y concesionarios de automóviles tienen ya permiso para abrir, siempre que cumplan con la nueva normativa de seguridad sanitaria. Informa Rosalía Sánchez, corresponsal en Berlín.

15.50

Su Majestad el Rey se ha reunido este lunes con la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz , para analizar la situación generada por la crisis del Covid-19, según ha informado el Palacio de La Zarzuela. La Casa del Rey añade que Don Felipe mantiene contacto permanente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además, hoy los Reyes también han mantenido una reunión por videoconferencia con represententaes del mundo del deporte, quienes les han trasladado "su preocupación ante un futuro incierto".

15.42

Son palabras de José Luis Martínez-Almeida , alcalde de Madrid, quien hoy ha acudido a las puertas del restaurante Carbón Negro para agradecer el trabajo que realizan: «Recibiendo una tonelada y medio de alimentos de Coviran». Vea el vídeo exclusivo de ABC.

15.35

El ministro de Consumo, Alberto Garzón , defendió este lunes que el Ejecutivo tratará de fijar el precio «más razonable posible» para evitar los costes «desorbitados» y frenar la especulación en la venta de productos como las mascarillas, geles hidroalcohólicos y guantes de protección frente al coronavirus y por ello trabaja en una norma que, a su juicio, «conjugará racionalidad económica con sentido común». El ministro ha admitido que productos como las mascarillas, por las que antes de las crisis «se pagaban 60 céntimos», se han llegado «a pagar a 15 o 20 euros» , cantidades que, según ha indicado, «eran indecentes».

15.30

El descenso del número de fallecimientos en la Comunidad de Madrid está favoreciendo que comience el repliegue con la vista puesta en recuperar la normalidad en la región, que cerrará el miércoles la morgue instalada en el Palacio de Hielo de Madrid, el primer recinto de estas características habilitado en la región para acoger a fallecidos con coronavirus desde el comienzo de la crisis sanitaria. Lo ha anunció como una «muy buena noticia» la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso , en la rueda de prensa telemática posterior a la Conferencia de Presidentes del pasado domingo. Y este citado repliegue ha llegado también con el cierre del pabellón 7 del hospital temporal de Ifema , específico para pacientes de coronavirus, que ha dejado de estar operativo al bajar la presión asistencial, según han informado fuentes del Ejecutivo regional.

15.22

Las protestas en contra de las órdenes de confinamiento de la población se han multiplicado por todos Estados Unidos, alentadas en parte por un presidente que ha llamado a «liberar» aquellos estados gobernados por demócratas que las han aplicado con mayor rigor. En ambas costas, de norte a sur, decenas de miles de manifestantes han ocupado con sus coches calles que estos días están vacías, han rodeado capitolios estatales y han hecho incluso «escraches» frente a las casas de algunos gobernadores. Nos lo cuenta David Alandete, corresponsal de ABC en Washington.

15.15

Distintos gobiernos europeos están relajando ya las restricciones dictadas para ralentizar la extensión del coronavirus, pero ninguno de ellos se plantea, siquiera, reabrir sus fronteras, lo que deja en papel mojado en Tratado Schengen , acuerdo en vigor desde 1995 y que establece un espacio común por el que los ciudadanos tienen derecho a circular libremente. Informa Rosalía Sánchez, corresponsal de ABC en Berlín.

15.08

El Defensor del Paciente ha señalado la falta de un protocolo claro y la omisión del deber de socorro como algunas de las medidas «responsables» del «caos» que se ha registrado en las residencias de ancianos durante la crisis sanitaria generada por el coronavirus. A través de un comunicado, esta organización ha denunciado que la guía de prevención y control frente al Covid19 del Gobierno para estos centros fue redactada el 24 de marzo, cuando el estado de alarma había sido acordado diez días antes. Además, señala que las comunidades autónomas «tampoco reaccionaron», a pesar de tener competencias en esta materia «que no habían sido anuladas».

15.00

Se llamaba Skylar Herbert, era hija única, tenía cinco años, vivía en Detroit en el estado de Míchigan y falleció este domingo debido al coronavirus . Se había quejado el 23 de marzo de un fuerte dolor de cabeza. Luego tuvo fiebre muy alta, vómitos y convulsiones y tras llevarla en dos ocasiones al hospital y hacerle las pruebas pertinentes y una punción lumbar, dio positivo al coronavirus y a una extraña variante de meningitis. Lea su historia.

14.42

Un hombre de 51 años ha sido detenido en Málaga por la Policía Local tras ser sorprendido saltándose el confinamiento en tres ocasiones en una misma tarde y, en la última llegó a lanzar insultos a los agentes tras desobedecer las indicaciones reiteradas que le daban. La Policía recibió varias llamadas alertando de que un individuo estaba molestando a viandantes y comercios por lo que tras ser localizado se le denunció sobre las 18.00 horas y se le advirtió de que podría incurrir en un delito de desobediencia, pero pese ello fue nuevamente sorprendido y denunciado media hora más tarde.

14.35

La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad se reunirá mañana, martes, para fijar los precios de mascarillas higiénicas y soluciones hidroalcohólicas frente al Covid-19. Según informó este lunes el Ministerio de Sanidad, esta Comisión Interministerial se reunirá mañana de forma extraordinaria y por vía telemática a las 17 horas.

14.25

El gestor aeroportuario español Aena prevé, una vez que se alivie la crisis desatada por el coronavirus, recuperar el tráfico aéreo en tres fases, comenzando con los vuelos domésticos, luego las rutas con países de la Unión Europea (UE) y posteriormente, las conexiones al resto de países. El presidente de AENA, Maurici Lucena, ha expuesto este plan en la videoconferencia mantenida este lunes con los reyes, quienes se han interesado por la situación del sector aéreo, la labor desarrollada en el transporte de material sanitario y la repatriación de españoles en el extranjero, han informado fuentes de la Casa Real.

14.15

El presidente del PP reitera que el Gobierno debe escuchar las propuestas del resto de grupos parlamentarios para tomar decisiones relacionadas con la pandemia.

14.11

Casado pide aplicar a la eficacia para reducir los daños del coronavirus.

14.04

«Si el Estado no rescata a las empresas, esas empresas no podrán rescatar a la sanidad pública o a las pensiones», dice Casado.

14.02

Casado dice que «va a ser dificil» que el PP apoye los Presupuestos Generales del Estado.

13.59

Dice Pablo Casado que «ahora sí» son necesarios reales decretos. «Hay que ir a lo urgente. Es más urgente un plan de mascarillas, de test, decir a las familias de qué han fallecido sus seres queridos».

13.45

Casado considera «positivo» que los niños puedan salir «siempre y cuando se tomen las medidas de protección», asegura.

13.42

Solicita el líder del PP una explicación sobre los test, así como sobre la adquisición de material sanitario defectuoso que ha habido.

13.41

Dice Casado que recibieron «con mucha preocupación» las declaraciones de ayer del portavoz de la Guardia Civil en el comité de expertos. Pide que el Gobierno explique si es verdad y qué indicaciones está dando sobre la libertad de expresión e información. «Creo que el estado de alarma no puede ser una alarma de estado, no puede ser un estado de excepción», destaca. «Llevamos ya demasiados días con muchas sospechas en cuanto al uso que se está dando al control de los bulos», dice, y aclara que el PP «no pone en duda» el trabajo de la Guardia Civil. «Estamos convencidos de que actúan con la máxima legalidad».

13.38

Sobre la renta mínima, dice Casado que «no es una novedad», sino que «desde hace años se viene aplicando por las comunidades autónomas». «Pedimos que se debata y se coordine la acción con las comunidades».

13.35

«Creo que era positivo que haya una comisión para tratar todas las cuestiones e incluso para proponer y aprobar medidas que se puedan poner en marcha», dice Pablo Casado.

13.33

«He visto buena disposición por su parte», asegura el líder del PP.

13.31

Casado ha pedido a Sánchez que se decrete el luto nacional, que haya la suficiente liquidez para que los autónomos y empresas no cierren por la crisis, entre otras. Así, el líder del PP ha pedido la creación de una comisión en el Congreso para tratar todos los temas derivados de la crisis del coronavirus y en la que también participen agentes sociales y expertos.

13.29

El presidente del PP, Pablo Casado, destaca que su partido ya se ha unido a los Pactos de Estado al haber apoyado la prórroga del estado de alarma.

12.26

La Red de Atención a las Adicciones (UNAD) ha pedido al Gobierno la suspensión temporal del juego en línea mientras esté vigente el estado de alarma, ante el aumento de la demanda de ayuda por problemas con las apuestas a través de internet, según Efe. También la Fundación de Ayuda a la Drogadicción (FAD) ha expresado su preocupación por el aumento durante el confinamiento de las apuestas de menores por internet y ha lanzado una campaña en redes sociales para sensibilizar a ese colectivo sobre los riesgos del juego con dinero y de apuestas en línea.

13.22

El Ministerio de Sanidad ha reconocido que la «indebida» protección que han tenido los profesionales sanitarios al comienzo de la pandemia del coronavirus ha sido una de las causas principales por las que muchos se han contagiado al atender a los pacientes. Actualmente 31.053 han dado ya positivo. Así se señala en una actualización del documento científico-técnico sobre el Covid-19 en el que se comenta que en la fase inicial del conocimiento de la enfermedad, aunque la transmisión comunitaria era inexistente o muy baja, el desconocimiento de la transmisión de la infección a partir de casos asintomáticos pudo generar casos entre sanitarios indebidamente protegidos.

13.19

Las alarmas de ciberseguridad consideradas de nivel alto se han multiplicado por tres durante el estado de alarma para hacer frente al brote de coronavirus, mientras que las consideradas medias se han doblado, según datos recopilados por el Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) de Grupo Oesía que ha recogido EP. En un comunicado, la empresa señala que la pandemia del Covid-19 también ha tenido una repercusión negativa en el mundo digital, como refleja el aumento de los ciberataques tanto a empresas y particulares como a servicios sanitarios registrado en las últimas semanas.

13.14

El PP ha asegurado este lunes, tras la reunión por videoconferencia entre Pedro Sánchez y Pablo Casado de una hora, que la mesa para la reconstrucción por la crisis del coronavirus se reconducirá a comisión parlamentaria como había solicitado el líder del partido popular.

13.11

El Hospital General de Alicante investiga la aparición de una cucaracha en una de las cajas con material sanitario comprado a China por la Generalitat Valenciana. En concreto, esta caja contenía 40 buzos que iban a ser reconvertidos en batas, eliminando la capucha, por parte de un grupo de costureras voluntarias. Fue el encargado de trasladar los bultos al punto de distribución quien dio la voz de alarma. Fuentes del centro hospitalario han explicado a ABC que desde uno de estos puntos intermedios se les notificó, a finales de la semana pasada, la presencia del insecto y, por ello, se procedió a recoger todo el material cedido, dieciséis cajas con 640 unidades. Léelo aquí .

13.06

La titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid descarta, basándose en un informe forense, que exista una relación de «causalidad» entre acudir a una manifestación como la del 8 de marzo en Madrid por el Día de la Mujer y contagiarse de coronavirus, según informan en fuentes jurídicas a ABC. La juez había pedido este informe en el marco de las diligencias que abrió el pasado 25 de marzo contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. Le investigaba por un delito de lesiones por imprudencia y otro de prevaricación al hilo de una denuncia particular contra él por no haber prohibido la celebración de concentraciones multitudinarias en la región, como el 8-M, a sabiendas de que avanzaba la epidemia de Covid-19. Léelo aquí .

12.57

Las farmacias catalanas han empezado hoy a repartir una primera remesa de 1,5 millones de mascarillas gratuitas a la población, aunque el sistema informático se ha bloqueado y gran parte de las entregas se están gestionando a mano. Pese a todo, el presidente de la Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña (FEFAC), Antoni Torres, ha celebrado que la mañana discurra «con calma y sin colas», a pesar de este problema informático, que espera que se arregle en breve, según Efe.

12.48

El 90% de los españoles no se ha desplazado de su área residencial desde el inicio del confinamiento el pasado 15 de marzo, cuando el Gobierno decretó el estado de alarma para contener la propagación de la pandemia de coronavirus entre la población. Así se desprende del primer análisis de movilidad de la población española durante el confinamiento, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) con la tecnología de la empresa de sistema de información geográfica Esri.

12.43

El director de emergencias del Ministerio de Sanidad al frente de la crisis del coronavirus, el doctor Fernando Simón, ha asegurado este lunes que no le parece «decente» criticar al general jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil por lo que ha atribuido a «un error» en su comparecencia de ayer al decir que se trataba de minimizar las críticas al Gobierno cuando hablaba de los bulos.

12.38

«Llevamos cinco semanas en las que hemos conseguido reducir los contagios», algo por lo que Simón ha señalado que «hemos conseguido el objetivo». No obstante, ha recordado que «no nos podemos permitir relajarnos». «Las medidas pueden ser duras, pero están bien pensadas y valoradas. Se han hecho y hemos conseguido el efecto. Creo que estas cifras que estamos viendo en estos ultimos días nos debrían poner felices y contentos», ha finalizado Simón.

12.35

Sobre las mascarillas defectuosas facilitadas a los sanitarios, Simón ha señalado que las personas que han estado espuestas y que han utilizado estas mascarillas habrán sido valoradas y «se habrá tomado una decisión individualizada».

12.32

En cuanto a permitir salir a la calle a hacer deporte, Simón ha declarado que «se pueden ir tomando deccisiones diferentes. «Una persona que corre o va sola en bicictela no implica riesgo para la sociedad». No obstante, ha señalado que eso no implica que podamos ir en grupo a correr. Sobre los ancianos, ha recordado que «tiene una situación particular al igual que las personas vulnerables con patologías. «No es que tengan más riesgo de enfermar, sino que en caso de que se infecten, su riesgo de tener una enfermedad grave es todavía mayor».

12.28

En cuanto a la situación de los niños, Simón señala que al no estar enfermos y no detectar la enfermedad, la van a transmitir más que los demás. No obstante, ha insistido en que «los niños han estado en casa y la probabilidad de que estén infectados es muy baja. Los niños no van a salir libremente para empezar a jugar con sus vecinos».

12.24

Sobre el número R0, que depende de la evolución de los nuevos casos y está subiendo en algunas comunidades. Simón explica que «esto es un efecto colateral» de la utilización de datos que no significaban lo mismo que los datos aneriores, refiríendose a los casos detectados con pruebas serológicas.

12.21

José Manuel Santiago, general de brigada y jefe del estado mayor de la Guardia Civil ha destacaso que «a lo largo del fin de semana, se han realizado 3.200 denuncias» y se han intensificado los contactos con los colegios de farmacéuticos para reforzar la seguridad de las farmacias. «En mis 40 años de servicio en la lucha contra ETA, desde la academia, en misiones en el extranjero, si que hay una cosa que he aprendido es que lo primero son las personas, no hay ideologías. Todos somos un equipo», un mensaje tras el que sus compañeros del comié han aplaudido.

12.16

El director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, ha señalado que «la red de consejeros y agregados de interior, miembros de la Policía Nacional en el exterior, siguen facilitando el regreso a su casa de españoles que quieren regresar». En este sentido explicó que se colaboró con las autoridades de Perú en dos vuelos posibilitando la repatriación de 528 personas, también de 250 procedentes de Argentina y 275 de Venezuela. Además ha indicado que «en las últimas 24 horas, se han detenido a 80 personas y se han tramitado más de 3.000 actas».

12.12

La secretaria general de Transportes, María José Rallo, ha indicado que la movilidad ha sido inferior a un 10% el transporte de cercanías y no se han producido aglomeraciones en hora punta. En cuanto a los vehículos ligeros, los niveles de reducción han sido del 85% y 90% este fin de semana. Sobre el estudio de movilidad con tecnología Big Data, Rallo ha destacado que «hay más movilidad que las dos primeras semanas que el estado de alarma» y ha recordado que todavía «no hemos iniciado el periodo de desescalada».

12.05

El general Carlos Pérez, jefe del gabinete del Jemad, ha señallado que «además de la llegada ayer de un avión procedente de Shangái con material sanitario, tenemos previsto hoy un vuelo con 900.000 mascarillas desde Shanghái».

12.01

Según Simón, «son cifras muy alentadoras, representan lo que pasaba hace más de 10 días» y todavía es necesario ver cómo influyeron las medidas de restricción de las últimas semanas y «esperamos que se mantenga la tendencia descendente». El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha destacado que se están realizando más de 700.000 PCR realizados por semana, cuatro veces más que en marzo. Que hayan aumentado las pruebas y no tanto los positivos «implica que la incidencia ha bajado» porque el grado de positividad era el 26% en marzo y en la última emana de abril es del 3%.

11.59

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón ha destacado qe es la primera vez en mucho tiempo que baajmos de los 3.000 casos nuevos, aunque ha recordado que venimos de un fin de semana, cuando se suelen recoger menos contagios.

11.57

11.52

La Comunidad de Madrid sigue siendo la región con más afectados, registrándose ya 56.963 afectados, seguida de Cataluña con 41.676 personas infectadas por el coronavirus. Asimismo, Andalucía cuenta con 11.323 afectados; Aragón con 4.886; Asturias, registra 2.348 contagiados; y Baleares 1,788 afectados. Por su parte, Canarias ha contabilizado 2.067 pacientes; Cantabria ya cuenta con 2.083 pacientes; Castilla-La Mancha tiene 16.796 pacientes; Castilla y León 15.857 infectados; Ceuta 111 afectados; y la Comunidad Valenciana, 10.018 infectados; Extremadura registra ya 3.186 infectados; Galicia 8.299 pacientes; Melilla 104 contagiados; Murcia, 1.646 afectados; Navarra, 4.697 afectados; País Vasco tiene 12.628 pacientes afectados; y La Rioja 3.734 contagiados.

11.47

Las autoridades de India han alertado este lunes de la «gravedad» que reviste la pandemia de coronavirus en las ciudades de Bombay, Pune, Indore, Jaipur y Calcuta, donde el brote resulta «especialmente peligroso». En un breve comunicado, el Gobierno ha insistido en la importancia de acatar las medidas de restricción impuestas para frenar el avance del virus en el país, donde hay ya 17.265 casos confirmados y más de 500 muertos. En total son 14.174 los casos que siguen activos, mientras que 2.547 personas han logrado recuperarse.

11.40

El secretario general de la conferencia episcopal española y portavoz, monseñor Luis Argüello, ha señalado este lunes en una rueda de prensa telemática que los obispos creen que la renta mínima vital tiene que ser temporal y no permanente para no retirar a las personas del empleo. Además, ha pedido a obispos y sacerdotes que donen su sueldo para ayudar a los que más lo necesitan por el parón de la economía. Argüello ha destacado que desde el inicio del estado de alarma en España 70 sacerdotes han muerto por coronavirus. Además, ha pedido al gobierno que clarifique cuál será la situación del culto cuando empiece la desescalada y a los políticos anteponer la crisis sanitaria a las ideologías de los partidos. Informa Laura Daniele.

11.30

La canciller alemana, Angela Merkel, alertó este lunes de que el creciente debate en su país en torno a la relajación de las restricciones en la vida social y la actividad económica puede dañar los frágiles avances contra la COVID-19. Según informan medios alemanes, en una videoconferencia de la dirección de su partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU), Merkel se mostró preocupada por la posibilidad de que la premura por reabrir negocios y permitir actos públicos en algunos estados federados de al traste con la contención de la pandemia.

11.20

El Ministerio de Sanidad ha asegurado que «parece claro» que los murciélagos son el origen reservorio del nuevo coronavirus, y ha informado de que se sigue investigando acerca del animal hospedador intermediario, habiendo controversia entre el pangolín y otros. Así lo señala el departamento que dirige Salvador Illa en la actualización de su informe científico-técnico sobre el coronavirus, en el que señala que recientemente se ha determinado la secuencia de coronavirus aislados de muestras de tejidos congelados de 30 pangolines.

11.08

El número de personas recuperadas asciende a 80.587.

11.06

España registra 200.210 casos y 20.852 fallecimientos, 399 más que ayer, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad.

11.05

Las personas que fuman tienen un mayor riesgo de infectarse por el nuevo coronavirus que las que no consumen tabaco, según se desprende del último informe científico-técnico sobre el Covid-19, enfermedad que provoca el nuevo virus, publicado por el Ministerio de Sanidad. En concreto, se ha observado en personas que fuman una mayor expresión de la molécula, llamada enzima convertidora de angiotensina II (ACE-2), lo que ha sugerido que fumar podría estar en relación con un mayor riesgo de infectarse por el nuevo coronavirus.

10.55

Ayer se confirmaron 208 nuevos casos de coronavirus, en total Ghana cuenta con 1.042 casos, 99 pacientes se han recuperado y 9 han fallecido. El presidente de Ghana, Akufo-Addo, dice que se han realizado 68.591 pruebas de Covid-19, aunque se siguen esperando los resultados de 18.000 de ellas -Ghana está usando drones para transportar las muestras-; después de Sudáfrica, con 115.000 tests realizados, es el país africano con más pruebas practicadas hasta el momento. Informa Alba Amorós.

10.45

La Policía Municipal de Madrid ha propuesto para sanción a la directora de la Agencia Española del Medicamento, María Jesús Lamas, por saltarse el estado de alarma durante Semana Santa, cuando pensaba viajar unos días a Galicia para estar con su familia. Los agentes municipales levantaron la propuesta de multa a las 14.10 horas del pasado 9 de abril cuando Lamas circulaba en un VTC y fue parada en un control en la plaza de Las Ventas, según ha adelantado El Mundo y han confirmado fuentes policiales a Efe.

10.35

El presidente ugandés, Yoweri Kaguta Museveni, anunció el domingo que se habían practicado 350 pruebas diagnósticas más y todos los resultados fueron negativos. El total de casos confirmados hasta el momento en este país es de 55 (28 de los pacientes se han recuperado) y no cuentan con ninguna muerte registrada por civid-19. África suma ya 22.336 casos confirmados del nuevo coronavirus, con 1.124 muertos y 5.493 pacientes se han recuperado hasta el momento. Informa Alba Amorós.

10.24

Mercadona ha anunciado este lunes la apertura de un nuevo almacén destinado exclusivamente a la venta «online» en Madrid, con lo que reactiva el servicio para poder comprar a través de internet en la capital, suspendido desde el pasado 11 de marzo. La inauguración de su tercera colmena -después de las de Valencia y Barcelona- estaba prevista por la empresa a lo largo del segundo trimestre de este año, aunque el aumento de las compras «online» como consecuencia del coronavirus llevó a la firma a «acelerar sus esfuerzos» para dar respuesta a esta demanda.

10.12

El número de personas atendidas por los Servicios Sociales puede pasar en los próximos meses de seis a diez millones como consecuencia de la crisis sanitaria del coronavirus, alerta la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que reclama reconfiguarlos como servicios esenciales. Según esta organización, para evitar el sufrimiento de las personas vulnerables «es preciso prestaciones y servicios por derecho, que eviten riesgos sociales y la quiebra de la cohesión social».

10.00

Agentes de la Policía Local de Murcia detuvieron el pasado sábado a un conductor que se encontraba dormido en un carril de circulación con el motor encendido, comprobando que cuadruplicaba la tasa máxima de alcoholemia, informaron fuentes policiales. El hombre, acusado de un presunto delito contra la seguridad vial, carece de permiso de conducción, además de incumplir el decreto del estado de alarma por la pandemia de coronavirus.

9.45

La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan supera ya los 2,4 millones de casos y deja más de 165.000 víctimas mortales en 185 países del mundo, con Estados Unidos superando las 40.000 víctimas mortales y registrando un crecimiento diario por encima de los 25.000 casos. Según el balance global de la Universidad Johns Hopkins actualizado este lunes a las 9.00 horas, la pandemia deja ya 2.404.555 personas contagiadas y 165.267 víctimas mortales. El número total de personas curadas asciende 625.001, con Alemania liderando esta tabla con 88.000 personas recuperadas.

9.30

El Papa Francisco pidió este lunes a los a los partidos políticos de los distintos países «que en este momento de pandemia busquen juntos el bien del país y no el bien de su propio partido», durante la misa que celebra diariamente en la capilla de su residencia, la Casa Santa Marta. En la misa matutina, que desde comenzó la emergencia por coronavirus son retransmitidas en directo por el Vaticano, Francisco pidió «por todas aquellas personas que se dedican a la política».

9.09

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado que su partido presentará este lunes una querella contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y contra su Gobierno «liberticida por los delitos de imprudencia grave con resultado de muerte, lesiones por imprudencia grave y delitos contra los derechos de los trabajadores por omisión de las medidas de seguridad». Abascal ha comunicado así la decisión de su partido en un apunte en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press, después de que el PSOE denunciase este jueves a Vox ante la Fiscalía General del Estado al considerar que la formación ha podido incurrir en posibles delitos de odio, injurias y calumnias por varios mensajes dirigidos desde su perfil oficial en Twitter contra el Gobierno y los socialistas.

8.55

La pandemia de Covid-19 está propagándose por la región de Oriente Medio y norte de África, con más de 105.419 casos y 5.699 muertes asociadas. De ellos, Irán ha registrado el mayor número de casos entre todos los países de la región, casi el 80%, pues fue uno de los primeros países afectados en todo el planeta. Unicef denunció este lunes en un comunicado que esta es «la región del mundo con más niños que necesitan ayuda, debido a los conflictos y guerras activos. Tiene las tasas de desempleo entre los jóvenes más altas, mientras que casi la mitad de todos los niños viven en una situación de pobreza multidimensional, privados de servicios básicos como educación, vivienda, nutrición, atención médica, agua potable, saneamiento y acceso a la información».

8.40

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reúne este lunes a las 9.30 horas en el Palacio de la Moncloa al Comité Técnico de Gestión del coronavirus, como hace habitualmente a primera hora cada mañana para hacer seguimiento de la situación de la pandemia del Covid-19 en España. Desde el pasado jueves, Sánchez congrega en esta cita a los cuatro vicepresidentes del Ejecutivo: la ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo; el ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias; la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; y la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

8.20

El Gobierno de Dinamarca ha anunciado un acuerdo para que puedan volver a abrir sus puertas el lunes peluquerías, dentistas, fisoterapeutas y autoescuelas, en el marco de una relajación de las restricciones frente al coronavirus que ya se tradujo esta semana en la reapertura de centros educativos. El Ejecutivo de Mette Frederiksen, que gobierna en minoría, anunció el viernes pasado los cambios tras una noche de conversaciones con otras formaciones con representación parlamentaria.

7.40

Nueva Zelanda rebajará desde el 28 de abril las estrictas medidas de confinamiento impuestas en el país oceánico para evitar la propagación de la Covid-19 y permitirá que se retomen algunos trabajos, anunció este lunes la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern. Aunque mantendrá durante otras dos semanas el confinamiento para la mayor parte de la población, que rige desde el 26 de marzo pasado, si bien los centros de educación preescolar y las escuelas abrirán sus puertas para las familias que necesitan de estos servicios a partir del 29 de abril.

6.50

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha comunicado este domingo que el país se encuentra listo para hacer frente al peor momento de la pandemia del Covid-19, gracias, en parte, a la ayuda prestada desde China y Estados Unidos. «Quiero volver a agradecer al presidente de China Xi Jinping. Nos ha ayudado. Hablé por teléfono con él. Nos entregó 200 ventiladores y hay un compromiso para la entrega de 450 ventiladores más», ha contado el mandatario mexicano durante su mensaje dominical difundido a través de las redes sociales.

6.34

El médico japonés y experto en enfermedades infecciosas Kentaro Iwata cree que los aplazados Juego Olímpicos de Tokio 2020 no podrán celebrarse en el verano de 2021, según lo previsto, debido a la pandemia de coronavirus SARS-CoV-2. «Hay dos factores necesarios para que se celebren los Juegos: que Japón tenga bajo control el Covid-19 y que el resto del mundo la tenga bajo control. (...) Japón podría controlar la enfermedad, pero no creo que eso vaya a pasar en todos los países de la Tierra», dijo este lunes el epidemiólogo nipón en una rueda de prensa telemática. Iwata, una de las primeras voces que saltó la voz de alarma sobre la gestión de la cuarentena en febrero del crucero Diamond Princess, dice ser «muy pesimista» con este asunto. «A no ser que organicen los Juegos con un formato muy distinto, sin público o con una participación muy limitada, no creo que vayan a celebrarse», expuso.

6.30

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho este domingo que quieren ir a China para investigar cómo surgió el brote de coronavirus y ha asegurado que mantienen conversaciones constantes con el país asiático, pese que a sus peticiones han sido rechazadas en varias ocasiones. «Estamos hablando con China. Hablamos con ellos hace mucho tiempo acerca de ir. Queremos ir», ha incidido el presidente Trump durante la rueda de prensa de este domingo en la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos ha comenzado la sesión informativa anunciando que continúan las negociaciones con los demócratas en el Congreso para aprobar las ayudas económicas a las pequeñas empresas del país y espera que en las próximas horas se llegue a un acuerdo.

6.30

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) estima que unos cuatro millones de niños se verán abocados a la pobreza en Oriente Próximo y el norte de África debido al coronavirus y ha pedido 93 millones de dólares (86 millones de euros) para ayudar a estos niños. La Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia Occidental estima que durante este año se perderán 1,7 millones de empleos debido al cierre de la mayoría de las empresas, la suspensión de salarios y el confinamiento casi total.

6.30

Más de 170 economistas pidieron este lunes al gobierno de Australia mantener las medidas de restricción social impuestas para frenar la propagación de Covid-19 a pesar de los efectos que conlleva en la economía local. «No podemos hacer que funcione la economía a menos que primero gestionemos de forma integral la crisis de salud pública», indica la carta fechada el domingo y divulgada hoy en que se reconoce que las medidas impuestas han colocado a Australia «en una posición envidiable en comparación a otros países».

6.30

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este domingo que su país está «preparado para el peor momento de la pandemia», la llamada Fase 3, de aceleración del Covid-19, la cual las autoridades sanitarias han proyectado que se dará en los primeros días de mayo. Dijo que para esta etapa contará con uno 13.000 ventiladores para hacer frente a la pandemia y agradeció este apoyo en material médico a los presidentes de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping.

6.30

Argentina reportó este domingo 102 nuevos casos de Covid-19, con lo que el número total de contagios ascendió a 2.941, mientras que los muertos suman 134, tras registrarse hoy dos nuevos decesos por coronavirus. El reporte diario vespertino que difunde el Ministerio de Salud argentino precisó que los fallecimientos verificados en el último día corresponden a dos hombres, uno de 93 años, residente en la provincia de Buenos Aires, y otro de 74 años, residente en la provincia de Córdoba (centro). De los 2.941 positivos por coronavirus detectados desde el 3 de marzo y hasta el momento por las autoridades sanitarias de Argentina, 858 son importados (29,2 %), 1.235 son contactos estrechos de los casos confirmados (442 %), mientras que 538 son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

6.30

Europa ha superado las 100.000 muertes por el coronavirus con Italia de nuevo a la cabeza con más de 23.000 fallecidos, seguida de España, Francia y Reino Unido, según el recuento elaborado por la Universidad Johns Hopkins. Italia y los demás países mantienen las duras restricciones, aunque en la última semana ha cambiado el debate y ahora, como en Estados Unidos, se centra en las medidas de vuelta a la normalidad. «Estamos trabajando en algunas propuestas para suavizar las restricciones y permitir que todo el mundo viva seguro con el virus en los próximos meses», ha explicado el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, en declaraciones publicadas por el periódico «Il Giornale».

6.30

Estados Unidos ha superado este domingo los 40.000 fallecidos por el coronavirus tras la confirmación de 41.379 decesos por parte de los distintos niveles administrativos que ha recopilado la Universidad Johns Hopkins. En cuanto a los positivos confirmados, hay 746.379 casos en los 50 estados, el Distrito de Columbia y otros territorios. Además incluye a los nacionales repatriados. Por estados, Nueva York sigue a la cabeza con 242.570 casos y 17.627 fallecidos, seguido del vecino Nueva Jersey --81.599 casos y 4.249 muertos-- y Massachusetts --36.372 casos y 1.560 muertos--.

6.30

El Ministerio de Salud de China ha registrado este lunes cuatro casos nuevos de coronavirus de transmisión, tres de los cuales han sido localizados en la provincia de Heilongjiang y otro en la región autónoma de Mongolia Interior, además de 8 positivos importados. Durante el domingo no se ha producido ninguna muerte por coronavirus, aunque la cifra de fallecidos que manejan las autoridades ha ascendido el fin de semana a 4.632, al sumarse los nuevos datos de Wuhan, origen del virus, y el número de contagios se ha elevado a 82.747.

6.30

Francia ha confirmado un total de 19.718 fallecidos por coronavirus tras constatar 395 muertes durante las últimas 24 horas y un total de 30.610 hospitalizados, con 890 ingresos nuevos desde el último balance, según ha informado el director general de Sanidad del Gobierno francés, Jérome Salomon. El número total de casos confirmados es de 112.606 tras registrar un aumento de 785 contagios en las últimas horas.

6.30

Un total de 8.273 personas han muerto en Cataluña a causa del Covid-19, 206 en las últimas 24 horas, según los datos facilitados por las funerarias diariamente a la Generalitat de Cataluña. Del total de fallecidos, 2.268 han muerto en una residencia, 92 en un centro sociosanitario y 519 en un domicilio, mientras que los casos restantes corresponden a personas cuya defunción ha tenido lugar en hospitales o no son clasificables por falta de información.